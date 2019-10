Diễn biến mới vụ vợ cán bộ Công an "mượn" hàng chục tỷ rồi "biến mất"

Liên quan đến vụ việc "Vợ cán bộ Công an bị tố vay mượn hàng chục tỷ rồi biến mất", ngày 22/10, một nguồn tin của báo Người Đưa Tin cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Như Ý (34 tuổi), trú phường Phước Vĩnh, TP. Huế để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Chân dung đối tượng Trần Thị Như Ý lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân.

Theo cơ quan điều tra, thời gian qua, nhiều người dân trên địa bàn đã đồng loạt viết đơn, ký tên gửi đến các cơ quan chức năng để tố cáo bà Ý có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.

Cụ thể, trong nội dung đơn tố cáo, bà M., trú phường Trường An, TP.Huế cho biết, sau một thời gian quen biết, đầu năm 2019, bà Ý ngỏ lời mượn tiền của bà để góp vốn làm ăn. Vì tin tưởng vào lời dụ dỗ ngon ngọt của bà Ý nên bà này đã mượn tiền của nhiều người thân, bạn bè cộng với số tiền của gia đình có được để đưa cho bà Ý với tổng số tiền hơn 14,3 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, bà Ý có viết giấy tờ vay mượn tiền của bà M. và ký tên, đồng thời, bà Ý cam kết sẽ sớm hoàn trả lại số tiền cho bà M. và những người cho mượn tiền. Tuy nhiên, sau thời gian dài mượn tiền, khi bà M. gọi điện thoại để hỏi về số tiền trên thì bà Ý cho biết đang khó khăn và xin thêm thời gian để kiếm tiền trả nợ.

Đến cuối 6/2019, bà Ý còn ngỏ lời tiếp tục mượn tiền của bà M. cùng nhiều người khác để giải quyết khó khăn trong kinh doanh và hứa sẽ trả đủ hết 1 lần. Thế nhưng, khi bà M. tìm hiểu thì được biết, bà Ý đã mượn tiền của rất nhiều người và không có khả năng chi trả nên bà M. đã cùng với nhiều người khác viết đơn tố cáo bà Ý.

Ngay sau khi nhận được đơn thư tố cáo của các nạn nhân, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ, từ cuối năm 2017 đến giữa năm 2019, bằng thủ đoạn trên, bà Ý đã vay mượn của nhiều người ở địa bàn với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng. Tuy nhiên, do không có khả năng chi trả nên bà Ý bỏ trốn khỏi địa phương.

Được biết, đối tượng Trần Thị Như Ý là vợ của một cán bộ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.