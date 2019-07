Đôi nam nữ tử vong trong căn nhà mới xây: Trước khi chết, nạn nhân nam gửi đi tin nhắn tuyệt mệnh cho ai?

Đã 3 ngày kể từ khi người dân tổ 6, thị trấn An Dương (huyện An Dương, TP.Hải Phòng) phát hiện đôi nam nữ tử vong trong căn nhà mới xây, mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng.

Căn nhà nơi người dân phát hiện chị M. và anh T. tử vong bất thường (ảnh Minh Sơn).

Nạn nhân trong vụ việc này là chị Mai Thị M. (SN 1989) và anh Nguyễn Trung T. (SN 1985, cùng trú tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng). Cả 2 được người dân phát hiện tử vong trong nhà vào 9h sáng ngày 5/7.

Căn này là của anh trai chị M. đang đi bộ đội, được bố mẹ mua cho, là nhà mới, chưa ở ngày nào và đang trong quá trình dọn dẹp, trang trí.

Theo người dân tổ 6, chị M. làm công nhân, thỉnh thoảng qua lại ngôi nhà trông coi cho anh trai, chị này ăn mặc giản dị, chỉ mặc quần vải, hoặc quần bò kèm theo áo sơ mi, được mọi người đánh giá là hiền lành, hơi ít nói.

Được biết, anh T. thì mọi người mới chỉ thấy lui tới 1- 2 lần. Hai người này có mối quan hệ tình cảm với nhau. Lần cuối cùng người dân nhìn thấy anh này là 18h30 ngày 4/7, đến căn nhà kể trên gọi cửa, chị M. ra mở sau đó sự việc cả 2 tử vong được phát hiện vào sáng ngày hôm sau.

Công an huyện An Dương kết luận, anh T. tử vong trong tư thế treo cổ tầng 1 vì ngạt khí cơ học, còn chị M. bi tử vong cũng do ngạt khí cơ học vì bị thắt cổ trên tầng 2. Về nhận định anh T. sát hại chị M. trước, sau đó tự tử vẫn đang được cơ quan công an xem xét, đồng thời không bỏ qua các tình tiết khác có liên quan.

Chị Nguyễn Thị Hằng, hàng xóm cạnh nhà chị M, cho phóng viên Người Đưa Tin được biết: “Khi cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và ghi nhận lời khai của các nhân chứng, tôi có được thấy anh họ của anh T. đưa cho công an xem tin nhắn với nội dung: Chào tạm biệt anh, em đi.

Đồng thời, người bạn làm cùng công ty anh T. cũng nhận được tin nhắn với nội dung: Tao sẽ chết, mày đến lấy xe của tao về để lo việc. Đồng thời nhắn rõ địa chỉ cụ thể của khu nhà này”.

Nhận được tin nhắn này từ anh T., người thân, bạn bè mới tá hỏa đi tìm từ tối hôm trước cho đến khi sự việc được người dân trình báo công an.

Vụ việc vẫn đang được Công an huyện An Dương cùng các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ.