Đốn tim với bộ ảnh "50 sắc thái cảm xúc" của bé gái bên vườn cúc họa mi

Và có lẽ trước ống kính của các nhiếp ảnh gia sẽ chẳng có người mẫu ảnh chuyên nghiệp nào có thể thể hiện được nhiều sắc thái cảm xúc tự nhiên như các thiên thần tí hon ấy.



Để có một bộ ảnh đẹp không chỉ yêu cầu thợ ảnh chụp phải khéo mà còn cần sự hợp tác nhiệt tình của các thiên thần nhí. Nhưng trước ống kính, không phải bé nào cũng mạnh dạn đứng tạo dáng ngay. Và cũng chính nhờ sự nhút nhát, đáng yêu đó của các thiên thần nhỏ mà bố mẹ lại vô tình có được bộ ảnh "50 sắc thái" dễ thương hết nấc của các bé. Giống như bộ ảnh bé gái giữa vườn cúc họa mi được dân mạng "thả tim" ầm ầm mới đây.

Bộ ảnh được dân mạng "thả tim" ầm ầm.

Ban đầu, Fank không hợp tác vì còn ngái ngủ.

Nàng công chúa nhỏ trong những bức hình trên là bé Fank, tên thật là Phương Anh, hiện bé được hơn 10 tháng tuổi. Liên hệ với mẹ bé, chị Thu Hà cho biết: "Nhà mình kinh doanh buôn bán nên từ bé, Fank đã được tiếp xúc với nhiều người, thành thử cô nàng rất bạo dạn, vui cười cả ngày. Nhưng hôm ấy, vì hẹn với bác Lã Anh (nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh) 3h chiều sẽ đưa Fank tới chụp mà cô nàng mải chơi tới tận hơn 2h mới ngủ. Chợp mắt được một lúc, Fank bị bố mẹ "dựng" dậy vác ra vườn cúc họa mi chụp ảnh luôn. Đến 4h thì nàng ta buồn ngủ rối rít mới khóc ầm như thế làm bố mẹ cuống cuống nghĩ đủ cách chọc cho con cười, nào là lấy đồ chơi, mua kẹo mút... Dụ mãi Fank mới nín để hợp tác cùng bác Lã Anh chụp ảnh tiếp".



May có người bạn thân là chú chó Few nên bé đã "diễn" tốt.

Trong suốt mấy tiếng chụp ảnh tạo dáng, Fank luôn có chú chó là bạn đồng hành. Chị Hà cho biết, chú chó chụp ảnh cùng Fank có tên là Few, được 2 năm tuổi. "Few gắn bó với Fank từ khi bé mới chào đời nên đôi bạn này thân nhau lắm. Cả nhà toàn gọi là 2 anh em. Khi đưa con đi chụp ảnh mình đã dẫn Few đi cùng để Fank có bạn đồng hành. Được cái sau khi tỉnh ngủ, đôi bạn lai tiếp tục tạo dáng ăn ý ra trò".

Dưới đây là một số bức ảnh ngày thường của bé Fank đáng yêu được chị Thu Hà chia sẻ:

Ảnh: Lã Anh