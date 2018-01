Điểm danh 4 cung Hoàng đạo nữ có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành

aFamily.vn>Quiz

Top 4: Cự Giải (22/6 - 22/7)



Những cô gái sinh ra dưới chòm sao Cự Giải thường trở thành mục tiêu theo đuổi của nhiều chàng trai xung quanh bởi vẻ đẹp tự nhiên hiếm có. Mọi đường nét trên khuôn mặt Cự Giải đều vô cùng hài hoà và thanh thoát, ở họ toát lên một khí chất hơn người, khiến người đối diện khó có thể rời mắt. Cự Giải còn sở hữu đôi mắt vô cùng có thần, đôi mắt ấy khiến đối phương cảm nhận được vẻ đẹp tinh khiết như sương mai của cô nàng, mỗi khi trò chuyện với Cự Giải, chính vì lí do đó mà mọi người dễ dàng bị đắm chìm vào đôi mắt phẳng lặng như hồ thu ấy của họ và khó lòng thoát ra được. Sở hữu nhan sắc hơn người nên Cự Giải cũng có những ưu thế nhất định so với những cô gái khác. Họ dễ dàng nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh và thường gặp khá nhiều may mắn trong cả công việc và cuộc sống.

Top 3: Song Tử (21/5 - 21/6)

Nếu được hỏi điều gì ở Song Tử khiến bạn bị thu hút nhất, chắc hẳn không ít người sẽ không ngần ngại mà trả lời đó là sắc đẹp hơn người của cô nàng. Ngũ quan đẹp đẽ trên khuôn mặt của Song Tử là điều khiến họ dễ dàng tạo được thiện cảm với người đối diện. Sắc vóc trời ban mang lại cho Song Tử rất nhiều điều thuận lợi. Họ dễ dàng tạo dựng được ấn tượng tốt đẹp với mọi người, họ cũng gặp nhiều suôn sẻ trên con đường tìm kiếm một nửa đích thực cho mình. Các chàng trai sẽ khó lòng từ chối mỗi lời đề nghị giúp đỡ từ một cô gái xinh đẹp như Song Tử. Cơ hội tiếp cận với những chàng trai ưu tú của Song Tử cũng nhiều hơn những cô nàng khác. Từ đó cô nàng sẽ không khó để nhận ra những đối tượng khả quan cho vị trí quan trọng nhất trong lòng mình.

Top 2: Song Ngư (19/2 - 20/3)

Song Ngư không chỉ là cô gái được nhiều người yêu mến bởi tính cách mềm mỏng, dễ thương mà còn bởi vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành trời ban. Chỉ cần Song Ngư xuất hiện thì mọi ánh mắt cả ngưỡng mộ xen lẫn ghen tỵ đều đổ dồn vào cô nàng. Nước da trắng ngần, dáng vóc cân đối cùng sống mũi cao và thẳng kết hợp hài hoà với những bộ phận khác trên khuôn mặt giúp Song Ngư dễ dàng giành được vị trí hoa khôi trong mỗi tập thể. Những cô gái khác sẽ dễ bị lu mờ trước vẻ đẹp cá tính và thần thái mạnh mẽ toát ra từ Song Ngư. Vì thế đừng dại dột đi cạnh cô nàng xinh đẹp này nhé, bạn sẽ chỉ làm nền cho cô ấy mà thôi.

Top 1: Bạch Dương (21/3 - 19/4)

Không có gì phải bàn cãi khi cô nàng Bạch Dương đứng đầu bảng xếp hạng đáng mơ ước này. Mọi người sẽ không thể hết ghen tỵ với cô nàng bởi những gì mà họ được ông trời ưu ái ban tặng. Khuôn mặt ưa nhìn không có góc chết cùng với làn da trắng hồng và dáng vóc cân đối, quyến rũ chính là vũ khí mạnh mẽ giúp Bạch Dương chiếm lĩnh mọi bảng xếp hạng sắc đẹp mà khó ai có thể thế ngôi được. Bạch Dương cũng rất biết cách trang điểm, ăn mặc làm nổi bật lên những đường nét tự nhiên của cơ thể, nhờ đó vẻ đẹp của cô nàng không hề bị mai một mà sẽ ngày càng toả sáng theo thời gian và năm tháng, làm xiêu lòng biết bao chàng trai si tình ngoài kia.