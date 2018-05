Điểm tên 5 câu chuyện tình yêu “đặc biệt” có sức hút nhất màn ảnh thế giới

Điện ảnh Âu - Mỹ từ lâu đã nổi tiếng với những bộ phim bom tấn hay dòng phim nghệ thuật với các thước phim đẹp long lanh đến nao lòng. Thế nhưng, bên cạnh đó còn có những bộ phim tâm lý - tình cảm cực kì có chiều sâu, những bộ phim thật đặc biệt dành cho những người cũng vô cùng đặc biệt: những người khuyết tật .



Làm phim về chủ đề này là một sự thử thách không nhỏ đối với nhóm sản xuất, vì khắc họa nội dung phải chân thật như thế nào, nhưng cũng phải tinh tế đến như thế nào để không gây ra những hiểu lầm, những khoảng cách. Hơn hết, khi đề tài về nhóm người đặc biệt này được đưa lên màn ảnh, các bộ phim cũng phải đảm bảo tác động của phim đến cộng đồng người khuyết tật là những tác động tích cực nhất. Dưới đây là danh sách 5 bộ phim tình cảm xoay quanh câu chuyện tình yêu cảm động của nhóm người đặc biệt này.

1. Rust and Bone (2012)

Rust And Bone (Tựa Việt: Gỉ Và Xương) là bộ phim điện ảnh đậm chất Pháp: tự nhiên, lãng mạn, tình yêu được xây dựng dựa trên sự tử tế và tôn trọng lẫn nhau. Cốt truyện quen thuộc xoay quanh cuộc gặp gỡ tình cờ, hiểu lầm rồi lại hiểu nhau và về lại bên nhau, thế nhưng đạo diễn Audiard đã trộn những vấn đề nổi cộm về tình yêu, tình dục và bạo lực vào trong trong phim một cách rất tự nhiên và tinh tế. Nội tâm sâu sắc ẩn mình bên dưới những nhân dạng rất đời thường là điều mà bộ phim điện ảnh Pháp này đã khắc họa một cách xuất sắc.

Ali ( Matthias Schoenaerts ) rời bỏ miền bắc nước Pháp cùng Sam, đứa con trai lên 5 tuổi, tiếp quản căn nhà của chị gái mình ở vùng Antibes. Thất nghiệp, lang thang và thật may mắn khi xin được một chân làm bảo vệ cho một hộp đêm gần nhà. Vào một đêm Ali gặp người đẹp Stephanie ( Marion Cotillard ), cứu cô khỏi đám ẩu đả và tận tình đưa cô về nhà. Song ở một địa vị khác, Stephanie có vẻ như không phù hợp cho một mối tình lãng mạn đó. Nhưng một tan nạn nghề nghiệp ập đến đã lấy đi của cô đôi chân.

Trong cơn tuyệt vọng với một tâm trạng vỡ nát, Stephanie chỉ còn lại Ali. Dần dần lấp vào chỗ trống của nhau, họ sống tiếp với những trải nghiệm tuyệt vời. Bộ phim là hành trình của tình yêu, gia đình và giá trị của được - mất trong cuộc sống.

2. The Theory Of Everything (2014)

The Theory of Everything (Tựa Việt: Thuyết Vạn Vật) là bộ phim kể về hành trình đầy yêu thương và vô cùng can trường của nhà vật lý lý thuyết - khoa học vũ trụ Stephen Hawking ( Eddie Redmayne thủ vai) và người vợ đầu Jane Wilde Hawking (Felicity Jones thủ vai), được chuyển thể từ cuốn hồi ký Travelling to Infinity: My Life with Stephen của chính bà Jane.

Bộ phim ra đời từ năm 2014, thế nhưng từ sau ngày 14-3 năm nay, ngày mà nhà vật lý học thiên tài nói lời chào tạm biệt thế giới này và trở về cùng vũ trụ bao la rộng lớn, bộ phim liên tục được nhiều khán giả tìm xem lại. Đây không phải một câu chuyện tình yêu đẹp long lanh như trong cổ tích, nhưng là một câu chuyện tình yêu đẹp rất đời thực khiến cho bao người rơi lệ.

Bộ phim không đào sâu về các thành tựu khoa học của Stephen, mà là thước phim về cuộc sống hôn nhân của Stephen và Jane. Sóng gió ập đến không lâu sau đó, khi Stephen được chẩn đoán mắc bệnh xơ cứng teo cơ vào năm ông 22 tuổi và được dự đoán chỉ sống được 2 năm nữa. Tuy nhiên, cả hai đều không ngã lòng và quyết tâm cưới nhau. Chính tình yêu đầy hy sinh của Jane đã giúp Stephen vượt lên trên mọi rào cản về bệnh tật, để có thể đạt được những thành tựu to lớn trong cuộc đời và sự nghiệp của ông.

3. Me Before You (2016)

Me Before You (Tựa Việt: Trước Ngày Em Đến) được đánh giá là câu chuyện tình yêu với một "nỗi buồn thật đẹp". Lousia Clark (Emillia Clarke) là một cô gái với nụ cười tươi rói và nội tâm thú vị đã tình cờ gặp gỡ anh chàng William Traynor (Sam Claflin) tại một vùng nông thôn nước Anh xinh đẹp. Khoảnh khắc Lou gặp Will được xem như một bước ngoặt lớn thay đổi cuộc đời của cả hai người.

