"Dịch bệnh" quay lén phụ nữ Hàn Quốc lan rộng và sự suy đồi của những đứa trẻ tiểu học "bán" hình ảnh riêng tư của mẹ ruột

Ngày 3/11, tuần san Thế giới người Hoa xuất bản một bài viết “Không dám vào nhà vệ sinh, cũng không dám vào quán rượu, bạn vĩnh viễn không biết được những cảnh quay lén ở Hàn Quốc biến thái thế nào…” nói về mức độ nguy hại của hiện trạng

Nếu phải sử dụng một từ để mô tả cuộc sống của phụ nữ Hàn Quốc, đó chắc chắn không phải là “sắc đẹp thời thượng”, mà là “như đi bộ trên một tảng băng”.

Một chiếc mũ cũng có thể là một “thần khí” chụp lén với một cái lỗ đặc biệt trên mũ để gắn máy ảnh.

Một chai nước khoáng bình thường cũng là một thiết bị chụp lén được nhiều kẻ lựa chọn, bởi vì nó giúp đối tượng có thể giả vờ đang uống nước khi bị phát hiện.

Gần đây, Hàn Quốc bùng nổ bởi một vụ quay lén phụ nữ. Theo trang MTN của Hàn Quốc, một người đàn ông hơn 20 tuổi đã bị bắt khi đang quay lén nữ sinh trung học trên tàu điện ngầm. Khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện hắn mang theo 4 chiếc điện thoại di động dùng để "hành nghề" quay lén, bên trong chứ gần 1000 tấm ảnh nhạy cảm. Những tin tức tương tự thế này rất phổ biến ở Hàn Quốc.

Với những ai chưa đến Hàn Quốc thì đây chính là một quốc gia có nền kinh tế phát triển và con người rất tinh tế. Nhưng với những người đã từng đến đây, đặc biệt là phụ nữ, sẽ có suy nghĩ ngược lại. Bởi vì tại đây, những bức ảnh chụp lén có ở khắp mọi nơi.

Chụp lén bằng điện thoại di động đã là một cách thức chụp lén đơn giản nhất ở Hàn Quốc, những kẻ thông minh hơn sẽ học cách kín đáo hơn. Các thiết bị quay lén được thu nhỏ một cách tinh tế, "tàng hình" ở mọi nơi, ở các vật dụng hằng ngày. Nếu không cẩn thận, mọi hành động của bạn sẽ trở thành chủ đề của một cuộc nói chuyện bí mật của người khác, và thậm chí trở thành công cụ để những kẻ quay lén kiếm được lợi nhuận khổng lồ.

Một chiếc móc áo với một lỗ nhỏ ở giữa nếu không nhìn kĩ sẽ rất khó nhận ra.

Một chai tẩy rửa đặt trong nhà vệ sinh và nó cũng không hề an toàn.

Nếu không nhìn kỹ, bạn sẽ khó nhận ra một chiếc camera nhỏ ở vị trí số 10 trên chiếc đồng hồ treo tường này.

Một chiếc bật lửa với một lỗ nhỏ bên dưới, một chiếc máy ảnh lỗ kim được gắn vào đây nhằm mục đích chụp lén.

Có thể bạn nghĩ đây là một thiết bị báo cháy, nhưng nó thực sự là một máy ảnh giọt nước 360 độ. Nó còn có thể mô phòng đèn báo cháy để trông như thật.

Phụ nữ Hàn Quốc sống trong môi trường như thế này, từng người từng người đã trở thành một con người “phản gián” lợi hại. Trong nhà vệ sinh, họ biết cách kiểm tra xung quanh và xác nhận có người nhìn trộm hay không. Những lỗ nhỏ có giấy vệ sinh nhét kín là những nơi họ phát hiện có camera giấu kín. Khi đi làm, họ biết cách quan sát và lắng nghe 6 phương 8 hướng, chỉ cần có một tiếng lách cách là biết có người đang chụp lén. Khi đấy, những người phụ nữ mạnh mẽ sẽ giả vờ như không biết và báo tin cho cảnh sát với tốc độ nhanh như chớp.



Giấy vệ sinh chèn kín các lỗ nhỏ trong nhà vệ sinh nhằm chống lại những camera quay lén.

Khi kết giao với bạn trai, bất kể có xảy ra chuyện to nhỏ gì, họ cũng sẽ từ từ quan sát, chỉ vì muốn xác nhận xem đối phương có phải là kẻ biến thái hay không. Bởi vì nếu một người phụ nữ không chú ý, người thân thiết nhất cũng có thể là một kẻ quay lén, cùng những người xa lạ trên mạng thảo luận về những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể cô ấy.

