Đối tượng ngáo đá chém đứt gân tay “hiệp sĩ” ở Bình Dương

Bệnh viện quận Thủ Đức TPHCM vừa phẫu thuật thành công nối lại gân tay bị đứt cho "hiệp sĩ" Nguyễn Tăng Tiên (ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), do một đối tượng có biểu hiện ngáo đá chém đứt gân tay trong khi hỗ trợ công an bắt cướp.

Anh Tiên cho biết đây là lần thứ 3 bị thương do các đối tượng tấn công.

Vụ việc xảy ra vào lúc 1h30 ngày 16/6, khi một người có biểu hiện ngáo đá xông vào tấn công phòng trọ ở Khu phố Bình Đường 3, Thị xã Dĩ An đe dọa tính mạng 2 người trong phòng.

Lúc này, người trong nhà trọ thoát ra được và chạy qua báo cho anh Nguyễn Tăng Tiên cứu giúp. Do đang bận làm bánh mì để kịp giao cho khách hàng nên anh Tiên không thể trực tiếp hỗ trợ mà gọi báo cho công an.

Tuy nhiên, đối tượng đã cố thủ trong nhà, dọa cho nổ bình gas khiến công an không tiếp cận được. Đến hơn 3h sáng, công an phường gọi điện cho anh Tiên nhờ hỗ trợ.

Với kinh nghiệm nhiều lần đụng độ với tội phạm ngáo đá, trộm cướp, anh Tiên nhận thấy thanh niên này đang bị kích động khi nhìn thấy lực lượng công an nên đến thuyết phục người này mở cửa để dẫn ra ngoài. Song, đối tượng không nghe.

Ngay sau đó, anh dùng búa đập cửa và xông vào để bắt đối tượng. Tuy nhiên, thanh niên ngáo đá nhanh chóng xì gas khắp phòng trọ và cầm dao, lao vào nhà tắm cố thủ. Khi anh Tiên bị ngã vào cửa nhà tắm, đối tượng đã vung dao chém vào tay khiến anh bị thương.

Dù bị thương, anh Tiên vẫn cố gắng hỗ trợ công an. Sau khi đối tượng bị bắt giữ, anh Tiên nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại một phòng khám gần đó. Bác sĩ nhận định, bệnh nhân chỉ bị thương ngoài da, để khâu lại vết thương.

Anh Tiên cảm thấy các ngón tay không thể cử động được, nhưng vì việc giao bánh mì còn dang dở nên cố gắng uống thuốc giảm đau, về làm cho xong việc. Đến tối, khi vết thương quá đau, người bạn mới đưa anh Tiên vào Bệnh viện quận Thủ Đức, TP.HCM để kiểm tra và điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Duy Tài, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết, anh Tiên nhập viện trong tình trạng bị thương cổ tay. Sau khi xem xét hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị đứt nhiều gân, khiến các ngón bị tê liệt không thể duỗi. Các bác sĩ đã phẫu thuật nối gân lại, phục hồi cấu trúc giải phẫu ở vùng cổ tay cho người bệnh.

Bác sĩ hướng dẫn anh Tiên cần hạn chế vận động.

Anh Nguyễn Tăng Tiên là "hiệp sĩ" nằm trong đội phòng chống tội phạm của phường An Bình, thị xã Dĩ An, từng tham gia nhiều vụ việc hỗ trợ lực lượng công an trấn áp và bắt giữ tội phạm. Anh Tiên cũng tự mình bắt nhiều đối tượng trộm, cướp để giao cho công an, giúp người dân bảo vệ tính mạng và tài sản.

Đây là lần thứ 3 anh Tiên bị thương do trấn áp tội phạm. Đặc biệt, năm 2011, anh Tiên từng bị chém trọng thương do kẻ cầm đầu là Vũ Đức Tuấn (tức "Tuấn Chó") đánh cả ô tô chở đồng bọn đến lò bánh mỳ vì anh bắt đồng bọn của chúng giao công an.

Vừa tham gia bắt cướp, hàng ngày anh Tiên vẫn làm bánh mì và giao hàng để có thu nhập. Do anh Tiên không có người nhà và cũng đang khó khăn, hàng xóm đã cho anh Tiên vay 10 triệu để tạm ứng tiền viện phí.