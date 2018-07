Đến cả Tóc Tiên - Thanh Hà cũng phải điêu đứng trước màn cung đấu tinh vi của "Diên hi công lược"

Trong số các bộ phim Hoa ngữ phát sóng ở thời điểm hiện tại, Diên hi công lược của nhà sản xuất lắm chiêu Vu Chính là thu hút sự chú ý từ khán giả Việt Nam bậc nhất. Nhiều người cho rằng nhờ có diễn xuất đồng diễn từ dàn diễn viên, trang phục - bối cảnh đẹp mắt và nội dung cuốn hút, chặt chẽ mà Diên hi công lược bật lên. Điều đáng chú ý là Diên hi công lược không được phát sóng trên truyền hình, phim chỉ phát dưới dạng webdrama trên hệ thống IQiyi - Trung Quốc.

Tính đến thời điểm hiện tại, không chỉ khán giả mà đến cả dàn sao Việt cũng hào hứng theo dõi bộ phim này. Trên facebook cá nhân, Tóc Tiên - Thanh Hà - Trung Quân không ngại dành cho bộ phim những lời khen ngợi.

Tóc Tiên.

Thanh Hà chia sẻ rằng chị rất thích nhân vật Ngụy Anh Lạc của Ngô Cẩn Ngôn. Bởi cô gái này thông minh, cá tính và "điên"hệt như chị. Về phần Tóc Tiên, cô bộc bạch rằng từ trước đến nay không mấy khi xem phim truyền hình Trung Quốc. Nhưng kể từ khi được "tiêm nhiễm" vào đầu Diên hi công lược, Tóc Tiên đã có cái nhìn khác.

Thanh Hà.

Nữ ca sĩ thậm chí còn bỏ hẳn 1 ngày để "trôi theo dòng đời" mà xem Diên hi công lược. Tóc Tiên đánh giá cao tác phẩm này bởi có màu sắc đẹp, hiện tại chứ không bị sến súa, màu mè. Riêng Trung Quân, nam ca sĩ chẳng ngại ngần "gào thét" đòi được xem các tập tiếp theo của phim giống như những khán giả bình thường khác.

Diên hi công lược có sự góp mặt của dàn diễn viên gồm: Tần Lam, Xa Thi Mạn, Nhiếp Viễn, Tống Xuân Lệ. Với đề tài cung đấu và lấy bối cảnh những năm thời Càn Long, nội dung tác phẩm xoay quanh những đấu đá giữa các thế lực trong cung cấm. Phim mở đầu với việc thiếu nữ Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) nhập cung làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái xấu số.

Xa Thi Mạn trong "Diên hi cung lược".

Phú Sát hoàng hậu (Tần Lam) là người hiền đức, tuân theo lễ pháp lo lắng Anh Lạc lầm đường lạc lối vì vậy luôn tận lực trợ giúp và quan tâm cô. Dưới sự dạy bảo của hoàng hậu, Ngụy Anh Lạc từng bước trưởng thành thành một nữ quan chính trực, kiên cường, bỏ lại lòng oán hận để sống một cuộc sống đúng đắn.