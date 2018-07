Độc đáo Turkish Delight – món kẹo dẻo ngọt ngào đầy màu sắc từ đất nước Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ vốn được biết đến là ngã tư của các nền văn minh, là nơi giao thoa của hai châu lục Âu – Á, chính vì vậy, đất nước này có một nền văn hóa, lịch sử, ẩm thực phong phú. Bên cạnh những món ăn mang cả phong vị Âu Á, người Thổ Nhĩ Kỳ còn nổi tiếng là hảo ngọt và có nhiều món bánh kẹo độc đáo. Và một trong những món ngọt nổi tiếng nhất của người Thổ Nhĩ Kỳ trên thế giới chính là những chiếc kẹo dẻo ngọt ngào đầy sắc màu mang tên Turkish Delight.



Turkish Delight, hay còn có tên khác là Lokum, là một trong những món ngọt phổ biến nhất tại đất nước này, có thể tìm thấy ở bất cứ thành phố nào, trên những chiếc xe đẩy và trong những khu chợ. Đây là một trong những món kẹo có nguồn gốc lâu đời nhất thế giới. Có kha khá những giả thuyết về sự ra đời của món kẹo này. Câu chuyện được nhiều người tin nhất đó chính là vào thế kỷ XVII, Hoàng đế Ottoman thứ 27 – Abdul Hamit I đã ra lệnh cho những người đầu bếp phải sáng tạo ra một món tráng miệng thật ngon, để làm vừa lòng các phi tần của ông. Một câu chuyện khác thì cho rằng người sáng tạo ra món kẹo này là Hadji Bekir, một thợ làm bánh kẹo lành nghề tại thủ đô Istanbul.

Trong công thức nguyên gốc, Lokum được làm từ nhựa cây nhũ hương quý giá, kết hợp với mật ong, mật nho và bột mì. Do công nghệ sản xuất chưa phát triển và nhựa cây nhũ hương rất quý giá nên trong thời điểm đó, Lokum được xem như là món kẹo của giới quý tộc. Những chiếc kẹo dẻo mềm xinh xắn được bọc trong khăn tay ren đã trở thành một món quà sang trọng của giới thượng lưu. Các cặp đôi cũng coi việc tặng nhau những chiếc kẹo là hành động thể hiện sự yêu thương.

Lokum nguyên bản có hương thơm tinh tế, màu sắc hồng nhạt xinh xắn được làm từ hoa hồng, chanh và bạc hà. Hoa hồng mang đến sắc hồng tươi trong veo và hương thơm quyến rũ, chanh mang đến chút chua nhẹ cân bằng với vị ngọt mật và lá bạc hà tạo cho món kẹo một sự the cay dễ chịu. Do viên kẹo dẻo dính nên sẽ có bột mì bọc ngoài. Lokum cũng nhanh chóng được hoàng gia yêu thích bởi sự dẻo mềm độc đáo, do nhà vua đã chán ngấy những món bánh kẹo cứng khác.

Đến cuối thế kỷ XVII, nhờ sự ra đời của đường sucrose và tinh bột mịn thì món kẹo Lokum mới được sản xuất rộng rãi hơn và trở nên phổ biến đối với tầng lớp thường dân. Tên gọi Lokum bắt nguồn từ cụm từ "rāḥat al-ḥulqūm" trong tiếng Ả rập, có nghĩa là "làm dịu cổ họng". Tên tiếng Anh "Turkish Delight" của món kẹo được bắt nguồn từ một thương gia người Anh, khi ông lần đầu đến với Đế quốc Ottoman và vô cùng thích thú với món kẹo này nhờ sự trong veo, đẹp mắt, tạo nên cảm giác hân hoan và hạnh phúc khi thưởng thức.

Sau khi đã chinh phục toàn bộ đất nước Thổ Nhĩ Kỳ, Lokum đã nhanh chóng theo chân những thương gia đến với thế giới Ả Rập và cả vùng Balkan. Món kẹo cũng ngay lập tức được yêu thích, chúng được mô tả như những điều diệu kỳ, có hương vị tinh tế, "huyền diệu" và đem đến sự dễ chịu.

Hương vị nguyên bản của Turkish Delight chỉ là hoa hồng, chanh và bạc hà, nhưng ngày nay món kẹo này đã có vô số hương vị khác nhau, từ dâu, cam, nho rồi được thêm nào là nho khô, các loại hạt với đủ sắc màu. Turkish Delight được sản xuất theo lối truyền thống sẽ rất ngọt, chính vì vậy để ăn món này đúng kiểu bạn sẽ phải uống cùng một tách trà và nhâm nhi từ từ. Vị trà thơm chát nhẹ sẽ cân bằng lại sự sắc ngọt, hòa quyện cùng sự mềm dẻo thú vị từ mỗi miếng kẹo. Mỗi miếng kẹo nhỏ sẽ là đại diện của sự "hân hoan" như chính tên gọi của chúng.

Ngày nay, dù là ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới, bạn cũng có thể tìm thấy những hộp Turkish Delight trong quầy hàng bánh kẹo, nhưng dường như món kẹo ngon nhất thì phải là "Lokum" được sản xuất thủ công theo cách thức từ hàng trăm năm nay tại các cửa hiệu nhỏ, lẩn khuất trong những khu chợ còn đầy nét bí ẩn của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Turkish Delight không chỉ đơn thuần là những chiếc kẹo dẻo, chúng còn là nét văn hóa ẩm thực độc đáo của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ xinh đẹp, và lúc nào cũng luôn sẵn sàng đem đến niềm hân hoan cho bạn mỗi khi thưởng thức.

Nguồn: Wikipedia, Turkeyforyou, Telegraph