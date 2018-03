Đạo diễn phần phim đầu tiên của ‘Fast & Furious’ muốn quay trở lại ‘cầm trịch’ phần cuối

Đạo diễn của phần phim The Fast and The Furious đầu tiên muốn quay trở lại ‘chỉ đạo’ trong phần phim thứ 10, và cũng là phần phim cuối cùng của loạt phim đình đám này. Cohen đã đạo diễn FF khi lần đầu công chiếu vào năm 2001, dựa trên kịch bản của Gary Scott Thompson (Hollow Man) và David Ayer ( Suicide Squad ).

Bộ phim được tạp chí Vibe ‘vinh danh’ với tiêu đề ‘Racer X’ ngay sau đó, kể về những cuộc đua đường phố ở New York, mà không ai ngờ rằng, tiếng vang của nó vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay, trở thành một trong những loạt phim thành công nhất về mặt thương mại trong lịch sử điện ảnh thế giới.

Nói một cách chính xác, phần phim đầu tiên của FF không phải là phần phim thành công nhất, nhưng nó đã kiếm về cho đoàn phim doanh thu 207.3 triệu USD toàn cầu trong khi kinh phí bỏ ra chỉ vỏn vẹn 38 triệu USD . Nhiêu đó thôi cũng đủ để phim tiếp tục cho ra mắt phần 2 và phần ngoại truyện: Tokyo Drift. Nhưng Universal vẫn còn ‘nghi ngờ’ về độ thành công của loạt phim FF cho đến khi Justin Lin xuất hiện và đạo diễn cho phần phim được công chiếu năm 2009. Và kể từ đó, cứ hai năm là một phần phim FF ra đời, và tất cả đều do Lin đạo diễn, ngoại trừ hai phần gần đây nhất.

Có thể nói, đỉnh điểm của FF chính là phần 7 công chiếu năm 2015, khi doanh thu mà nó kiếm được là 1.516 tỷ USD trên toàn thế giới. Và bây giờ, Cohen hi vọng có thể quay trở lại trong FF 10, cũng là phần cuối cùng của loạt phim đua xe này.

Trong buổi nói chuyện với Screen Crush cho bộ phim gần đây nhất mà mình đạo diễn - Hurricane Heist, Rob Cohen cũng đề cập một ít đến đứa con tinh thần của ông FF. Ông cho biết ông rất muốn được quay trở lại đạo diễn FF 10 cho hãng Universal.

Với phần doanh thu mở màn ấn tượng, 541.9 triệu USD, Fast & Furios 8 được xếp vào bộ phim có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại. Vì thế nhiều người cho rằng hãng Universal chắc chắn sẽ không muốn ‘con gà đẻ trứng vàng’ này phải ra đi sớm, nhưng họ đang lên kế hoạch để khép lại FF trong 2 phần nữa tức Fast & Furios 9 (dự kiến công chiếu 4.2019) và Fast & Furios 10 (dự kiến công chiếu 4.2021) và hàng loạt các ngoại truyện khác liên quan đến những nhân vật được yêu thích trong phim. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị thay đổi chút ít vì phần ngoại truyện dành cho Hobbs và Shaw.

Universal đã ấn định ngày công chiếu phần ngoại truyện cho Hobbs và Shaw vào 4.2019 với sự tham gia của Dwayne Johnson trong vai đặc vụ Luke Hobbs và Jason Statham trong vai Deckard Shaw. Việc công chiếu phần ngoại truyện này vào năm 2019 cũng đồng nghĩa với việc phần 9 sẽ bị dời ít nhất là tới tận 4.2020 và phần 10 là 4.2021. Vì thế công chúng yêu phim sắp tới sẽ có tận 3 bộ phim về Fast & Furios để mà mong ngóng.

Quay trở lại với lịch chiếu ‘bị dời lên chuyển xuống’, thì có một số thông tin nói rằng Tyrese Gibson đã tranh cãi với Dwayne Johnson khi Gibson muốn Fast & Furios 9 phải được công chiếu vào năm 2019 chứ không thể dời sang 2020 như vậy được.

Lúc này thì Universal đang muốn David Leitch (Deadpool 2) đạo diễn cho phần ngoại truyện Hobbs và Shaw (bộ phim sẽ bước vào giai đoạn đoạn sản xuất sau năm nay) và cuộc hội ngộ của Justin Lin với FF 9 sau 2 phần phim 7 và 8 ông vắng mặt tại phim trường Fast & Furios. Tuy nhiên, việc Fast & Furios 10 sẽ do nhà đạo diễn nào ‘cầm cân nảy mực’ thì hoàn toàn chưa thể đoán được, có thể là Rob Cohen, Justin Lin hoặc là một ai khác, chúng ta hãy cùng chờ xem nhé.

Theo Screenrant