Diệt sâu bọ sang chảnh: Mận khổng lồ, đào Hàn Quốc bạc triệu vẫn cháy hàng Tết Đoan Ngọ

Mâm cúng Tết Đoan Ngọ (hay còn gọi là Tết diệt sâu bọ) của người Việt thường có hoa quả như xoài, mận, vải. Thay vì chọn các loại quả Việt, không ít người tìm mua hàng nhập khẩu có mức giá vô cùng đắt đỏ. Những loại sính lễ đắt đỏ này thậm chí "cháy" hàng trước Tết khá nhiều ngày.

Thùy Anh (trú tại Đống Đa, Hà Nội) cho biết, để chuẩn bị cho mâm hoa quả ngày 5/5 Âm lịch, chị đã gọi cho 4 cửa hàng để đặt mua xoài đỏ Nhật Bản nhưng đều đã hết hàng. Phải đến điểm gọi thứ 5, Thùy Anh mới mua được 2 quả, với mức giá tăng nhẹ là 100.000 đồng/quả.

"Trước giờ, giá xoài khoảng 950.000 đồng/quả, nhưng hôm nay đã tăng lên hơn 1 triệu đồng. Trái không được to và đẹp như mọi lần, nhưng tôi vẫn phải mua cho được việc. Vào dịp lễ tết, bao giờ, hàng cũng khó mua hơn bình thường", Thùy Anh nói.

Nhân viên tại cửa hàng hoa quả trên phố Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) xác nhận, trước Tết Đoan Ngọ 1 ngày, toàn bộ 120 quả xoài đỏ Nhật Bản hoặc Đài Loan có giá từ 950.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/quả của cửa hàng đã bán hết. Mặc dù có rất nhiều khách hàng gọi điện đến đặt hàng nhưng nhân viên phải từ chối khách.

"Vào dịp lễ nên giá xoài tăng hơn một chút so với ngày thường", nhân viên này cho biết.

Khảo sát các cửa hàng hoa quả nhập khẩu trên đường Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Trãi, Đội Cấn (Hà Nội), nhiều nơi vẫn còn xoài đỏ. Một số nơi xác nhận mặt hàng này bán khá chạy và tăng giá nhẹ vào Tết Đoan Ngọ, trừ các đơn hàng đặt mua trước đó thì vẫn giữ mức giá cũ.

Xoài đỏ có giá từ 950.000 đồng đến cả triệu đồng/quả vẫn hút khách trong dịp Tết diệt sâu bọ mùng 5/5 Âm lịch.

Không chỉ xoài đỏ, năm nay, nhiều khách Việt chuyển sang tìm mua đào Hàn Quốc khá độc lạ. Mỗi hộp đào gồm 2 quả, dù có giá từ 500.000 – 600.000 đồng vẫn khan hiếm.

Hoàng Lan, chủ cửa hàng hoa quả nhập khẩu quận Tây Hồ, Hà Nội, cho biết, Tết Đoan Ngọ năm nay, cửa hàng nhập đào Hàn Quốc về bán thử nghiệm, vì chưa vào chính vụ nên số lượng chỉ được 20kg. Tuy nhiên, chỉ sau 1 ngày đăng bán thì đã hết.

"So với ngày thường thì dịp Tết Đoan Ngọ lượng khách tăng gấp 2-3 lần. Trong đó, đa số hỏi mua mận hoặc đào Hàn Quốc. Loại đào này được vận chuyển bằng được hàng không về Việt Nam. Mặc dù đắt hơn 4-5 lần so với hàng nội địa, nhưng mỗi trái đào đều rất to, có thể nặng tới 350 – 400gr.

Bên cạnh đó, đào dẹt hình bánh rán cũng đắt hàng", chủ hàng cho hay.

Đào Hàn Quốc đang gây "sốt" chủ yếu là lấy của vùng Gyeonggi - do của Hàn Quốc. Chúng là giống đào ruột trắng, giòn và dày thịt. Tiểu thương cho hay, giá nhập loại quả này từ 150.000 – 200.000 đồng/hộp. Khi về Việt Nam, mức giá tăng lên phần lớn là để bù cho chi phí vận chuyển và bảo quản.

Tuy không "hot" bằng đào Hàn Quốc, song đào dẹt Flatto Gold xuất xứ Mỹ cũng được nhiều khách hàng chú ý dù mức giá của chúng ở mức 500.000 – 600.000 đồng/hộp (khoảng 7-9 quả).

"Về hình dáng, chúng giống những chiếc bánh rán khá lạ mắt. So với loại đào thông thường, những trái đào dẹt Mỹ này được khách nữ ưa chuộng bởi thịt dày, hạt nhỏ, vị ngon ngọt và thơm hơn nhiều loại", Hoàng Lan cho hay.

Đào Hàn Quốc và đào dẹt Mỹ đắt khách hơn trong Tết Đoan Ngọ.

Đắt gấp cả chục lần so với các loại mận hậu Mộc Châu, mận Nam Phi hay Mỹ đều có giá từ 500.000 đồng/kg.

"Có những khách mua vài triệu đồng tiền hoa quả cúng Tết Đoan Ngọ. Loại nào lạ và ngon thì đều mua cả", Linh Chi (chủ cửa hàng hoa quả nhập khẩu trên đường Nguyễn Chí Thanh, HN) cho biết.