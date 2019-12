Đình chỉ nam nhân viên bảo vệ đánh đấm túi bụi vào mặt người phụ nữ tại vỉa hè Trung tâm thương mại ở Hà Nội

Liên quan đến vụ việc nam nhân viên bảo vệ đánh đấm túi bụi vào mặt người phụ nữ trước cửa một trung tâm thương mại tại Hà Nội, sáng ngày 16/12, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đơn vị đang thụ lý giải quyết vụ việc này. Trước đó, nam bảo vệ Trung tâm thương mại Artemis ở số 3 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai có hành vi hành hung người phụ nữ ngay trước sảnh toà nhà.

Hình ảnh ghi lại cảnh nam nhân viên bảo vệ đánh tới tấp vào mặt một người phụ nữ.

Vị lãnh đạo công an quận Thanh Xuân thông tin, tại cơ quan công an nam nhân viên bảo vệ thừa nhận hành vi đánh người phụ nữ. Hiện công an đang tiến hành giám định thương tật đối với người phụ nữ bị hành hung, từ đó sẽ quyết định xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Về vụ việc này, sáng cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, đại diện chủ đầu tư toà nhà Trung tâm thương mại Artemis là Công ty cổ phần đầu tư ACC Thăng Long cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin đơn vị quản lý nam bảo vệ đã ra quyết định đình chỉ đối với người này.

Trung tâm thương mại Artemis ở số 3 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai.

“Chúng tôi là chủ đầu tư nhưng thuê lại một đơn vị vận hành quản lý đảm bảo an ninh. Sau sự việc người bảo vệ bị tạm dừng công việc để phối hợp với cơ quan công an điều tra làm rõ ngay”, vị đại diện chủ đầu tư thông tin.

Có mặt tại trung tâm thương mại nêu trên, một nhân viên bảo vệ cho hay thời điểm xảy ra vụ việc người phụ nữ cũng có nói nặng lời, đáp trả gay gắt nên bảo vệ mới có hành vi như vậy. Ngay sau đó người phụ nữ được đưa đi bệnh viện chụp chiếu xem có thương tích gì không.

Vị trí quay lại cảnh nam nhân viên bảo vệ hành hung người phụ nữ.

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh một người nam giới cởi trần liên tục túm tay đánh người phụ nữ. Theo thông tin ban đầu, kẻ hành hung là người đàn ông cởi trần khoảng 30 tuổi.

Trong đoạn clip, nam nhân viên bảo vệ liên tục đánh, đấm vào mặt người phụ nữ kèm theo câu chửi thô tục. Ở dưới đất cách đó không xa là chiếc áo đồng phục bảo vệ màu xanh của người này.

Chứng kiến sự việc, nhân viên bảo vệ trung tuổi vào can ngăn đồng nghiệp nhưng không được. Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ lên mạng, nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc. Đa số ý kiến cho rằng dù chưa biết cụ thể sự việc đúng sai thế nào thì nam thanh niên không nên có hành vi đánh phụ nữ như trên.

Sự việc diễn ra vào 14/12 tại vỉa hè Trung tâm thương mại Artemis số 3 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Theo một bảo vệ chia sẻ, vào tối 14/12, nam nhân viên bảo vệ trên có nhắc nhở người phụ nữ để xe đúng vị trí. Tuy nhiên hai bên đã xảy ra cãi vã rồi xảy ra vụ việc hành hung trên.