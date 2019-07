Đến mừng sinh nhật, cô gái sốc nặng khi phát hiện người yêu dan díu với bạn thân mình rồi quát: "Cút về"

Chuyện "Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bản thân" vốn xảy ra như cơm bữa trong đời sống giới trẻ hiện nay. Đã có biết bao câu chuyện tình cảm lâm vào bi kịch vì trót tin bạn để rồi... mất người yêu.

Mới đây, đăng tải trên facebook cá nhân, một cô gái có nickname M.T.D lại một lần nữa khiến dân mạng xôn xao vì chuyện tình drama giữa người yêu và bạn thân hệt như phim của mình.

Câu chuyện cô gái tố người yêu cặp kè với bạn thân của mình thu hút hơn 5 nghìn lượt bình luận, 4 nghìn lượt chia sẻ chỉ sau 4 giờ đăng tải.

Nguyên văn bài "bóc phốt", cô gái bức xúc viết: "Thật sự không thể ngờ. Tình yêu của tao với mày chỉ vài ngày nữa thôi là 3 năm. Cuộc sống muôn màu nhưng tao không nghĩ cái màu u tối nhất nó lại ập đến tao bởi người tao nghĩ sẽ bên tao và vì tao đã trải qua bao nhiêu hạnh phúc, sóng gió. Nghe ngôn tình quá nhỉ? Tao cũng chẳng phải đứa hay khoe khoang chuyện tình cảm cá nhân nhưng hôm nay, tao phải cho lũ chúng mày biết rằng tao không dễ bắt nạt.

Trước sinh nhật mày, tao với mày cũng chỉ là cãi nhau nhỏ, tao chuẩn bị mọi thứ mang bất ngờ đến cho mày. Mở mồm ra mày nói dối là gia đình sang ăn, tao lại không hiểu mày à? Gia đình sang thì sau khi mọi người về, người yêu không được sang nữa à? Tao nghi nghi nhưng tao vẫn bỏ qua vì là sinh nhật mày, tao hí hửng chuẩn bị quà, bánh. Mở cửa ra thì mày đổi mật khẩu cửa, tao gọi các thứ điên cuồng thì mày mới bắt đầu ra rồi dở thói, mày tát vào mặt tao một cú trời giáng như này.

Ừ thì cãi nhau, đau 1 lần nhưng nhìn những hình ảnh và biết được câu chuyện đằng sau nó đau gấp vạn. Mày có thể lăng nhăng nhưng tại sao nó lại là bạn thân của tao? Và tại sao mày lại đối xử với tao như thế? Chúng mày còn cãi với tao là không phải à? Cái dáng người, bộ váy đỏ ấy mà không phải à? Tao trẻ con với chúng mày à?

Tin nhắn giữa cô gái và người yêu lúc còn mặn nồng, có cả chuyện anh người yêu từ chối bạn gái đến nhà chúc mừng sinh nhật vì lý do... gia đình sang.

Bây giờ chắc chắn cũng không thể quay lại, sự tôn trọng nó cũng không cần thiết nữa. Tao sẽ vạch trần bộ mặt của chúng mày, những tin nhắn và cả clip chúng mày làm trò sau lưng tao nữa. Sao tao không dứt khoát, điên cuồng hơn để xé xác chúng mày ra.



May là sau khi bình tĩnh, tao vứt hết sĩ diện xin hàng xóm camera nên mới biết sự thật. Cảm giác được dắt mũi tao nó sung sướng lắm hả? Chúng mày sẽ ổn thôi, tao hứa!".

Cô gái bất ngờ mang quà đến chúc mừng sinh nhật người yêu thì phát hiện ra sự thật không ngờ. Ảnh cắt từ clip

2 người giằng co trước cửa phòng và bạn trai thẳng tay tát, đuổi cô gái: "Cút về"

Cô gái được cho là bạn thân của cô gái bị "cắm sừng"

Theo như lời tố của M.T.D, hình ảnh này cô có được do nhờ hàng xóm trích xuất camera

Ngay sau vài giờ đăng tải, bài viết của cô gái có nickname M.T.D đã nhận về hàng nghìn lượt like và hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận từ phía cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra thương xót, đồng cảm thay cô gái, số khác thì chỉ trích nam chính sống bội bạc, lăng nhăng, cô bạn thân thì trơ trẽn.



Thành viên H.A bình luận: "Thôi bạn ạ, cái gì nó đến ắt nó phải đến, đến sớm còn hơn đến muộn. May mắn ở chỗ chưa "về chung một nhà", chưa con cái chung chứ nếu không còn khổ nữa bạn ạ. Coi như bạn may mắn vì đã dứt được 1 gánh nợ".

"Ức chế thật, người yêu không ra gì mà bạn thân cũng không ra gì nốt. Nhưng có bao nhiêu vụ người yêu cặp kè với bạn thân xảy ra rồi mà sao bạn này vẫn không biết rút kinh nghiệm nhỉ? Lại còn cho cơ hội tiếp xúc nhiều, đi chơi chung nữa thế kia thì làm sao mà tránh khỏi cám dỗ", bạn N.L bày tỏ.

Tuy nhiên, dưới bài đăng lại có rất nhiều ý kiến chỉ ra sự "bất thường" trong câu chuyện trên và cho rằng, tất cả câu chuyện này chỉ là dàn dựng, câu like hoặc có mục đích riêng nào đó.

Thành viên H.H.L bình luận: "Mọi người cẩn thận không bị mắc lừa nhé, 2 cô gái trong hình chỉ khác nhau cái váy, dép giống nhau, dáng người giống nhau, tóc giống nhau. Chưa kể, camera ghi hình sao nghe rõ cả tiếng và sắc nét thế được nhỉ? Chỉ có thể là người nào đứng quay".

"Mình thấy có gì vô lý quá, nhìn 2 cô gái này dáng người và tóc đều giống nhau, xem clip cứ như là diễn để câu like, câu sub vậy. Đấy là còn chưa kể bạn này có công khai nam chính hay bạn nữ giật bồ mình đâu. Xem kĩ clip và đọc lại sự việc thấy gì đó sai sai, chắc lại câu like để bán hàng online, thẩm mĩ, bán kem trộm hay tiêm filler dạo rồi", bạn H.K nhận xét.

Mặc dù chưa rõ nguồn cơn thực chất câu chuyện này ra sao, tuy nhiên câu chuyện trên vẫn đang khiến dân mạng xôn xao bình luận kèm theo những nhận định trái chiều.