Trước khi gặp Will, Lou làm một công việc nhàm chán ở một quán trà suốt 6 năm liền, quen một anh người yêu ích kỷ suốt 7 năm và không biết được đâu là niềm đam mê của đời mình. Trước khi gặp Lou, người đàn ông 31 tuổi, Will, đã sẵn sàng giải thoát cho chính mình vì mất hết niềm tin vào cuộc sống sau một tai nạn khiến anh liệt toàn thân, cả cơ thể gắn chặt vào chiếc xe lăn. Và tình yêu đến đầy bất ngờ, dần khiến hai người họ mở lòng với nhau và mở lòng với chính những cơ hội mới trong cuộc sống của họ.

Dẫu cái kết vội vàng của bộ phim lúc đó khiến bao khán giả yêu phim ngỡ ngàng, thế nhưng sau khi khép lại bộ phim, người xem hẳn chỉ còn nhớ đến những phút giây yêu thương thật đẹp mà cũng thật "đời". Bởi vì tình yêu chính là chân thành, là duyên phận, là đồng cảm và thấu hiểu, là rực rỡ và cháy bỏng chính trong từng khoảnh khắc còn tồn tại và còn yêu.

4. Breathe (2017)

Breathe (Tựa Việt: Trong Từng Nhịp Thở) không chỉ là bộ phim tình cảm lãng mạn bình thường, mà là một câu chuyện về tình cảm gia đình , sự hy sinh cao cả và tính nhân văn chứa đầy tình người. Bộ phim được dựa trên một câu chuyện có thật kể về cuộc đời của Robin Cavendish - cha ruột của nhà sản xuất Jonathan Cavendish - một cuộc đời đầy tính truyền kỳ bên cạnh người vợ Diana Cavendish.

Chàng trai trẻ lạc quan, năng động Robin Cavendish (Andrew Garfield) vô tình quen biết cô tiểu thư xinh đẹp Diana (Claire Foy) và cả hai phải lòng nhau từ lần đầu tiên gặp gỡ. Từ bỏ cuộc sống xa hoa phú quý, Diana theo Robin đến sống và làm việc tại Châu Phi. Mối tình tuyệt đẹp của họ đơm hoa kết quả ngọt ngào bằng sự chào đời của cậu con trai Jonathan Cavendish. Thế nhưng ngay khi hạnh phúc gần kề nhất cũng là lúc bi kịch bắt đầu bủa vây lấy gia đình của Robin: Robin mắc căn bệnh bại liệt quái ác và không thể sống thêm một phút nào nếu không có sự hỗ trợ của máy thở.

Xuyên suốt hành trình của bộ phim, người xem được dẫn dắt qua những khoảnh khắc Robin cố gắng giành giật sự sống từ tay tử thần, hay sự tảo tần âm thầm của Diana, sự động viên khích lệ của bạn bè xung quanh, sự hợp sức làm nên những điều kì diệu để truyền cảm hứng sống đến tất cả những người không may mắc bệnh như Robin… Bộ phim là bản tình ca cảm động, là minh chứng cho câu: "nơi nào có gia đình, nơi nào có tình yêu, nơi ấy có sự sống".

5. Rolling to You (2018)

Rolling To You (Tựa Việt: Lăn Đến Bên Em) là một bộ phim tình cảm hài hước, lãng mạn của Pháp. Không giống như phong cách của Rust And Bone, bộ phim của đạo diễn, nhà biên kịch kiêm nam chính Franck Dubosc "Rolling to you" lại không khắc họa những đường nét mạnh và thô đầy tự nhiên trong tình yêu. Thay vào đó, "Lăn" đến bên em khai thác khía cạnh hài hước trong câu chuyện tình yêu của hai con người trái ngược nhau hoàn toàn.

Jocelyn (Franck Dubosc) là mẫu đàn ông thành đạt, đào hoa và chuyên gia nói dối để cưa cẩm những cô gái nóng bỏng. Jocelyn đã nói dối mình là người khuyết tật để có thể qua lại với cô hàng xóm xinh đẹp Julie (Caroline Anglade). Thế nhưng định mệnh khéo sắp đặt cho Jocelyn gặp gỡ Florence (Alexandra Lamy), chị gái của Julie, cũng là một người phải ngồi xe lăn thực sự. Câu chuyện tình yêu bắt đầu bằng một lời nói dối , nhưng chính tính cách mạnh mẽ, chính sức sống mãnh liệt của Florence là thứ đã cuốn hút và dần thay đổi Jocelyn chứ không phải bất kì một yếu tố nào khác.

Đứng đầu phòng vé hai tuần liên tiếp tại Pháp, nói không ngoa khi Rolling To You là một câu chuyện đầy chất thơ, đủ ngọt ngào, đủ sự hài hước tinh tế nhưng cũng đủ thông điệp sâu sắc về giá trị của sự thành thật trong tình yêu để người xem phải suy ngẫm.

Lời giải đáp cho câu chuyện tình "cười rớt nước mắt" của hai nhân vật được giải đáp thông qua tựa phim "Lăn" Đến Bên Em, đang được công chiếu trên toàn quốc.

Từ những tựa phim trên đây, bạn đã sẵn sàng cho một mùa hè rực rỡ và đa dạng các cung bậc cảm xúc đang đến thật gần?