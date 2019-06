Đẹp trai chẳng ai dám chê nhưng Lee Min Ho bất ngờ bị "lấn át" khi chung khung hình ngôi sao xứ Trung

Mới đây, hai nam thần xứ Trung – Hàn là Bành Vu Yến và Lee Min Ho đã cùng xuất hiện trong một sự kiện. Không chỉ vậy, cả hai còn có màn đọ sắc "kinh điển" và Lee Min Ho bị chê là kém sắc hơn đàn anh khi họ cùng chung khung hình.

Bành Vu Yến sinh năm 1982, hơn Lee Min Ho 5 tuổi nhưng dường như giữa anh cùng đàn em không hề có khoảng cách tuổi tác. Trong khi đó, Lee Min Ho vừa xuất ngũ không lâu, tuy vẫn điển trai ngời ngời nhưng ngôi sao của Vườn sao băng lại tăng cân thấy rõ, khiến anh dễ dàng bị Bành Vu Yến "lấn át" trong màn đọ sắc này.

Lee Min Ho rất đẹp trai nhưng rất tiếc, Bành Vu Yến lại nổi bật hơn.

Trong khi Bành Vu Yến khá nhí nhố thì Lee Min Ho lại có phần nghiêm túc hơn.

Tuy giữa họ có cách biệt ngôn ngữ nhưng may mắn là có phiên dịch viên đi cùng. Cả hai nam thần xứ Trung – Hàn đều nói chuyện rất vui vẻ.

Vào cuối tháng 4 vừa rồi khi vừa xuất ngũ, Lee Min Ho đã nhận ngay dự án phim bom tấn The King: Permanent Monarch của biên kịch Kim Eun Sook – vị biên kịch nổi tiếng từng hợp tác với anh trong bộ phim The Heirs năm 2013. Lần tái xuất này Lee Min Ho sẽ nên duyên cùng với nữ diễn viên Kim Go Eun, cả hai được cho là sẽ giúp The King: Permanent Monarch trở thành bom tấn màn ảnh nhỏ.



Trong khi đó, Bành Vu Yến vẫn tiếp tục từ chối nhưng kịch bản phim truyền hình để tập trung cho mảng điện ảnh. Sau thành công của hàng loạt phim nổi tiếng như Hành động sông Mekong, Đạp gió rẽ sóng, Tà không áp chính, Bành Vu Yến tiếp tục gây chú ý với ba bộ phim điện ảnh mới là Nhiệt đới vãng sự, The Rescue và Đệ nhất lư hương.

Nguồn: Weibo