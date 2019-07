Đoạn clip gây rùng mình vài giờ qua ở Hàn: Kẻ biến thái đeo mặt nạ hề lẻn vào khu nhà trọ, liên tục nhấn mật mã để đột nhập vào nhà

Thời gian trở lại đây, những kẻ biến thái ngày càng lộng hành ở Hàn Quốc, từ người đàn ông theo chân cô gái say rượu về đến tận nhà cho đến kẻ lạ mặt chặn cửa xin vào nhà ngủ nhờ. Giờ đây, phụ nữ Hàn Quốc mỗi khi ra đường, lui tới những nơi công cộng đều nơm nớp nỗi lo sợ sẽ chạm mặt những kẻ biến thái. Mới đây, 1 đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ở phường Sillim, quận Quanak, Seoul, một lần nữa làm dấy lên sự bất an trong lòng người dân xứ sở kim chi.



Đoạn clip được đăng tải với tiêu đề "Sự xuất hiện của tên trộm tâm thần gây rùng mình". Theo đó, vào ngày 23/7 vừa qua, 1 người đàn ông đeo mặt nạ chú hề bị bắt gặp lảng vảng tại khu vực hành lang khu nhà cho thuê phường Sillim. Tại đây, tên này dừng lại trước 1 căn nhà có món đồ giao hàng đặt ở cửa. Hắn cầm món đồ lên rồi ghé tai vào cửa để kiểm tra tình hình trong nhà. Sau đó, tên này xem thông tin người nhận rồi bắt đầu nhấn thử mật mã hòng mở cửa vào nhà. Sau một hồi cố gắng bất thành, kẻ biến thái đã cầm theo món đồ và rời đi.

Đoạn clip này sau đó được chia sẻ rộng rãi trên Youtube và thu hút sự quan tâm của người dân Hàn Quốc. Hầu hết đều tỏ ra lo sợ trước sự lộng hành của bộ phận những kẻ xấu, lợi dụng sơ hở của người khác để trục lợi. Nhất là nữ giới thuê phòng ở một mình bên ngoài càng thêm bất an, lo lắng cho sự an toàn cũng như tính mạng của mình.

Trước phản ánh dữ dội của dân mạng, cảnh sát địa phương đã vào cuộc điều tra dù không nhận được bất kỳ báo cáo nào về vụ việc. Hiện tại, họ đang phối hợp tích cực với cơ quan Google Hàn Quốc để làm rõ danh tính chủ nhân của đoạn clip. Cảnh sát cũng trấn an người dân không nên quá lo lắng vì không loại trừ khả năng đoạn clip này được dàn dựng và đăng lên mạng để gây sự chú ý.

(Nguồn: JoongAng Ilbo)