Đây chính là người đàn ông không bao giờ bỏ rơi Song Hye Kyo, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra

Nam diễn viên Yoo Ah In bất ngờ chia sẻ ảnh chụp cùng Song Hye Kyo lên tài khoản Instagram cá nhân kèm theo chú thích: “Nữ hoàng vạn tuế”. Câu nói này mang ý nghĩa cầu chúc sức khỏe và mong Song Hye Kyo luôn hạnh phúc. Được biết, ngày hôm qua (22/11) là sinh nhật lần thứ 38 của mỹ nhân "Hậu duệ mặt trời". Từ sáng sớm cho tới đêm muộn đã có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ chia sẻ lời chúc ý nghĩa và chân thành tới Song Hye Kyo.

Trong những bức ảnh công khai, Song Hye Kyo khoe vẻ ngoài giản dị, trẻ trung với bó hoa xinh xắn. Yoo Ah In nở nụ cười đáng yêu và dựa sát đầu vào người Song Hye Kyo để thể hiện sự thân thiết, tình bạn ngọt ngào, gần gũi giữa hai chị em. Trước đó, nữ ngôi sao đã chia sẻ lẵng hoa do Yoo Ah In tặng lên trên yourstory của mình với lời nhắn: “Cảm ơn nha”.

Trước hành động ý nghĩa này của Yoo Ah In dành cho đàn chị thân thiết Song Hye Kyo, cư dân mạng không khỏi ghen tị bởi tình cảm chân thành này. Nhiều cư dân mạng còn cho rằng, nam diễn viên "Chuyện tình Sungkyunkwan" thực sự là một người bạn tuyệt vời khi không hề bỏ rơi Song Hye Kyo, ngay cả khi cô cùng bạn thân của anh chàng là Song Joong Ki đã ly hôn. Nhiều người còn không ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm chân thành mà Yoo Ah In dành cho Song Hye Kyo trong suốt những năm qua.