Đặt biệt danh cho nàng là “sư tử Hà Đông”, 20 năm sau chàng cưới luôn “sư tử” về làm vợ

Huyền Dung - cô nàng hot girl sinh năm 1994 của team Đông Nhi trong The Voice 2017 đã lên xe hoa, chính thức là "vợ người ta", tạm gác lại những dự án âm nhạc như dự tính để ổn định cuộc sống hôn nhân. Chưa từng chia sẻ về cuộc sống riêng cũng như những câu chuyện hẹn hò trước đám cưới, bởi thế, nào ai biết được Huyền Dung đã có một tình yêu và đám cưới đẹp đến thế này!

20 năm trước, đặt biệt danh cho nàng là "Sư tử Hà Đông"

Huyền Dung và Công Đức là hàng xóm của nhau, hồi đó, mặc dù nhỏ hơn anh Đức tới 6 tuổi nhưng lúc nào cũng đành hanh, thậm chí còn bị anh Đức gán ghép với biệt danh "Sư tử Hà Đông". Bận học và "bận" trưởng thành, cả hai ít được gặp nhau và đùa giỡn như những ngày còn trẻ. Thời gian thấm thoắt trôi qua, chớp mắt đã gần 20 năm trời, mỗi người một con đường, một hướng đi riêng, nhưng họ vẫn luôn theo dõi thông tin về nhau.

Huyền Dung kém ông xã 6 tuổi.

Nhưng… chuyện chỉ thực sự bắt đầu khi Huyền Dung, Công Đức và vài người bạn qua Thái Lan khảo sát các mặt hàng phục vụ công việc mới. Thấy anh Đức quan tâm Dung, bạn bè bắt đầu trêu đùa và "tung tin đồn" là "Đức và Dung yêu nhau đấy". Từ hôm đó, cứ gặp Dung ở đâu là liền hỏi: "Anh Đức không đi cùng à?", "Dạo này yêu ông Đức rồi phải không?"… Cũng nhờ những lời trêu đùa ấy mà hai người có cớ nói chuyện, nhắn tin với nhau nhiều hơn. Trêu giả mà thành thật, họ chính thức hẹn hò và "đổ" nhau từ lúc nào không biết.

Thời điểm Huyền Dung cũng bước vào cuộc thi The Voice, đối với cô mà nói, đó là quãng thời gian vui nhất, nhưng cũng nhiều áp lực và mỏi mệt nhất. Chính sự quan tâm của anh khiến Dung thêm vững tin, mạnh mẽ và phấn chấn hơn rất nhiều. "Anh ấy cho mình cảm giác vững chãi, an toàn, lúc mình muốn dẹp hết đi, thay vì anh cứ cố gặng hỏi lý do thì anh dùng mọi cách động viên mình".

Huyền Dung thú nhận rằng, "Có nằm mơ mình cũng không nghĩ mình và anh ấy đến với nhau. Hồi nhỏ, chơi đuổi bắt cùng nhau, rồi bị anh đặt biệt danh "Sư tử Hà Đông", bây giờ thì trở thành người yêu của nhau, hàng ngày nói những lời ngọt ngào và quan tâm, săn sóc nhau. Nhiều khi nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, duyên số là có thật các bạn ạ!"…

Hai người vốn là hàng xóm của nhau.

Tình yêu là sự hy sinh và thấu hiểu

Một năm yêu nhau, anh luôn mang tới sự chở che tốt nhất cho Huyền Dung. Nếu nói Huyền Dung không "hi sinh" điều gì khi lựa chọn tình yêu cũng không hẳn, nhất là khi phải đến với cái này, từ bỏ cái kia.

