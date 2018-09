Đây là 3 con giáp vượng gia, nhà nào có 1 người thì không nghèo, có 2 hoặc 3 thì gia đạo hưng thịnh rực rỡ, tài phúc song toàn

Theo ông bà xưa, mỗi gia đình đều có một hoặc hai người đặc biệt đem lại may mắn cho cả nhà, người này không những là nên tảng vững chắc giúp gia đình êm ấm mà còn là bùa hộ mệnh, ban phước lành cho nhưng người trong nhà. Tử vi học có nói, trong số 12 con giáp, có 3 con giáp trời sinh mang mệnh vượng gia, nếu gia đình nào có 1 người thì xác định không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, sống thoải mái sung sướng, còn may mắn có 2 hoặc đủ cả 3 thì gia đạo hưng thịnh rực rỡ 3 đời. Dù có gặp khó khăn cách mấy cũng đều có những người này giúp đỡ. Đặc biệt hơn hết, có người thuộc 1 trong 3 con giáp này thì gia đình làm ăn phát đạt, cữ mỗi năm tài vận lại tăng lên. Cùng xem đó là những con giáp nào nhé!



1. Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ là những người thích tự do, thoải mái, họ luôn vui vẻ, lạc quan và giàu tình cảm. Đến lớn, những người tuổi Ngọ thường không sống cùng gia đình nhưng lại lo lắng và yêu thương gia đình hết mực. Tuổi Ngọ tài giỏi, sáng tạo, dù không được sinh ra trong gia đình giàu có, sung túc nhưng họ có khả năng tự tạo dựng cuộc sống cho riêng mình và giúp gia đình thịnh vượng, phát đạt. Tử vi học có nói, gia đình nào chỉ cần có người tuổi Ngọ thì cuộc sống không phải lo toan, phiền não. Bởi lẽ, tuổi Ngọ không chỉ là bùa hộ mệnh của gia đình, lo lắng chăm sóc gia đình mà họ còn mang đến nhiều may mắn cho các thành viên khác, đặc biệt là bố mẹ. Hậu vận, cuộc sống tuổi Ngọ viên mãn 8 phần thì bố mẹ cũng an nhàn hưởng phước được 5 phần.

2. Tuổi Tỵ

Trong số 12 con giáp, tuổi Tỵ là con giáp có sự quyết đoán và ý chí kiên định nhất. Trời sinh tuổi Tỵ rất thông minh, lanh lợi và luôn biết nắm bắt cơ hội trong cuộc sống. Tuổi Tỵ dù không quá gần gũi với gia đình nhưng trong lòng họ luôn hướng về bố mẹ và anh chị em. Tuổi Tỵ tâm niệm, mình phải tạo dựng được cuộc sống của bản thân mới có thể chăm lo cho mọi người chu toàn. Tử vi học có nói, tuổi Tỵ cũng là một trong những con giáp vượng gia, vì vậy nhà nào có tuổi Tỵ thì không sợ nghèo khổ. Từ sau 40 tuổi, những người tuổi Tỵ không những tạo dựng được sự nghiệp ổn định mà còn giúp gia đạo thịnh vượng, làm gì cũng phát tài, mỗi năm trôi qua lại giàu có thêm một bậc, đặc biệt hơn hết là tình cảm gia đình đầm ấm, hạnh phúc.

3. Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất là những người thẳng thắn, cương trực, họ thông minh và luôn tin vào trực giác của mình. Ở ngoài xã hội, tuổi Tuất có thể là người không thân thiện và chỉ biết chính mình, nhưng về nhà họ lại trở thành con người khác, yêu thương gia đình và bằng lòng hy sinh mọi thứ để gia đình được ấm no, hạnh phúc. Tử vi học có nói, tuổi Tuất là một trong những con giáp vượng gia, nếu gia đình nào có người tuổi Tuất thì không sợ nghèo đói vay quanh. Tuổi Tuất thông minh, giỏi kiếm tiền, không chỉ tạo dựng được cuộc sống sung túc cho bản thân mà còn giúp những người trong nhà làm giàu. Không có gì ngạc nhiên khi tuổi Tuất chính là nhân tố giúp gia đạo thịnh vượng rực rỡ 3 đời, bởi họ là người hưởng được nhiều phước lành.

