Điều tra nguyên nhân một phụ nữ tử vong dưới sông vào sáng 20/10

Ngày 20/10, một cán bộ Công an TP. Tân An, tỉnh Long An cho biết, trên địa bàn TP. Tân An có vụ việc người dân phát hiện một thi thể người tử vong chưa rõ nguyên nhân tại khu vực cầu Đúc, phường 1, TP. Tân An.



Thi thể người phụ nữ được phát hiện nổi trên mặt sông vào sáng 20/10.

Cụ thể, khoảng 9h sáng 20/10, trong lúc đang đi chơi lễ Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, người dân nhìn thấy vật lạ nghi là thi thể người nổi trên mặt nước tại khu vực cầu Đúc. Đến gần kiểm tra, những người này kinh hoàng phát hiện, vật lạ trên là thi thể của một người phụ nữ đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, tiến hành trục vớt thi thể nạn nhân để điều tra nguyên nhân tử vong. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, nạn nhân là phụ nữ ở tuổi trung niên.

Cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân nữ nạn nhân tử vong.

Nạn nhân được người dân phát hiện trong tư thế nằm sấp, nổi trên mặt nước tại khu vực cầu Đúc. Người xấu số mặc áo xanh, quần chấm bi xanh. Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh danh tính người này.

Việc phát hiện một thi thể nữ vào đúng ngày cả nước kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 khiến người dân địa phương hết sức tò mò. Ngay khi thông tin phát hiện thi thể nữ giới trên sông, người dân hiếu kỳ tụ tập rất đông hai bên bờ kè dọc sông Bảo Định để xem vụ việc.

Rất đông người dân hiếu kỳ đứng dọc bờ kênh xem cơ quan chức năng trục vớt nữ nạn nhân.

Theo ghi nhận của PV, đến hơn 10h sáng cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã trục vớt thành công thi thể người xấu số.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân.