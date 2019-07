Dịch vụ bus mui trần lần đầu tiên xuất hiện tại Huế

Huế là một thành phố tiềm năng về phát triển du lịch với 5 di sản văn hóa thế giới, hàng trăm di sản văn hóa phi vật thể và sở hữu nét đẹp ẩm thực ấn tượng với du khách trong, ngoài nước. Điều này được thể hiện qua tốc độ tăng trưởng vượt bậc về du lịch của Huế như số lượng khách du lịch đến Huế tăng khoảng 15 – 20%/năm, phần lớn trong số đó là khách du lịch nước ngoài như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Anh, Mỹ, ….

Xe đạp là hình thức di chuyển quen thuộc của du khách đến Huế

Để đến tham quan Huế, khách du lịch thường di chuyển bằng máy bay, tàu biển, tàu hỏa hoặc ô tô đường dài, một số di chuyển bằng taxi hoặc xe máy từ các tỉnh miền Trung lân cận như Đà Nẵng, Hội An, Quảng Trị. Ở Huế, để đi tham quan các điểm du lịch, du khách có thể lựa chọn taxi, xe bus hoặc thuê xe máy, xe đạp, phụ thuộc vào nhu cầu di chuyển, thăm thú của bản thân. Điều này khá thuận tiện cho du khách để trải nghiệm được nhiều nhất khoảng thời gian du lịch tại đất Cố đô, tuy nhiên, đôi lúc hơi bất tiện với du khách nước ngoài vì bất đồng ngôn ngữ và địa lý ở vùng đất mới.

Xe bus HOHO khá phổ biến tại các điểm du lịch nổi tiếng

Chuyến du lịch bằng xe bus Hop on Hop off (HOHO) mui trần vốn đã quá quen thuộc ở nhiều quốc gia trên thế giới như London, New York, Vancouver, Singapore, Kuala Lumpur... và cũng đã xuất hiện tại một số điểm du lịch tại Việt Nam như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Phú Quốc. Lần đầu tiên loại hình du lịch độc đáo này được đề xuất thử nghiệm tại Huế trong thời gian tới với 2 tuyến đường phục vụ cho nhu cầu di chuyển tham quan của du khách.

Tuyến xe bus thứ nhất sẽ đón du khách từ sân bay quốc tế Phú Bài về thẳng dự án Apec Royal Park Huế. Tuyến bus thứ 2 là hệ thống xe bus 2 tầng xuất phát từ dự án đi thăm các địa điểm nổi tiếng tại Huế như khu vực Cố đô Huế, chùa Thiên Mụ, cầu Tràng Tiền, đồi Vọng Cảnh, lăng: Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định, …. Các tuyến xe bus sau khi được triển khai sẽ góp phẩn cải thiện giao thông du lịch tại Huế, giúp du khách trong và ngoài nước cảm thấy thuận tiện, thoải mái hơn khi tới tham quan Huế.

Dự án Apec Mandala Wyndham nằm trong quần thể Apec Royal Park Huế thuộc Khu B, đô thị mới An Vân Dương, thành phố Huế

Được biết, Apec Group đã gửi công văn đến UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế để đề xuất triển khai các hệ thống xe đưa đón khách kể trên. "Dự án xe bus tại Huế sau khi được triển khai sẽ giúp du khách tới thăm Huế di chuyển dễ dàng, thuận tiện hơn; góp phần nâng cao hạ tầng đô thị Huế; giảm ô nhiễm môi trường và chi phí xã hội cho các phương tiện cá nhân; tạo cơ hội việc làm cho lao động địa phương." – ông Nguyễn Quang Huy – Phó TGĐ phụ trách Phát triển dự án Tập đoàn Apec khẳng định.