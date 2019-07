Để đối phó với mùa hè siêu "phá" da, các bác sĩ không thể sống thiếu những sản phẩm skincare này

1. Kem chống nắng

Hơn ai hết, các bác sĩ da liễu luôn nắm chắc một điều rằng ánh nắng là kẻ thù của làn da, không chỉ đem đến những hệ quả trước mắt như: da sạm đen, nổi mụn, cháy nắng… mà còn tạo điều kiện cho những dấu hiệu tuổi già như: nếp nhăn, nám da xuất hiện sớm hơn.

Vậy nên, kem chống nắng là sản phẩm không thể thiếu trong công cuộc bảo vệ da mùa hè của các bác sĩ. Họ còn cẩn thận mang theo kem chống nắng, hoặc sắm thêm sản phẩm dạng bột để thoa lại sau mỗi 2 tiếng bởi lẽ, hiệu quả bảo vệ da của các sản phẩm chống nắng nói chung thường không kéo dài quá 2 giờ đồng hồ.

*Gợi ý những sản phẩm được đích thân bác sĩ da liễu dùng:

EltaMD UV Daily Broad-Spectrum SPF 40 (Khoảng 800.000 VNĐ).

La Roche-Posay Anthelios Melt-in Milk Sunscreen Lotion SPF 60 (Khoảng 837.000 VNĐ).

Colorescience Sunforgettable Total Protection Face Shield SPF 50 (Khoảng 907.000 VNĐ).

2. Serum vitamin C

Tham khảo lộ trình skincare của các bác sĩ da liễu, không khó để nhận ra, serum vitamin C luôn có chỗ đứng vững chắc, đặc biệt là trong quy trình dưỡng da buổi sáng. Theo bác sĩ da liễu nổi tiếng Claire Chang tại New York: "Tôi thường dùng loại serum vitamin C có bổ sung thêm vitamin E và Ferulic Acid, tất cả sẽ giúp ngăn chặn những tổn thương từ ánh nắng mặt trời và môi trường ô nhiễm". Bác sĩ da liễu còn chia sẻ thêm: "Tôi thường thoa serum vitamin C vào buổi sáng để sản phẩm này có thể bảo vệ làn da của tôi suốt ngày dài".

*Gợi ý những sản phẩm được đích thân bác sĩ da liễu dùng:

SkinCeuticals CE Ferulic (Khoảng 2.960.000 VNĐ).

L'Oreal Revitalift Derm Intensive Vitamin C Serum (Khoảng 697.000 VNĐ).

Revision Vitamin C Lotion 30% (Khoảng 2.768.000 VNĐ).

3. Kem dưỡng ẩm chứa thành phần phục hồi da

Ở bất cứ thời điểm nào trong năm, các bác sĩ da liễu điều không bỏ qua kem dưỡng ẩm; tuy nhiên sang đến mùa hè, lựa chọn của họ sẽ khác một chút so với mùa lạnh: "Tôi chắc chắn sẽ chuyển những sản phẩm cấp ẩm đậm đặc sang những sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ, chúng thích hợp hơn để dùng vào mùa hè nóng bức", theo bác sĩ da liễu Joyce Park tại New York. Bên cạnh đó, vào buổi tối, các bác sĩ da liễu sẽ ưu tiên những sản phẩm có chứa thành phần làm dịu da như: lô hội, nước hoa hồng hay thành phần giúp củng cố hàng rào bảo vệ da như peptide bởi lẽ, làn da cần được phục hồi sau cả một ngày tiếp xúc với thời tiết quá khắc nghiệt của mùa hè.

*Gợi ý những sản phẩm được đích thân bác sĩ da liễu dùng:

Neutrogena Hydro Boost Gel Cream (Khoảng 390.000 VNĐ).

Drunk Elephant Protini Polypeptide Moisturizer (Khoảng 158.000 VNĐ).

Charlotte Tilbury Magic Cream (Khoảng 2.328.000 VNĐ).

3. Sản phẩm làm sạch



Mùa nào cũng vậy, làn da luôn cần được làm sạch để có một sự khởi đầu hoàn hảo cho các bước skincare tiếp theo. Và không chỉ đơn thuần dùng sữa rửa mặt, trước đó, các bác sĩ da liễu còn xóa sạch lớp makeup, tàn dư kem chống nắng bằng nước tẩy trang và sự kết hợp của 2 sản phẩm làm sạch ấy sẽ giúp da dẻ đạt đến độ thoáng sạch, tinh khiết nhất. Thêm một lưu ý nữa là vào mùa hè, da dù đổ mồ hôi, tiết nhiều dầu hơn mùa đông thì bạn cũng cần dùng sản phẩm làm sạch dịu nhẹ, đừng ham dùng loại sữa rửa mặt có tính tẩy rửa mạch kẻo làn da sẽ bị tổn thương trầm trọng.

*Gợi ý những sản phẩm được đích thân bác sĩ da liễu dùng:

La Roche-Posay Effaclar Medicated Gel Cleanser (Khoảng 117.000 VNĐ).

Clarins Gentle Foaming Cleanser (Khoảng 750.000 VNĐ).

Drunk Elephant Beste No.9 Jelly Cleanser (Khoảng 744.000 VNĐ).

Nguồn: Allure