Đi phỏng vấn xin việc nên ăn mặc thế nào để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng? 5 lời khuyên từ chuyên gia thời trang sẽ đập tan mọi lo lắng của chị em công sở

Người ta thường nói câu "Dress for the job you want, not the job you have." (Tạm dịch: Hãy ăn mặc như thể bạn có công việc đáng mơ ước chứ không phải công việc hiện tại). Nhưng làm thế nào để tuân thủ được nguyên tắc đó?

Giờ đây với sự phát triển của Internet thì chị em có thể dễ dàng tìm kiếm những xu hướng thời trang mới nhất và cách phối đồ hợp lý. Nhưng chẳng ai nói cho bạn những nguyên tắc để áp dụng với từng hoàn cảnh, tâm trạng cả. 5 lời khuyên đến từ chuyên gia tâm lý học thời trang Dawnn Karen dưới đây sẽ cung cấp cho chị em công sở những điều mà chưa bao giờ bạn được nghe đâu!

1. Đừng cố tạo ra một buổi thử trang phục

Hầu hết các chị em sẽ dành ra hẳn một ngày trời để suy nghĩ về việc mặc gì trong buổi phỏng vấn. Sau đó, bạn còn tốn thời gian để thử đồ, thay đồ, phối đồ sao cho vừa mắt! Nhưng tất cả sự chuẩn bị này sẽ làm bạn trở nên mệt mỏi và lo lắng.

Thay vào đó, trong buổi sáng của ngày diễn ra buổi phỏng vấn, hãy tự hỏi bản thân bạn tâm trạng hiện tại như thế nào. Sau đó, bạn hãy lựa chọn trang phục phù hợp với tâm trạng ấy nhằm để nhà tuyển dụng thấy hết những mặt tích cực từ chúng ta. Đồng thời, suy nghĩ xem những phụ kiện nào sẽ làm nổi bật những điểm tốt của mình?

Ví dụ, nhỡ buổi sáng đó mà tâm trạng có uể oải chán nản một chút, thì hãy mặc đồ có tone màu trẻ trung vui tươi như màu vàng, màu da cam.

2. Coi việc chọn đồ như làm bài tập về nhà

Tất nhiên thì bạn cũng nên chuẩn bị trước phần nào! Trước ngày phỏng vấn, hãy xem trang web của công ty (hoặc tham khảo ý kiến của những người bạn đã làm việc ở đó) để có được ý thức chung về quy định trang phục.

Chị em cũng lưu ý để không quá trở thành bản sao của nhân viên công ty bởi như vậy sẽ làm mất bản sắc riêng bạn. Bạn chỉ cần biết quy tắc chung và những gì nên tránh. Ví dụ trong buổi phỏng vấn trang trọng, chớ có đi giày và mặc áo phông!

3. Đừng quá tham phụ kiện

Việc chăm chút quá nhiều vào phụ kiện đôi khi dẫn nhà tuyển dụng chỉ tập trung vào nó mà chẳng thèm đoái hoài gì đến ứng viên. Thay vào đó, hãy biết tối giản để phụ kiện xuất hiện thật tinh tế. Hoặc hay nhất là bạn chọn phụ kiện mà có ý nghĩa với bạn. Đó có thể là món quà cha mẹ tặng, bạn bè tự làm... Rồi đến khi bạn kể câu chuyện ấy, nhà tuyển dụng sẽ thấy được sự kết nối và đồng cảm sâu sắc hơn.

4. Đừng bị áp lực rằng buộc phải ăn mặc kiểu trưởng thành

Nhiều ứng viên cho rằng, phải mặc đồ kiểu già già một tí thì trông mới giống một người trưởng thành. Nhưng lời khuyên từ chuyên gia dành cho bạn là hãy cố gắng ăn mặc đúng tuổi. Bởi theo nghiên cứu, với một bộ đồ vest trang trọng nếu một người trẻ mặc vào thì tạo ra cảm giác khó gần, còn nếu một người già hơn mặc thì sẽ thấy chững chạc. Do đó, nếu bạn đang trong độ tuổi đôi mươi hoặc hơn, đừng ngại đánh son, ăn mặc hợp tuổi và tự tin nhất!

5. Hãy biết dùng nước hoa

Nhà tuyển dụng không chỉ yêu cầu ứng viên nhìn lịch sự và sạch sẽ mà họ còn muốn người đối diện phải thật... thơm! Theo các nhà nghiên cứu, mùi thơm khiến cho hệ thống khứu giác của chúng ta được kết nối với hệ thống limbic (phần não chịu trách nhiệm giải thích ký ức và cảm xúc). Mọi người cũng thấy tự tin hơn nếu cơ thể thực sự tỏa ra mùi nhẹ nhàng.

Vì thế, hãy chọn một mùi hương dịu nhẹ giúp bạn tỏa sáng. Chú ý đừng chọn những loại nước hoa quá hắc và phản cảm nhé!

Các chị em à, nếu ai đó đang lo lắng không biết mặc gì khi đi phỏng vấn xin việc thì đây sẽ là những mẹo nhỏ cho bạn đấy! Chúc các bạn sẽ phỏng vấn tự tin và thành công!

Theo CNBC