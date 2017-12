Đến tận ngày cuối cùng của năm 2017, Hoa hậu Kỳ Duyên vẫn "phá đảo" show diễn của NTK Đỗ Mạnh Cường

aFamily.vn>Đẹp

10:25:00

Tối qua (30/12), show diễn kỷ niệm 10 năm làm nghề của NTK Đỗ Mạnh Cường đã chính thức diễn ra tại Q.7, TP.HCM. Với tên gọi "The Muse 2" cùng sắc đỏ bao phủ chủ đạo, show diễn và BST thời trang lần này của NTK Đỗ Mạnh Cường đã tiếp tục mang đến một làn gió mới, tươi trẻ, thời thượng cho làng thời trang Việt. Một lần nữa, dấu ấn về sự nghiệp của Đỗ Mạnh Cường lại được khắc hoạ đậm nét trong lòng giới mộ điệu thời trang.



Trong show diễn "The Muse 2", NTK Đỗ Mạnh Cường chia làm 5 phần, với sự thể hiện của hơn 100 người mẫu. Đặc biệt, sân khấu lần này của "The Muse 2" có diện tích lên đến... 1.700m2, sử dụng 30 gốc đào được làm như thật với số lượng 100.000 cành, sử dụng hơn 200 nhân công lắp ghép từng cánh hoa vào cành để tạo nên khu vườn nhân tạo khổng lồ và đẹp mắt. Công tác chuẩn bị này đã được thực hiện trước show diễn 6 tháng!

Phần 1

Đó là những thiết kế có hoạ tiết đặc trưng của thương hiệu, từng trở thành hiện tượng, làm dậy sóng làng thời trang Việt như: cánh bướm (Butterfly - Những cánh bướm cuối thu, Thu - Đông 2013), kẻ sọc chấm bi (Sea of memory - Biển nhớ, Xuân - Hè 2014), nơ (The Twins - Song sinh, Thu - Đông 2014), hoa hồng (La Vie En Rose, Xuân Hè 2015), trái tim (Love, Thu - Đông 2015), hoa cúc, kẻ sọc caro, tua rua (Countryside, Xuân - Hè 2016), hoa ly (Life in color, Xuân Hè 2017).

Đã là bà mẹ 2 con mà Hà Tăng vẫn thể hiện được sự cuốn hút không ngừng trên sàn diễn.

Dĩ nhiên, không thể vắng mặt những trang phục với hoạ tiết thêu kỳ công, tỉ mỉ, một dòng sản phẩm đã tạo nên thương hiệu của Đỗ Mạnh Cường. Tất cả đều được thể hiện với gam màu đỏ, mang dư vị mới, bừng sức sống.

Phần 2

BST tiếp diễn với hàng loạt những trang phục best-seller (bán chạy nhất) trong mười năm qua của Đỗ Mạnh Cường như: váy tay chuông, váy đám mây, bodycon…

Hoa hậu Kỳ Duyên tiếp nối Hà Tăng, thực hiện vai trò mở màn cho phần này.

Phần 3

Dàn mẫu nhí khiến người xem không khỏi trầm trồ khi trình diễn vô cùng chuyên nghiệp trong các thiết kế duyên dáng.

Phần 4

Trang phục dành cho phái mạnh được xem là một trong những điểm nhấn thú vị trong sự nghiệp thiết kế của Đỗ Mạnh Cường. Lê Xuân Tiền - "chàng thơ" của Đỗ Mạnh Cường đã mở màn cho phần trình diễn này khi khoe hình thể sáu múi cuốn hút. Dàn mẫu nam diện những thiết kế được phá cách độc đáo như váy, quần âu, vest, suit mang đậm ngôn ngữ thời trang, cái tôi của Đỗ Mạnh Cường.

"Chàng thơ" Lê Xuân Tiền khoe múi bụng hoàn hảo trên sàn diễn.

Phần 5

Đó là những thiết kế theo phong cách Avant-Garde, thế mạnh và nét đặc trưng của Đỗ Mạnh Cường. Tất cả phom dáng trang phục bình thường sẽ được Đỗ Mạnh Cường phá vỡ mọi quy tắc, mang đến cái nhìn mới cho trang phục bằng những kỹ thuật dựng phom khác lạ, xử lý chất liệu đặc biệt.

Lê Thúy trình diễn thiết kế "đinh" của BST lần này

Lê Xuân Tiền là mẫu nam duy nhất góp mặt trong phần này. Anh diện đôi giày với phần gót cao không kém các mẫu nữ.

Các thiết kế theo tinh thần thời trang thể nghiệm qua góc nhìn của NTK Đỗ Mạnh Cường

Vedette cuối cùng được NTK Đỗ Mạnh Cường vinh danh vẫn là Hoa hậu Kỳ Duyên

NTK Đỗ Mạnh Cường sánh cùng Hoa hậu Kỳ Duyên và hai "nàng thơ" khác, tất nhiên không thể thiếu bé Nhím - con nuôi của anh. Khoảnh khắc này tạo nên cái kết viên mãn cho "The Muse 2".