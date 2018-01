Đồng Nai: Vợ bị chặt đứt cánh tay nằm trên vũng máu, chồng tử vong trong tư thế treo cổ

aFamily.vn>Xã hội

Chiều 2-1, Công an huyện Tân Phú xác nhận, đang tiến hành điều tra làm rõ một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn khiến vợ chồng chị N. tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 12h trưa cùng ngày, người dân sinh sống tại khu vực khu phố 6 (thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) bàng hoàng phát hiện chị N. (khoảng 30 tuổi) nằm bất động dưới sàn nhà, cánh tay đứt rời trên vũng máu.

Ra khu vực vườn phía sau nhà, mọi người tiếp tục phát hiện chồng chị N. tử vong trong tư thế treo cổ liền báo cho cơ quan chức năng.



Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Phú phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Bước đầu phía chính quyền cho biết, có thể do mâu thuẫn vợ chồng nên người chồng đã ra tay sát hại vợ rồi treo cổ tự tử.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.