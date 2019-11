Đò ngang bị cấm, người phụ nữ câm chết đuối khi lội sông đi chợ

Ngày 6/11, ông Võ Văn Khương - Chủ tịch UBND xã Tịnh An (thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, một người dân địa phương vừa chết đuối trên sông Trà Khúc.

Khúc sông Trà Khúc chia cắt thôn Ân Phú nơi chị L. gặp nạn.

Khoảng 7h30 cùng ngày, chị Bùi Thị L. ( 31 tuổi, trú thôn Ân Phú) rời nhà đi chợ. Những ngày qua, thôn An Phú bị cô lập do mực nước sông Trà Khúc dâng cao, con đường độc đạo dẫn qua trung tâm xã bị nước nhấn chìm. Do đò ngang bị cấm hoạt động nên để sang bên kia sông Trà Khúc (khúc sông chia cắt thôn Ân Phú), chị L. liều mình lội qua và bị nước cuốn.

Phát hiện chị L. gặp nạn, dân địa phương đổ ra ứng cứu nhưng bất thành. Nạn nhân bị cuốn ra vùng nước sâu hoắm, khi được đưa vào bờ thì đã chết.

Chị L. bị câm từ nhỏ, là mẹ đơn thân, có con trai đang học lớp 1 và vẫn sống cùng cha mẹ. Trước khi xảy ra tai nạn, người phụ nữ này sống bằng nghề bán hàng rong.

Những ngày vừa qua, người dân thôn Ân Phú phải lội để qua sông vì đò ngang bị cấm hoạt động.

Đò ngang bị chính quyền địa phương cấm hoạt động kể từ sau vụ lật ghe cách đây không lâu. Cụ thể, chiều 2/11, 5 người dân thôn Ân Phú ngồi trên ghe vượt sông Trà Khúc để về nhà, đến giữa sông thì gặp dòng nước chảy xiết. Chiếc ghe bị lật úp khiến họ bị cuốn ra xa khoảng 100m. Nhờ được cứu kịp thời nên 5 nạn nhân thoát chết.