"Anh không muốn Dung theo đuổi nghiệp hát vì sợ nghề này vất vả, Dung cũng không phải là một cá tính âm nhạc thật sự xuất sắc. Anh phân tích rất nhiều, ngay cả bản thân Huyền Dung cũng nhận thấy điều đó, đã làm thì phải làm tới cùng, đầu tư nghiêm túc và bằng tất thảy năng lượng, nếu chỉ coi đó là một thế mạnh, sở thích hay một đam mê đẹp, chi bằng hãy tôn trọng nó theo một cách khác", Công Đức chia sẻ. Và đó là lời lý giải vì sao Huyền Dung vắng bóng sau cuộc thi, dù rằng ngay chính Đông Nhi hay những người có chuyên môn đều khẳng định, Huyền Dung có thể tiến xa trên con đường sự nghiệp.

Sau hơn 12 tháng hẹn hò chính thức, Công Đức quỳ gối cầu hôn Huyền Dung. Cũng bất ngờ lắm, đôi phần chưa sẵn sàng, nhưng Dung tin vào sự trưởng thành của cả hai cho tới thời điểm hiện tại. Họ luôn vì nhau mà thay đổi những điều đối phương không thích.

"Trước khi cưới, chúng bạn dọa dữ lắm. Có đứa nói: "Hôn nhân là nấm mồ chôn vùi tất cả những lời hứa hẹn khi yêu", có đứa lại bảo, "Lấy được mày về rồi, còn lâu hắn mới chiều chuộng nữa"… Với mình, hôn nhân là một bằng cớ đẹp đẽ cho sự chín muồi của tình yêu. Cái quan trọng nhất không phải anh ấy còn chiều mình hay không, mà là cả hai thấu hiểu và cảm thông cho nhau như thế nào. Nếu biết lắng nghe, chẳng phải mọi chuyện đều có thể giải quyết đó sao?", Dung nói.

Đức mong muốn sẽ được lo lắng mọi chuyện cho bà xã.

Điều khiến Huyền Dung sợ nhất trong cuộc sống vợ chồng, không phải tiền bạc, càng không phải sự già nua hay những vết nhăn, mà đó là khi cả hai không còn kể mọi chuyện cho nhau nữa. "Đến cái giai đoạn mà chồng làm việc chồng, vợ làm việc vợ thì chẳng thể cứu vãn được nữa rồi. Mình không dám nghĩ tới viễn cảnh đó, hai đứa đang cố gắng vun đắp để hôn nhân luôn là một chiếc bánh tẩm đường".

Nhìn những hình ảnh, thước phim về đám cưới của cô dâu xinh đẹp Huyền Dung, chắc những cô gái đang sợ lấy chồng sẽ muốn "ai đó đến và rước ngay đi" mất. Để chuẩn bị cho đám cưới này, hai vợ chồng đã phải mất tới 6 tháng để chuẩn bị. "Hai bên gia đình đều để 2 vợ chồng tự quyết hết, lúc đầu thì thích lắm, vì nghĩ được làm theo ý mình cả rồi, sau mới thấm mệt. Chuyện to chuyện nhỏ gì cũng phải tự mà lo liệu. Một cái đám cưới nhìn thì có vẻ đơn giản thế đấy, nhưng có hàng tá những thứ phải chuẩn bị, phải sắp xếp và lên lịch trình".

Trong suốt thời gian yêu nhau, anh luôn dành những gì tuyệt vời nhất cho Dung. Cô cảm thấy hạnh phúc bởi điều đó, bạn bè nhìn vào đều bảo Huyền Dung giống y chang công chúa, được anh lo lắng từ những gì nhỏ nhặt nhất. Trước sự chứng kiến của hơn 1.000 khách mời tham dự, anh tự tin nói: "Anh muốn được chăm sóc và cùng em sống đến khi đầu bạc răng long, bất cứ lúc nào, em cũng luôn là công chúa của cuộc đời anh. Em sẽ sinh con cho anh, thường xuyên vào bếp nấu những bữa ăn cho anh và các con. Anh không cần ăn uống cầu kỳ, không cần em phải học nấu ăn ngon, vì chỉ cần là em nấu, anh chắc chắn sẽ thích. Thế giới ngoài kia, phong ba bão táp, để anh lo là được rồi!".