Đây là thứ khiến Park Shin Hye sợ hãi đến… quên cả thở

Trong tập 7 Little house in the forest, đang thưởng thức món hấp ngon lành, Park Shin Hye bỗng giật mình rồi tròn mắt "đứng hình" khi nghe thấy tiếng ếch kêu rả rích giữa đêm khuya. Cô nàng còn lo lắng, sợ rằng chúng sẽ kêu như vậy suốt đêm.



Tiếng ếch kêu khiến Park Shin Hye "đứng tim" theo đúng nghĩa đen.

Tập 7 "Little house in the forest": Món hấp của Park Shin Hye với bí đỏ, bông cải xanh và thịt ức gà

Tập 7 "Little house in the forest": Park Shin Hye sợ hãi vì tiếng ếch kêu

Cây cỏ, cảnh vật cũng như mùi hương của rừng khiến Park Shin Hye nhớ về ông mình, người đã mất từ 3 năm trước; về những đêm trăng tròn đi câu cá cùng ông; hay khi cô giúp ông bà thu hoạch nhựa cây keo và mật ong.

Park Shin Hye đi dạo quanh rừng và nghĩ về ông bà mình.

Trong sắc xuân với nắng ấm dễ chịu như thế này, chú cún "bạn hàng xóm" của So Ji Sub còn tìm đến cả nhà của Park Shin Hye.

Tập 7 "Little house in the forest": Chú cún "hàng xóm của So Ji Sub" đến thăm Park Shin Hye

Tập 7 "Little house in the forest": Park Shin Hye hái rau rừng

Tập 7 "Little house in the forest": Vườn hoa giữa rừng của Park Shin Hye

Cô nàng tỉ mẩn vẽ từng bông hoa nhỏ.

Park Shin Hye tô vẽ căn nhà gỗ nhỏ thành một bức họa ngẫu hứng.

Tập tiếp theo của "Little house in the forest" sẽ được phát sóng trên kênh tvN vào 19g50 thứ Sáu ngày 25/5 theo giờ địa phương.