Dấu vết trong bức ảnh tố cáo tội lỗi tày trời của cô thân và chàng người yêu

Ở trọ một mình một phòng thấy buồn nên My rủ Ngân, cô bạn chơi thân từ thời học cấp 3 tới ở cùng. Vì Ngân chưa có gia đình, làm bên khối du lịch, tính lại phóng khoáng nên sống với Ngân, My thấy rất thoải mái, có chuyện gì My cũng kể cho Ngân nghe. Thậm chí chuyện yêu đương của mình với Trung, My cũng không ngại ngần tâm sự. Rồi thi thoảng Trung rủ My đi ăn, cô cũng kéo Ngân theo cùng. My bảo: "Em với Ngân thân như chị em. Ngân ít hơn em 1 tuổi, anh cứ coi cô ấy như em gái là được rồi, không phải ngại gì cả".

Dần dà Trung cũng quen với sự hiện diện của Ngân trong cuộc hẹn của hai người. Thậm chí Ngân còn trở thành trung tâm hòa giải mỗi khi My với bạn trai cãi nhau.

Ảnh minh họa

Cho đến hôm đó, giữa My với Ngân xảy ra mâu thuẫn vì 1 số chuyện. My ấm ức kể với Trung với hy vọng sẽ được anh an ủi động viên. Ngờ đâu cô còn đang sụt sịt chưa kịp nói gì, Trung đã chẹp miệng: "Anh biết chuyện rồi. Là do em quá hiếu thắng chứ Ngân chẳng làm gì có lỗi. Em nhỏ nhen vừa thôi không mất tình cảm bạn bè".

Nghe Trung nói mà My ngớ người. Hóa ra Ngân đã kể chuyện trước với Trung từ khi nào. Bực nhất là Trung cứ bênh Ngân chằm chặp. "Ô hay, sao anh còn chưa nghe em kể đã vội kết luận lỗi là ở em? Mà anh đứng về phía Ngân từ khi nào thế. Cứ động nói là Ngân… Ngân", My gằn giọng. Trung càng nói lớn: "Em đừng có suy diễn ghen tuông vớ vẩn".

Cuộc nói chuyện giữa hai người kết thúc giữa chừng, không được bạn trai đồng cảm, My buồn lắm. Cũng từ ấy chuyện tình cảm của cô với Trung dần nhạt nhòa, Trung ngày càng ít đến tìm My, hỏi thì ảnh bảo bận. Nếu có gặp nhau cũng chỉ phút chốc là Trung lại mau mải đi về.

Cho đến hôm ấy, Ngân nói sẽ dẫn khách đi Đà Nẵng 3 ngày, thật trùng hợp khi ấy Trung cũng đi công tác ở tỉnh khiến My một mình trơ trọi, buồn tủi. Cô vào mạng để giết thời gian, thấy trên trang cá nhân của Ngân đăng ảnh khoe người yêu, bọn họ đang ở cùng nhau có điều người đàn ông ấy được che mặt bằng một hình trái tim hồng với dòng status: "Vị khách đặc biệt của đời em".

My giật thót tim khi thấy trên ngực người đó có vết bớt hồng rất lớn giống y như của Trung. Cô thật sự không tin trên đời lại có sự trùng hợp như vậy, cả dáng người của anh ta nữa, tất cả đều giống bạn trai cô như tạc. Nghĩ đến đây My thoáng chút rùng mình. Lẽ nào người đàn ông đó chính là...

Cố giữ bình tĩnh đợi cả hai về. My vẫn tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì. Thi thoảng ở bên Trung cô cũng tranh thủ lấy điện thoại của anh dò dẫm xem có tìm được bí mất nào song dường như Trung đã cố ý đề phòng nên từ zalo, facebook đều xóa sạch mọi giấu vết.

Gần chục ngày điều tra không ra kết quả, My quyết định chuyển hướng khác. Lần này sẽ tới lượt cô đi công tác, để mình Ngân ở phòng.

Tiễn My ra bến xe, Trung tỏ ra có chút lưu luyến: "Em nhớ ăn uống đầy đủ, tới nơi gọi điện ngay về cho anh nhé".

Thật sự nếu là trước đây, nghe được những lời tình cảm này của Trung, My sẽ cảm động lắm. Song giờ thì khác, cô thấy rõ sự giả dối trong ánh mắt của bạn trai, thậm chí cái nắm tay, nụ hôn vội của anh cũng làm cô ớn lạnh.

Chia tay Trung, My lên xe ngồi. Nhưng đợi anh khuất bóng, cô lại kéo vali xuống. Quả đúng dự đoán của cô, ngay khi ở bến xe về, Trung liền quay thẳng về phòng trọ của cô gặp Ngân. Vừa nhìn thấy nhau, anh ả lao vào hôn tới tấp.

My cứ lẳng lặng cho 2 người ấy ôm quấn nhau vào phòng, rồi cô mới nhẹ nhàng đi tới. Mở cửa vào, My thản nhiên giơ máy quay lại cảnh nóng trước mặt. Trung với Ngân vẫn say xưa lăn lộn nên chẳng nhận ra sự có mặt của cô. Cho tới khi My lên tiếng: "Cảnh nóng này mà up lên mạng xã hội chắc chỉ 5 phút là 2 người nổi tiếng lắm nhỉ".

Tiếng My làm Trung, Ngân giật mình bỏ vội nhau ra. Trung tái mặt nhìn bạn gái: "Sao… em đi rồi cơ mà?".

Ảnh minh họa

Ngân ấp úng vừa kéo chăn che người vừa van xin: "Nghe em giải thích đã chị…".

My cười gằn: "Như thế này chưa rõ mười mươi hay sao mà còn đòi giải thích. Không ngờ 2 người tôi tin tưởng, quý trọng nhất lại đâm sau lưng tôi đau thế. Các người biến khỏi giường tôi ngay".

Mặc cho Trung van nài xin tha thứ, My vẫn bỏ ngoài tai. Cô biết cả Trung với Ngân đang sợ hãi bị tung đoạn clip nóng đó lên mạng nên mới cuống cuồng van xin cô như thế. Đương nhiên My dại gì mà bỏ qua dễ dàng, cô sẽ giữ đoạn clip đó để giày vò 2 kẻ bội bạc, để cho họ hiểu phản bội lại cô sẽ nhận kết cục thế nào.