Đau lưng khi ho - tưởng không bệnh mà nhiều bệnh không tưởng

Căng cơ hoặc bong gân

Đôi khi một cơ ho dữ dội hoặc đột ngột có thể tạo áp lực bất ngờ lên lưng. Áp lực này có thể gây ra những chấn thương tạm thời, ví như căng cơ. Cơn đau có thể dữ dội hơn ở một số tư thế, hoặc một số hoạt động, trong đó có ho. Một người cũng có thể đau lưng khi ho do cứng khớp, co thắt cơ hoặc đau cơ.

Hãy cho lưng bạn nghỉ ngơi trong 1, 2 ngày, tránh những tư thế khiến bạn đau hơn và chườm đá chỗ bị đau. Tuy nhiên, nếu triệu chứng này không thuyên giảm sau 4-6 tuần, bạn nên đến gặp bác sỹ ngay, vì những lý do khiến bạn đau lưng khi ho được nói sau đây, nguy hiểm hơn căng cơ rất nhiều

Thoát vị đĩa đệm

Giữa các đốt sống lưng của chúng ta có những chiếc đĩa mềm làm nhiệm vụ liên kết và bảo vệ, hấp thụ chấn động khi ta di chuyển. Các đĩa mềm này có thể bị trượt khỏi vị trí gây ra thoát vị đĩa đệm. Lý do dẫn đến căn bệnh này có thể do hao mòn tự nhiên (thoát vị đĩa đệm ở người già) hoặc áp lực hao mòn lên đĩa đệm không đều do đứng, ngồi, nằm sai tư thế trong một thời gian dài.

Một bài báo đăng trên Tạp chí Cột sống châu Âu đã chỉ ra những người bị đau thần kinh tọa có thể bị thoát vị đĩa đệm nếu họ cảm thấy đau lưng dưới và chân trầm trọng hơn khi ho. Căn bệnh này còn gây cảm giác ngứa ran, buồn bực ở lưng dưới, mông và chân.

Đây là căn bệnh phổ biến với dân văn phòng, những người ngồi trước máy tính hàng giờ mà không di chuyển hay đi lại, khiến căn bệnh này ngày càng trẻ hóa. Khi đĩa đệm chèn ép dây thần kinh, có thể khiến người bệnh bị đau thần kinh tọa, tệ hơn có thể gây bại liệt 2 chân, teo cơ và liệt cơ.

Hẹp ống sống

Khi một người già đi, cột sống của họ thu hẹp lại, tạo áp lực lên dây thần kinh ở cột sống. Tại một số vị tư thế, như tư thế hơi đổ người ra phía trước để ho, có thể tạo áp lực lên các dây thần kinh và gây đau lưng dưới.

Hẹp ống sống còn gây ra tê bì hoặc đau quặn lưng dưới và chân. Nó cũng có thể làm giảm đến khả năng tình dục, ảnh hưởng đến ruột và bàng quang, trong một số trường hợp còn gây liệt 2 chân.



Ung thư phổi



Tuy không phải là nguyên nhân phổi biến khiến bạn đau lưng khi ho, nhưng đây lại là nguyên nhân nguy hiểm nhất không được coi thường, cơn đau lưng của bạn có thể từ cơ quan nội tạng trong cơ thể của bạn, và phổi là cơ quan gần nhất.

Một số triệu chứng khác của ung thư phổi bạn cần để ý:

- Tụt cân bất thường

- Khó thở, khò khè, mệt mỏi

- Ho ra máu

Để điều trị ung thư phổi còn phải phụ thuộc nhiều yếu tố. Phổ biến là các phương pháp xạ trị, hóa trị và phẫu thuật.

Tổng kết:

Đau lưng khi ho có thể không xảy ra thường xuyên. Tuy nhiên nếu cơ đau tiếp diễn trong thời gian dài nó có thể tiềm ẩn những vấn đề về sức khỏe, khi đó bạn nên cân nhắc tìm sự hỗ trợ từ y tế.