Ngay cả những lúc mua một ngôi nhà, trước và sau khi sửa chữa, họ vẫn kiểm tra cẩn thận. Nếu có một thiếu sót nho nhỏ, họ sẽ bị những người lạ mặt bủa vây theo dõi cuộc sống cá nhân. Nhưng dù có cẩn trọng thế nào, phụ nữ Hàn Quốc vẫn “lộ” trước những máy ảnh chụp lén rợp trời kín đất.

Ngành “công nghiệp quay lén” ở Hàn Quốc đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người từ các nhân vật chính khách, từng người trong giới giải trí đến những người phụ nữ bình thường tại đất nước này. Một cơ quan dân quyền của Mỹ đã khảo sát trên 1606 người Hàn Quốc, cho biết trong số này có 23% người phát hiện bản thân bị quay lén, và những video đó đã được đăng tải trên internet, 93% trong số họ đã mắc các bệnh tâm thần và hơn 50% đã nghĩ về tự tử.

Vậy tại sao phụ nữ Hàn Quốc không lên tiếng chống lại?

Điều này có liên quan đến suy nghĩ truyền thống của phụ nữ Hàn Quốc. Những tổn hại của người phụ nữ đều bắt nguồn từ sự vô tâm của bản thân, và là sự hổ thẹn của chính họ. Vì ảnh hưởng của quan điểm này, những nạn nhân trở thành đối tượng bị lên án, không ai giúp họ bảo vệ quyền lợi mà họ đáng lẽ phải có. Và càng nhiều ý kiến thuyết phục họ: “Hãy quên đi”. Nhưng mà đằng sau mỗi một câu “Hãy quên đi” đó là một sinh mệnh đang sống với con tim bị tra tấn từng chút một; nó cũng khiến những gã gieo rắc nỗi kinh hoàng càng điên cuồng hơn.

Từ năm 2012 đến năm 2017 đã có hơn 20 nghìn trường hợp liên quan đến quay lén tại Hàn Quốc. Năm 2017, cảnh sát tiếp nhận hơn 6500 bức ảnh chụp lén, nhưng chưa đến 2% trong số này bị bắt giữ và xử lý, trong đó có các giáo sư đại học và quan chức chính phủ. Một phóng viên của đài BBC đã từng sử dụng từ “dịch bệnh” để mô tả hiện trạng quay lén tại Hàn Quốc, nhưng đặc biệt, chỉ có phụ nữ là nạn nhân của bệnh dịch này.

Đến hiện tại, phụ nữ Hàn Quốc không chỉ “chịu đựng” sự theo dõi của những kẻ xa lạ mà đến những đứa trẻ trong nhà cũng không thể tin tưởng được. Mới đây, đài MBC của Hàn Quốc đã đưa tin về một xu hướng kỳ lạ đã trở nên phổ biến với các học sinh tiểu học ở đất nước này: “Quay lén mẹ ruột”.

Chúng bắt đầu quay lén mẹ mình bằng điện thoại di động. Thừa dịp mẹ không chú ý, chúng đã quay và đăng tải lên internet. Những đứa trẻ có thể “nổi tiếng sau một đêm” nhờ những bức ảnh nhạy cảm của mẹ mình: bắp chân của mẹ khi bọn trẻ đang đứng kế bên, quần lót của mẹ, thậm chí là đùi và mông trần khi mẹ đang ngủ…

Ảnh do một đứa trẻ tiểu học chụp đùi mẹ mình khi đang làm bếp.

Nhiều học sinh tiểu học quay lén mẹ chỉ vì mục đích đùa vui, nhưng sau này bọn chúng nhận ra khi đăng tải những đoạn video này lên internet sẽ nhận được hàng trăm, hàng nghìn lượt xem.

Trong suy nghĩ của nhiều đứa trẻ, những bức ảnh riêng tư của mẹ có thể sẽ khiến chúng nổi tiếng, trở thành tâm điểm trên internet và kiếm được một số tiền lớn. Với một số khác, điều này có thể khiến bọn trẻ lên mặt với bạn bè cùng trang lứa.

Theo dữ liệu do cảnh sát Hàn Quốc công bố, năm 2018 số lượng ảnh chụp lén đã tăng gấp 8 lần so với năm 2008, và một phần tư số ảnh này là do các học sinh trung học thực hiện. Trang Korea Times đã đưa tin, một trang web chuyên chia sẻ ảnh chụp lén có thể kiếm hàng chục triệu đô la mỗi năm ở Hàn Quốc. Thậm chí những video quay lén phụ nữ Hàn Quốc còn được bán ra nước ngoài cho một số lượng lớn khách hàng.

Hàn Quốc đã trải qua 3 lần lập pháp, nghiêm cấm các hành vi quay lén nhưng không thể xóa bỏ hoàn toàn. Người phụ nữ Hàn Quốc nào không thể biết được ai đang bí mật theo dõi mình mỗi ngày.

Nguồn: Sohu, ifeng