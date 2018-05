Diễn biến bất ngờ về nghi can thứ 3 trong vụ 5 hiệp sĩ bị đâm thương vong ở Sài Gòn

Ngày 17/5, Công an TP.HCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Ngô Văn Hùng (SN 1986, ngụ đường số 3, P.9, Q.Gò Vấp) để điều tra về hành vi "Che giấu tội phạm". Hùng là người đã che giấu và chứa chấp Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, còn gọi Tài "mụn") sau khi Tài dùng dao đâm thương vong 5 hiệp sĩ trên đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3, TP.HCM tối 13/5.



Đồng thời, cơ quan công an đang xem xét hành vi để xử lý 1 số đối tượng có liên quan. Sau khi bị bắt giữ, Hùng khai có quen biết với nghi can Nguyễn Tấn Tài, cả 2 từng chơi thân từ lâu và là bạn tù với nhau.

Tuy nhiên theo nguồn tin của phóng viên từ phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM cho biết, Hùng không phải là bạn tù của Tài. Trước đây, Tài "mụn" có quen biết với vợ của Hùng thông qua mạng xã hội, từ đó Hùng chơi thân với cặp vợ chồng này.

Hùng tại cơ quan công an.

Khoảng 1h rạng sáng ngày 14/5, sau khi gây án, Tài điện thoại cho Hùng cho biết sẽ đến nhà. Khoảng 1h15 cùng ngày, Tài đi xe gắn máy hiệu Exciter màu xanh đến, kêu Hùng mở cửa cho vào.

Vừa vào, Tài "mụn" nói với Hùng là xin ở nhờ vài ngày. Vợ Hùng, cũng ra ngồi nói chuyện với Tài "mụn". Tài "mụn" có mượn ĐTDĐ của vợ Hùng để xem tin tức trên mạng và thấy báo mạng có đăng thông tin về vụ đâm chết hiệp sĩ ở đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3 nên có vẻ nao núng.

Hùng biết tính Tài "mụn" nên có hỏi "em có đi chung và làm việc này không?". Và khi đó, Tài "mụn" có xác nhận "em có".

Dù biết rõ hành vi tội ác của Tài "mụn" vừa gây ra nhưng vợ chồng Hùng không nói gì. Và Hùng kêu Tài đi ngủ. Sau đó, Tài "mụn" ẩn náu trong nhà Hùng và được vợ chồng này thu xếp.

Một lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết, hành vi gây án của cặp đôi Tài "mụn" - Phú là rất chuyên nghiệp, manh động và phân công kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể. Do đó, khi bị bắt giữ chúng đã thống nhất từ trước nên quanh co, chối tội. Bằng biện pháp nghiệp vụ điều tra, những chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT đã buộc chúng cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội tại Công an.

Còn hành vi của Hùng, được xác định là che giấu tội phạm rất tinh vi, có những chiêu thức tính toán, đối phó rất kỹ càng. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.