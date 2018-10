Dự báo thời tiết: Miền Bắc đón ba đợt không khí lạnh trong tháng 10, ngày nắng hanh, đêm nhiệt độ thấp

Sáng nay, 1-10, Hà Nội có sương mù nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ vào lúc 6h30 ghi nhận là 24 độ C, độ ẩm 91%. Dự báo, ngày và đêm nay, trời nhiều mây, không mưa, trưa và chiều giảm mây, trời nắng, sáng sớm và đêm có sương mù nhẹ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức 30-32 độ C, thấp nhất ở mức 23-25 độ C.

Dự báo, tuần này có một cơn bão nhưng không có khả năng đi vào Biển Đông mà chỉ ảnh hưởng đến Nhật Bản. Thời tiết cũng không có đợt không khí lạnh nào nên thời tiết Hà Nội khá tốt, ít thay đổi.

Trong tháng 10, Bắc bộ đón ba đơt không khí lạnh tràn về

Thời tiết cả tuần đều là ít mây, ngày nắng hanh; đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Nhiệt độ cao nhất ở mức 30-33 độ C, thấp nhất ở mức 23-26 độ C. Vì nắng nhiều, khô hanh, ở ngoại thành Hà Nội, bà con nông dân gặt mùa đốt rơm rạ, nên chất lượng không khí tuần này khá thấp, đặc biệt vào chiều tối.

Ngoài ra, trong tháng 10 năm nay dự báo có khoảng hai cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và có thể một cơn ảnh hưởng đến Trung bộ nước ta.

Tháng 10 được dự báo có nhiệt độ không khí xấp xỉ hoặc hoặc cao hơn một chút so với trung bình nhiều năm. Cụ thể, nhiệt độ tháng sẽ vào khoảng 25,4 đến 26 độ C, và có khoảng ba đợt không khí lạnh kèm theo mưa thu, trời khô hanh vào ban ngày và se lạnh về đêm và sáng sớm.

Tháng 10 mưa sẽ giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 1/3 số ngày trong tháng có mưa, 2/3 số ngày có nắng hanh. Lượng mưa trong tháng dự báo khoảng 100-130mm. Tháng 10 cũng là tháng có chất lượng không khí thấp nhất trong năm bởi nắng nhiều mưa ít và do ảnh hưởng của việc đốt rơm rạ ở khu vực ngoại thành…