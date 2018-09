Để da mọng nước như trái nho ướp lạnh, bạn hãy bổ sung 5 serum chứa Hyaluronic Acid này vào quy trình dưỡng của mình

1. The Ordinary Hyaluronic Acid 2% + B5 (165.000 VNĐ)

Bên cạnh mức giá không thể hấp dẫn hơn, thứ khiến các tín đồ làm đẹp không thể cưỡng lại chai serum này của The Ordinary chính là khả năng cấp ẩm vượt trội, mang đến làn da mọng nước, mềm ẩm tức thì. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ dưỡng ẩm sâu cho da, sản phẩm này còn mang đến cảm giác "sang xịn mịn" chẳng hề thua kém nhiều khi bạn sử dụng những loại serum đắt đỏ.

Một điểm cộng nữa là mỗi lần dùng, bạn chỉ cần nhỏ một vài giọt với kích cỡ khoảng 1/4 đồng xu là đủ để "tươi nước" cho toàn mặt rồi, nên một chai serum bé xinh có thể đồng hành cùng bạn ít nhất 3 tháng, liệu còn sản phẩm nào kinh tế hơn đây? Tuy nhiên, em nó vẫn có một điểm trừ đó là không thẩm thấu vào da tức thì mà cần thời gian để thấm từ từ, do đó khi mới thoa lên sẽ để lại một lớp màng khá nhờn. Vì điều này mà đây không phải là sản phẩm lý tưởng cho da dầu.

2. Hada Labo Gokujyun Premium Hyaluronic Acid Lotion (180.000 VNĐ)

Premium là phiên bản cao cấp hơn của sản phẩm lotion cấp ẩm vỏ trắng trứ danh của Hada Labo. So với "cố nhân", em nó có kết cấu đặc gần như serum nhưng vẫn thấm nhanh vào da và là lựa chọn tuyệt vời khi bạn mới làm quen với Hyaluronic Acid hoặc muốn củng cố thêm cho quy trình dưỡng cơ bản của mình mà không muốn gây bội thực cho da. Được lên công thức với 5 loại Hyaluronic Acid, không hương liệu, không chất tạo màu, không cồn, không dầu, sản phẩm hợp với cả nàng da khô lẫn da dầu.

3. Leegeehaam Grow Hyal B5 Ampoule (770.000 VNĐ)

Nếu bạn đang tìm một sản phẩm cấp ẩm chứa Hyaluronic Acid thật "nặng đô" cho làn da khô như ngói của mình thì ampoule của Leegeehaam chính là một ứng cử viên sáng giá. Vì là ampoule nên em này có tác dụng mạnh mẽ hơn serum, sở hữu khả năng cấp ẩm vượt trội với tác dụng kéo dài hơn hẳn. Với sản phẩm này, bạn không bắt buộc phải dùng hằng ngày mà chỉ nên dùng vài lần một tuần, khi cảm thấy da đặc biệt khô bởi nó sẽ "tiêm" vào da một liều Hyaluronic Acid cực mạnh, thậm chí có thể giữ cho da mềm ẩm đến vài ngày sau. Cũng vì thế nên em này đặc biệt thích hợp với làn da siêu khô hoặc những nàng lười không muốn phải dùng quá nhiều sản phẩm hằng ngày. Tương tự như serum The Ordinary, vì rất đậm đặc nên em này thấm khá chậm, khi mới thoa sẽ thấy hơi nhờn dính.

4. First Aid Beauty Ultra Repair Hydrating Serum (840.000 VNĐ)

Serum của First Aid Beauty lại có kết cấu lỏng hơn đôi chút so với các loại serum thường gặp nên thấm vào da rất nhanh, biến đây thành sản phẩm đáng thử đối với các nàng da dầu. Sản phẩm này còn được một số tín đồ làm đẹp so sánh với serum cao cấp Drunk Elephant có giá đắt nhất trong danh sách lần này mà chúng ta chuẩn bị nhắc tới sau đây. Chỉ cần nhỏ vài giọt ra tay, vỗ đều lên mặt là bạn sẽ thấy da mình như được uống đủ nước, căng mọng mượt mà chỉ sau một nốt nhạc.

5. Drunk Elephant B-Hydra™ Intensive Hydration Serum (1,2 triệu VNĐ)

Được gắn mác serum nhưng sản phẩm đình đám này của Drunk Elephant lại có kết cấu đặc gần như dạng gel, điều đó có nghĩa mỗi lần dùng bạn chỉ cần lấy một lượng rất ít mà thôi. Bấy nhiêu có lẽ cũng phần nào gỡ gạc lại cho mức giá "đắt xắt ra miếng" của em nó. Sản phẩm này tựa như một cốc nước đá mát lạnh cho làn da của bạn trong những trưa nắng hanh khô nhất, chỉ một lượng nhỏ xíu cỡ hạt đậu là đủ để khiến làn da trở nên căng mọng, tràn đầy sức sống hơn hẳn. Điều tuyệt vời là mặc dù có kết cấu gel khá đặc nhưng em này lại không hề để lại cảm giác nhờn dính chút nào, biến đây thành sản phẩm tuyệt vời cho cả da khô lẫn da dầu.

Nguồn: NYMag