Dara đẹp xuất sắc nhưng mọi sự chú ý lại đổ dồn về đôi môi sưng vều của nàng "Tam Tạng"

Chiều ngày 7/3, đoàn làm phim "Cheese in the trap" phiên bản điện ảnh tổ chức họp báo ra mắt truyền thông với sự tham dự của dàn diễn viên chính bao gồm Park Hae Jin , Oh Yeon Soo , Yoo In Young , Dara... Với sự thành công trước đó của bản truyền hình, không có gì khó hiểu khi công chúng dành rất nhiều sự mong chờ cho phiên bản màn ảnh rộng.



Tại sự kiện, mọi người có dịp chứng kiến màn đọ sắc giữa 3 mỹ nhân U40. Ngược đời ở chỗ, nàng "Tam Tạng" Oh Yeon Seo dù nhỏ tuổi hơn 2 đồng nghiệp nhưng nhan sắc lại bị đánh giá thấp hơn cả, nhất là đôi môi sưng vều của cô càng làm dấy lên nghi vấn "dao kéo". Trong khi đó, Dara tiếp tục gây ấn tượng với vẻ ngoài "lão hóa ngược", ngày càng trẻ trung và không ngừng trổ sắc. Người đẹp Yoo In Young nổi bần bật với dáng cao, nhan sắc rạng rỡ và khí chất sang chảnh.

Màn đọ sắc tại sự kiện của 3 người đẹp ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Dù vóc dáng "ốc tiêu" nhất nhưng Dara lại ghi điểm tuyệt đối nhờ vẻ đẹp tươi trẻ hơn hẳn Oh Yeon Seo và Yoo In Young

Mỗi lần xuất hiện, Dara lại khiến mọi người ngưỡng mộ khả năng "hack tuổi" xuất sắc. Nhìn thế này, ai nghĩ năm nay cô nàng đã 34 tuổi

Bất chấp gương mặt bóng dầu, Dara vẫn tỏa sáng với nhan sắc "lão hóa ngược" đáng ngưỡng mộ so với độ tuổi U40

Nữ chính Oh Yeon Seo có lợi thế về tuổi tác nhưng nhan sắc lại lép vế"hơn cả. Cô nàng để lộ đôi môi sưng vều cùng khuôn mặt đơ cứng, bóng dầu thiếu biểu cảm tại buổi họp báo

Trước đây, người đẹp 31 tuổi từng vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cô chưa từng lên tiếng về vấn đề này

Không chỉ vậy, làn da của nàng "Tam Tạng" đã chảy xệ, lộ dấu hiệu lão hóa

Nữ thứ Yoo In Young chuyên trị vai ác nữ vẫn toát ra khí chất "chị đại" ngời ngời như mọi khi. Cô là nghệ sĩ được đánh giá cao nhất trong tác phẩm "Cheese in the trap" bản điện ảnh

"Tiền bối Yoo Jung" Park Hae Jin tái xuất với vẻ ngoài phong độ, lịch lãm và bảnh bao

Nếu có gì thay đổi trên khuôn mặt hoàn mĩ này thì có lẽ chỉ là nó tròn trịa hơn do anh đã tăng thêm vài cân

Cặp đôi chính phiên bản điện ảnh được nhận xét xứng đôi vừa lứa hơn

Bộ đôi 2 chị em Yoo In Young và Park Ki Woong cũng được kỳ vọng không kém

Nam diễn viên Park Ji Woong

Dàn sao "Cheese in the trap" phiên bản điện ảnh

Nguồn: N1, Naver