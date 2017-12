Đi tìm 3 con giáp có tính cách khiêm nhường, từ tốn

aFamily.vn>Quiz

Tuổi Sửu



Tuổi Sửu là con giáp thông minh, có trí tuệ hơn người, suy nghĩ sắc sảo và nhạy bén. Họ có lối sống nhiệt tình, năng nổ, hễ ai nhờ họ giúp đỡ là họ chẳng mảy may tính toán, sẵn sàng trợ giúp vô điều kiện. Với tuổi Sửu, dù là làm việc cho bản thân hay mọi người thì mục đích chính vẫn là làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn. Bởi vậy, cho dù có lập công trạng gì thì tuổi Sửu cũng không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo mà ngược lại, luôn rất khiêm tốn với mọi người. Không những thế, khi đối mặt với khó khăn, thử thách, tuổi Sửu vẫn ung dung, hiên ngang và toát lên phẩm chất của một anh hùng. Trong công việc, người tuổi Sửu luôn rất cẩn thận và khoa học, không bao giờ làm việc qua loa đại khái. Họ chắc chắn trong từng bước đi của mình, không bao giờ cho phép bản thân mắc phải những sai sót không đáng có.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là những người sống có trách nhiệm, khiêm nhường và từ tốn. Đồng thời, họ luôn sẵn sàng hi sinh lợi ích của mình vì người khác. Khi giao tiếp với người tuổi Mùi, thay vì đấu khẩu hay chỉ trích họ, bạn hãy lắng nghe những quan điểm, ý kiến cá nhân của họ một cách chăm chú, nếu không muốn tuổi Mùi bỏ đi. Trong bất kì một cuộc tranh luận, con giáp này luôn nhún nhường và là người kết thúc câu chuyện trước. Họ không muốn chuyện bé xé ra to, chuyện đơn giản thành phức tạp. Vì nếu làm như vậy, tất cả mọi người đều bị tổn thương về mặt tinh thần. Thêm nữa, tuổi Mùi là người có tấm lòng thiện lương, dễ đồng cảm và tha thứ cho người khác. Cho dù trong tình huống bất lợi cho bản thân, nhưng tuổi Mùi vẫn khiêm tốn, chịu trách nhiệm về mình.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Nếu thấy việc làm của người khác là sai trái, tuổi Tuất sẽ không vội vàng trách móc hay to tiếng. Họ luôn đặt mình vào vị trí của người khác và suy nghĩ, đánh giá. Khi đã trở thành bạn, thành người thân, tuổi Tuất sẵn sàng hi sinh lợi ích cá nhân để bạn được vui vẻ, hạnh phúc. Tuy nhiên, khi nhận lời giúp đỡ người khác, tuổi Tuất sẽ mất chút thời gian để suy nghĩ, cân nhắc. Không phải là vì lợi ích, mà tuổi Tuất cân nhắc kĩ xem liệu đối phương có thực sự cần sự giúp đỡ của họ. Nếu cần, họ chẳng bao giờ ngần ngại. Sau khi giúp đỡ, tuổi Tuất cũng không tự cao hay đề bạt gì, họ khiêm nhường và không bao giờ nhận lấy phần công. Hơn nữa, trong giao tiếp, tuổi Tuất luôn từ tốn, để chỗ cho những sự tinh tế chứ không bao giờ to tiếng trước mặt người khác.