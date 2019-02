Dự báo tổng quan tuần đầu tiên trong năm Âm lịch của 12 cung Hoàng đạo

Bạch Dương (21/3 - 20/4): Tìm hiểu thêm về đối tượng



Năm mới đã đến, Bạch Dương cần mạnh mẽ và tự tin hơn vào bản thân. Chỉ có như vậy bạn mới thể hiện được tối đa những điểm mạnh. Cũng nhờ đó, bạn sẽ cải thiện chỉ số may mắn của chính mình trong năm nay. Nếu còn độc thân, bạn sẽ nhận ra xung quanh có một số đối tượng khá phù hợp. Hãy dành chút thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu thêm về họ bạn nhé!

Kim Ngưu (21/4 - 21/5): Tình yêu "sét đánh"

Đây sẽ là một tuần lễ vô cùng may mắn với người thuộc cung Kim Ngưu. Chỉ cần bạn giữ được tâm lý vui vẻ, tâm trạng tích cực thì niềm vui và may vận may sẽ mỉm cười lâu dài. Nếu đã có một nửa còn lại, tình cảm giữa bạn và người ấy vô cùng sâu sắc và vững bền. Nếu còn độc thân, khả năng cao bạn sẽ bị "sét đánh" với một anh chàng hay cô nàng tuyệt vời nào đó.

Song Tử (22/5 - 21/6): Gặp nhiều "quý nhân"

Song Tử trở nên chủ động trên tất cả mọi phương diện. Bạn không ngại là người dẫn đầu bởi chỉ có như vậy mới gặt hái được thật nhiều cơ hội và thành công. Trong công việc, bạn gặp được nhiều quý nhân. Họ sẽ đưa ra cho bạn những lời khuyên vô cùng hữu ích. Về tiền bạc, đây cũng là một tuần lễ thu hoạch khá khẩm đối với nhiều Song Tử nên bạn hãy tự tin lên nhé!

Cự Giải (22/6 - 23/7): Quan tâm gia đình



Cự Giải có xu hướng thể hiện sự dịu dàng và quan tâm của mình với mọi người nhiều hơn, đặc biệt là với người trong gia đình. Cũng đây cũng là dịp để "các bạn Cua" nhận ra rằng có rất nhiều người luôn yêu mến và ủng hộ bạn. Cũng tuần này, vận đào hoa nở rực rỡ với những Cự Giải độc thân. Tuy nhiên nếu quyết định đến với ai, bạn nên suy nghĩ cho kỹ chứ đừng bộc phát.

Sư Tử (24/7 - 22/8): Thờ ơ chuyện yêu đương



Tuần lễ đầu năm âm lịch trôi đi một cách nhanh chóng nhưng cũng khá thuận lợi với Sư Tử. Tuy nhiên horoscope tuần mới cho rằng bạn cần biết cách tiết chế cảm xúc. Dù gặp phải tình huống éo le thế nào thì bạn cũng hãy cố gắng giữ bình tĩnh, chớ nên đưa ra quyết định nông nổi. Không quá nhiệt tình với chuyện yêu đương nên dù gặp đối tượng ưng ý thì Sư Tử cũng tỏ ra khá thờ ơ.

Xử Nữ (23/8 - 23/9): Chú ý quan sát

Người thuộc cung Xử Nữ hãy chú ý quan sát xung quanh để nhận ra những điều khác lạ đến với mình. Trong giao tiếp và các mối quan hệ, bạn không nên lúc nào cũng khắt khe và độc đoán. Năm mới đến, tại sao bạn không thử đổi mới tư duy để có cái nhìn khác lạ với những vấn đề đã cũ? Chuyện tình cảm của Xử Nữ tuần này khá êm đềm nên bạn không cần lo lắng.

Thiên Bình (24/9 - 23/10): Tin tưởng người ấy

Thiên Bình cần phân biệt rõ cuộc sống hiện thực và những giấc mộng ảo. Mơ mộng nhiều quá không tốt chút nào đâu, bạn cần thực tế thì hơn. Giữa Thiên Bình và một nửa còn lại có thể sẽ phải trải qua đôi chút mâu thuẫn. Nguyên nhân chủ yếu do ngoại cảnh tác động. Lời khuyên dành cho Thiên Bình đó là hãy tin tưởng vào đối phương thật nhiều.

Bọ Cạp (24/10 - 22/11): Thể hiện bản thân

Bọ Cạp hãy mạnh dạn thể hiện bản thân trong những ngày đầu năm mới. Bạn được khuyên không nên kiềm chế cảm xúc của mình mà hãy nói ra những suy nghĩ trong lòng. Vấn đề của bạn khi đó sẽ được giải quyết dễ dàng hơn. Một số Bọ Cạp có thể nhận được lời tỏ tình trong giai đoạn này. Người đó không ai khác lại chính là một người luôn gần gũi, thân thiết với bạn.

Nhân Mã (23/11 - 22/12): Thả lỏng tinh thần

Nhân Mã nên thả lỏng tinh thần. Dù gặp khó khăn thế nào thì bạn cũng sẽ có cách giải quyết mà thôi. Nhân Mã nên buông bỏ nếu có thể hoặc giảm bớt áp lực cho chính mình. Tình yêu đến với những người độc thân có chút chớp nhoáng nhưng bạn cũng thích những mối tình "sét đánh". Bạn chắc chắn sẽ thích nghi rất nhanh với những chuyện xảy ra trong lĩnh vực tình cảm.

Ma Kết (22/12 - 20/1): Cởi mở cõi lòng

Ma Kết không nên lúc nào cũng lặng lẽ, một thân một mình. Bạn thực sự cần mở lòng hơn để sống thật thoải mái, vô tư. Những buổi tụ họp bạn bè sẽ giúp Ma Kết tìm được một nửa còn lại. Nếu đã có nửa kia, hẳn bạn sẽ rất hạnh phúc khi nhận thấy đối phương đang vì mình mà từ bỏ những thói quen không tốt. Nếu vui vì điều đó, vậy bạn hãy nói ra để anh/cô ấy biết.

Bảo Bình (21/1 - 19/2): Tập trung nghỉ ngơi

Đang trong kỳ nghỉ nên bạn có thể làm mọi việc tùy theo ý thích. Một số Bảo Bình có xu hướng thay đổi quan điểm trong việc tìm bạn đời. Ánh mắt của bạn sẽ chú ý nhiều hơn đến những đối tượng khác giới có tính cách thú vị. Tuần này Bảo Bình không nghĩ gì nhiều đến công việc. Bạn chọn "xả hơi" theo đúng nghĩa để sạc đầy năng lượng, chuẩn bị cho một năm mới đến.

Song Ngư (20/2 - 20/3): Nhiều đối tượng theo đuổi

Tuần này dù làm việc gì đi nữa thì Song Ngư cũng cần để ý, chú tâm. Ngoài kia ai nấy đều vui vẻ, đám đông huyên náo khiến bạn bị xao động nhưng dù thế nào cũng hãy dồn tâm trí vào công việc. Song Ngư sẽ có một tuần lễ đào hoa nở rộ. Tuy nhiên vì có quá nhiều đối tượng theo đuổi nên bạn dễ cảm thấy bối rối, chưa biết ai mới thực sự là người dành cho mình.