David Copperfield: Cậu bé Do Thái dám cãi lời mẹ theo đuổi đam mê, trở thành ảo thuật gia vĩ đại từng "hô biến" tượng Nữ thần Tự do

David Copperfield (tên thật là David Seth Kotkin) sinh năm 1956 trong gia đình gốc Do Thái sống tại quận Metuchen, bang New Jersey (Mỹ). Từ nhỏ, ông được làm quen với ảo thuật thông qua những lá bài tây cho ông nội bày cho. Nhờ vậy mà David phát hiện ra niềm đam mê dành cho bộ môn ảo thuật. Ông chính thức bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp vào năm 10 tuổi với nghệ danh "Cậu bé ảo thuật Davino" biểu diễn xung quanh khu nhà trước khi gia nhập Hiệp hội Ảo thuật gia Hoa Kỳ 2 năm sau đó. Ở tuổi 16, David đã trở thành giảng viên dạy ảo thuật ở Đại học New York. Đó chính là những năm tháng đầu đời của 1 trong những nhà ảo thuật vĩ đại nhất thế giới.



Vốn là 1 đứa trẻ sống nội tâm và không có nhiều bạn bè, ảo thuật như ánh sáng cuộc đời của David, tiếp thêm sức mạnh giúp ông có thể bước ra khỏi "vỏ ốc" của mình. Vậy nhưng, khi đó, David bị mẹ phản đối nhưng lại được bố ủng hộ nhiệt tình. Trong quá khứ, bố ông không được sống với ước mơ làm diễn viên luôn hy vọng con trai có thể theo đuổi niềm đam mê của chính mình. Ý thức được bản thân cần gì và muốn gì nhưng năm 18, David vẫn ghi danh vào Đại học Fordham và lần đầu tiên đứng trên sân khấu với vở nhạc kịch "The Magic Man" cùng nghệ danh chính thức David Copperfield.

3 tuần sau, David chính thức bỏ học để có thể thật sự sống với niềm đam mê. 1 năm sau đó, ông xuất hiện tràn ngập trên các mặt báo sau thành công vang dội của show ảo thuật của riêng mình mang tên "Magic of David Copperfield" trình diễn trong suốt nhiều tháng. Nhờ đó, David được nhà sản xuất chương trình truyền hình Joseph Cates để mắt đến và ngỏ ý mời ông thực hiện show ảo thuật đặc biệt trên đài ABC vào năm 1977.

Sự nghiệp của David có bước chuyển mình tích cực khi ông lần lượt thực hiện những màn ảo thuật đỉnh cao ngoài trời như làm biến mất tượng Nữ thần tự do, đi xuyên qua Vạn Lý Trường Thành, đào tẩu khỏi nhà tù Alcatraz, đi từ Tennessee đến Hawaii sau vài giây… Đối với David, ảo thuật không chỉ đơn giản là trò chơi hô biến, lừa gạt thị giác của mọi người mà đằng sau đó là sự kết hợp giữa chất xám, công nghệ, câu chuyện kể… tất cả để chạm đến tâm hồn của khán giả. Đơn cử như màn trình diễn kinh điển với bức tượng Nữ thần tự do vào năm 1983, David muốn mọi người biết được cảm giác thế giới mất đi sự tự do sẽ như thế nào.

Thành danh trong lĩnh vực ảo thuật nhưng David lại thần tượng những nhân vật nghe chẳng hề liên quan như Walt Disney, Gene Kelly và Frank Sinatra. Điểm chung của họ là dùng nghệ thuật để lay động lòng người và với David là ảo thuật. 1 trong những việc làm ý nghĩa đến từ công việc của David là dự án Magic Project được ông khởi xướng từ năm 1982 bao gồm khóa học ảo thuật dành cho người khuyết tật như 1 phương pháp vật lý trị liệu dành cho họ. Dự án này được Hiệp hội trị liệu Mỹ công nhận và được áp dụng đến tận hôm nay.

"Thế giới ảo thuật của tôi là để cổ vũ mọi người ước mơ và sống với những điều tưởng chừng như không thể" - David chia sẻ.

Năm 2018, 1 khán giả nam đệ đơn kiện David đã gây ra tổn thương não cho mình khi tham gia buổi trình diễn của nhà ảo thuật 5 năm về trước. Chi tiết quan trọng nhất được người này đưa ra là David đã gặp riêng ông sau cánh gà và yêu cầu ông không được tiết lộ bất cứ điều gì về màn trình diễn. Vậy nhưng, tại phiên tòa xét xử, David vẫn bị yêu cầu tiết lộ cách thức thực hiện màn trình diễn trên trước mặt tất cả mọi người. Đây là scandal lớn nhất trong sự nghiệp của nhà ảo thuật vốn đặt bí mật nghề nghiệp lên làm tôn chỉ hàng đầu.

Theo thống kê của Forbes, David ở tuổi xế chiều vẫn là 1 trong những nhà ảo thuật đắt show nhất thế giới với 500 show/năm. Tính đến năm 2018, ông giữ vững phong độ với thu nhập 61 triệu USD, đóng góp vào khoản tài sản khổng lồ 875 triệu USD, bỏ xa hầu hết các đồng nghiệp và dự đoán sẽ trở thành ảo thuật gia tỷ phú trong tương lai gần.

Người giàu có thường hứng thú với bất động sản nhưng David lại độc đáo hơn khi ông không ngại vung tiền mua luôn 11 hòn đảo nhiệt đới tại vùng biển Đại Tây Dương. Trong đó, đắt giá nhất là hòn đảo Musha Cay với khu biệt thự sang chảnh, toàn chào đón những nhân vật danh tiếng như Oprah Winfrey, Bill Gates, Tom Cruise, John Travolta… bởi mức giá "trên trời" từ 42 nghìn USD (hơn 976 triệu đồng) trở lên cho 1 đêm lưu trú.

Là người kín tiếng trong chuyện đời tư, David Copperfield không nói quá nhiều về cuộc đời riêng của mình. Ông từng trải qua cuộc tình kéo dài 6 năm với siêu mẫu Claudia Schiffer trước khi "đường ai nấy đi" vào năm 1999 vì lý do không có thời gian dành cho nhau. 10 năm sau, David công khai hẹn hò với nhà thiết kế thời trang người Pháp Chloe Gosselin, kém ông tận 28 tuổi. Cặp đôi có với nhau cô con gái đầu lòng và đặt tên là Sky.

Từ 1 cậu bé Do Thái bị mẹ cấm cản, David đã vươn lên trở thành 1 trong những nhà ảo thuật tài năng và vĩ đại nhất thế giới. Ảo thuật của David không đơn giản là màn trình diễn đánh lừa thị giác mà thông qua đó, ông muốn chứng tỏ rằng, ai cũng có thể theo đuổi ước mơ, dù cho niềm mơ ước ấy từng bị cho là điên rồ và không khả thi đến mức nào đi nữa.

(Nguồn: Tổng hợp)