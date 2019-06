Đẩy vợ đang mang thai 3 tháng xuống khe núi sâu, nguyên nhân đằng sau hành động đó của người chồng lại là một âm mưu đáng sợ

Mới đây, vào Chủ nhật ngày 16/6 vừa qua, theo cảnh sát địa phương, một doanh nhân người Trung Quốc đã bị bắt và đang phải đối mặt với cáo buộc đẩy vợ mang thai xuống khe núi ở Ubon Ratchathani với hi vọng được thừa kế tài sản trị giá 4,4 triệu đô Singapore (khoảng 75 tỉ đồng).

Đại tá Pol Charnchai Innara, chỉ huy đồn cảnh sát Khong Chiam cho biết, người đàn ông này có tên là Yu Xiaodong, 33 tuổi, đã bị bắt vào ngày Chủ nhật vì cáo buộc cố ý giết vợ mình, cô Wang Nan, 32 tuổi. Đại tá cho biết thêm cảnh sát đã ra lệnh bắt giữ Yu ngay sau khi cô Wang Nan tố cáo chồng mình đẩy mình xuống khe núi Alexander the Great ở Công viên Quốc gia Pha Taem, Khong Chiam vào ngày 9/6 vừa qua.

Được biết, hẻm núi này cao 34 mét, nhưng cô Wang đã may mắn thoát chết do rơi vào một lớp lá cây dày đặc trước khi chạm đất. Cô hiện đang trong tình trạng bị gãy xương nặng nhưng bào thai 3 tháng vẫn được an toàn.

Đại tá Charnchai cho biết thêm, ban đầu cô Wang bị chồng theo dõi liên tục trong khi đang ở trong bệnh viện Nakhasit Prasong Ubon Ratchathani, vì thế cô không dám nói chuyện với cảnh sát. Sau đó, cô Wang đã nhờ cậy đến sự giúp đỡ của bác sĩ, yêu cầu bệnh viện thông báo đến chồng mình rằng anh ta chỉ được đến thăm cô vào một số giờ nhất định mỗi ngày.

Sau khi cô Wang có thời gian ở một mình và suy nghĩ, cô đã quyết định liên lạc với cảnh sát thông qua người phiên dịch viên để cung cấp thông tin. Cô nói với cảnh sát rằng Yu đã đẩy cô xuống khe núi và cô không thể thông báo với họ sớm hơn vì anh ta luôn ở bên cạnh giường bệnh đe dọa sẽ giết cô nếu cô hé lộ bất cứ điều gì.

Cặp đôi này đã sống tại Bangkok được 3 năm, hiện đang điều hành một doanh nghiệp xuất nhập khẩu giữa Trung Quốc và Thái Lan. Cảnh sát cho biết thêm, toàn bộ tài sản hiện tại đều là của người vợ. Mới đây, do mắc phải một khoản nợ lớn, anh Yu Xiaodong đã nhờ vợ giúp mình trả nợ, tuy nhiên, cô Wang chỉ đồng ý trả giúp anh một nửa. Điều này thôi thúc anh ta lên kế hoạch giết hại vợ con mình hòng chiếm đoạt tài sản.

Cảnh sát đang đệ đơn lên tòa án để gia hạn thời gian giam giữ Yu Xiaodong trong khi tiếp tục điều tra thêm trước khi đưa anh này ra tòa chịu án.

(Theo Asiaone)