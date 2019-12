Diễn biến gây sốc vụ phát hiện người phụ nữ bị giết dìm dưới ao nước, hai chân bị trói

Xác chết phân hủy, hai chân bị trói dưới ao



Ngày 27/11/2018, anh Cao Thanh Tuấn gọi điện thoại cho chị ruột là bà Cao Thanh T., SN 1969, ngụ xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh nhưng không liên lạc được.

Ông Tuấn đã tìm đến nhà, nhưng không gặp vợ chồng chị gái. Căn nhà thì khoá cửa ngoài.

Ông Tuấn cùng người thân đã phá khoá, vào bên trong thì tá hỏa phát hiện trên giường và dưới nền gạch trong phòng ngủ có nhiều vết máu. Sự việc sau đó đã thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ đến xem.

Lực lượng công an đang tiến hành công tác khám nghiệm.

Việc bà T. mất tích bí ẩn được ông Tuấn trình báo chính quyền địa phương và tổ chức tìm kiếm, nhưng không xác định được chị gái và chồng là Thái Thành Được (SN 1966) ở đâu.

Công an huyện Cầu Kè chóng đến hiện trường và xác định đây là vụ án mạng nên phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Trà Vinh tiến hành khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Đến 8h sáng hôm sau, gia đình và ngành chức năng tiếp tục tìm kiếm và phát hiện thi thể nạn nhân T. dưới ao cá. Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi được lực lượng chuyên trách khẩn trương tiến hành.Qua khám nghiệm cho thấy, nạn nhân tử vong trong tình trạng hai chân bị trói bằng dây nilon và dìm dưới ao nước bởi 5 thanh tre. Tử thi đang trong giai đoạn phân hủy nặng.



Từ các chứng cứ thu thập được, những vết máu ở hiện trường đã có dấu hiệu lau chùi, nạn nhân bị dìm dưới ao, chân bị trói,... Cơ quan điều tra nhận định, vụ việc có dấu hiệu tội phạm giết người với tình tiết nghiêm trọng.

Công an Trà Vinh đã khởi tố vụ án để điều tra, tập trung lực lượng truy bắt thủ phạm.

Lộ diện thủ phạm gây án

Qua công tác điều tra, cảnh sát tình nghi ông Được, chồng nạn nhân đã sát hại vợ và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Người đàn ông này được xác định điều khiển xe tay ga hiệu AirBlade biển số 84K1-263.86, rời khỏi địa phương sau khi gây án.

Ngoài việc tung lực lượng trinh sát truy tìm thủ phạm gây án, Công an tỉnh Trà Vinh đã gửi thông báo truy tìm đối với Thái Thành Được đến công an các địa phương hỗ trợ.

Chân dung thủ phạm Thái Thành Được.

Trong lúc trinh sát ráo riết truy tìm Được thì Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận được thông báo, có một người đàn ông tự tử tại khách sạn trên địa bàn.

Người đàn ông này trùng với đặc điểm nhận dạng mà Công an Trà Vinh đang truy tìm. Trước khi tự tử, người đàn ông có để lại bức thu tuyệt mệnh nhưng không nói rõ nguyên nhân đã sát hại vợ.Khi khám nghiệm, chứng minh nhân dân người đàn ông tự tử ở khách sạn sử dụng không phải mang tên Thái Thành Được mà là của người khác. Biển số xe tay ga cũng thay đổi, sử dụng biển giả.



Công an tỉnh Trà Vinh đã đối chiếu, khám nghiệm người tử vong chính là Thái Thành Được, số khung chiếc xe tay ga người này mang theo trùng với số khung xe máy biển số 84K1-263.86 mà thủ phạm đã điều khiển.

Đình chỉ vụ án do thủ phạm đã chết

Như vậy, sau 2 tuần điều tra, cơ quan CSĐT Công an Trà Vinh đã làm rõ thủ phạm gây ra vụ giết người. Căn cứ vào kết luận điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh xác định, Thái Thành Được chính là người đã giết vợ. Tuy nhiên, thủ phạm đã tử vong nên Công an Trà Vinh đã đình chỉ vụ án.