Dự báo thời tiết: Bắc bộ sắp lạnh 15 độ C, khả năng có băng tuyết

Khu vực miền Bắc và bắc miền Trung chuẩn bị đón đợt rét có thể mạnh nhất từ đầu mùa đến nay, trời chuyển sang có mưa trên diện khá rộng từ tây sang đông, đề phòng giông sét, mưa đá và gió mạnh.

Cuối tuần trời rét, nhiệt độ giảm sâu, vùng đồng bằng có nhiệt độ thấp nhất hầu hết dưới 15 – 17 độ C, vùng núi trời rét đậm. Riêng vùng núi cao từ 1.500 m trở lên như Sa Pa, Sìn Hồ, Pha Đin, Mù Cang Chải, Ngân Sơn… từ 6 – 9 độ C, có nơi xuất hiện băng giá, sương muối, trên đỉnh Fansipan có khả năng có mưa tuyết nhẹ hoặc băng giá.

Bắc bộ chuẩn bị đón đợt rét nhất kể từ đầu mùa tới nay

Tuy nhiên, từ nay đến thứ Ba, các tỉnh Bắc bộ trời khá nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 28-30 độ C.

Trong khi đó tại khu vực miền Trung, trời giảm mưa nắng đẹp trong 4 - 5 ngày tới. Từ thứ 6, ngày 7-12 trở đi không khí lạnh tràn về kết hợp với địa hình sẽ gây mưa vừa mưa to. Đợt mưa này sẽ kéo dài khoảng 4 - 6 ngày và mở rộng xuống cho đến Bình Định, tâm mưa lớn là từ Quảng Trị đến Quảng Nam, Quảng Ngãi, đề phòng có lũ trở lại. Trời chuyển rét và lạnh ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh với nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 17 độ C, càng xuống phía nam nhiệt độ tăng dần nên đỡ rét hơn, từ Đà Nẵng trở vào trời lạnh đêm và sáng. Do mưa và trời âm u, gió mùa đông bắc thổi mạnh đem đến cảm giác lạnh ẩm cả ngày đêm.

Do đợt lạnh sắp tới nền nhiệt xuống khá sâu nên tại các tỉnh miền núi phía Bắc cần chuẩn bị chống rét cho các đàn gia súc gia cầm và theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh.