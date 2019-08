Đoạt mạng vợ cũ vì thường xuyên đăng ảnh trên Facebook

VKSND tỉnh Phú Yên vừa phê chuẩn quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đối với Phạm Lê Đức Duy (SN 1990, trú thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, Phú Yên) về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 5/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Lê Đức Duy về tội giết người.

Theo hồ sơ, sau khi ly hôn chị Phan Thị Thu Ngân, Duy thấy vợ cũ thường xuyên đăng ảnh trên Facebook. Cho rằng chị Ngân chỉ lo làm đẹp, không chăm lo con cái, Duy nhiều lần dùng hung khí đe dọa, đánh vợ cũ . Chị Ngân đã làm đơn tố cáo sự việc đến Công an thị trấn Chí Thạnh.

Bị can Phạm Lê Đức Duy.

Sáng 4/7, công an và Hội Phụ nữ thị trấn đã mời Ngân và Duy đến hòa giải. Tại buổi hòa giải, Duy nói nếu Ngân không được đăng ảnh lên Facebook nữa thì sẽ để cho Ngân yên rồi bỏ về.



Chiều cùng ngày, Duy điều khiển mô tô mang theo gậy và dao đến tiệm "Ngân Spa" tìm vợ cũ. Đến nơi, Duy giật bung chốt cửa tiệm xông vào. Em gái chị Ngân là Phan Thị Thu Hiền chạy ra can ngăn liền bị Duy xô ngã. Sau đó, Duy dùng gậy đánh liên tiếp vào người chị Ngân và nói: "Tao đâu có làm gì, sao mày báo công an?". Bị Hiền nắm áo kéo lại, Duy đâm chị này bị thương rồi tiếp tục đuổi theo tấn công Ngân khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Gây án xong, Duy đến công an đầu thú.

Sau khi Duy bị khởi tố về tội giết người, chị Hiền có đơn yêu cầu giám định thương tích và khởi tố vụ án hình sự. Ngày 5-8, Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên có bản kết luận giám định pháp y xác định chị Hiền bị thương tích 10%.