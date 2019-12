Danh tính hai thiếu nữ đất Cảng dàn trận hỗn chiến vì mâu thuẫn trên Facebook

Ngày 13/12, Công an TP. Hải Phòng thông tin về kết quả điều tra vụ 2 nhóm hỗn chiến ở khu vực cầu Rào 2, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh.



Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng đã triệu tập Phạm Thị Hồng Linh (22 tuổi, ngụ phường Đông Hải I, quận Hải An, thành phố Hải Phòng), Vũ Thị Quỳnh Trang (23 tuổi, ngụ phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng), Bùi Thị Hằng (30 tuổi, ngụ phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng), Vũ Tuấn Anh (29 tuổi, ngụ xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) và Ngạc Thị Nhi (22 tuổi, ngụ xã Thụy Hùng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) để làm rõ.

Vì mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook, 2 "nữ quái" Hải Phòng đã gọi người dàn trận đánh nhau. (Ảnh cắt từ clip).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nguyên nhân xảy ra xô xát là do mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook, bắt đầu từ Vũ Thị Quỳnh Trang và Phạm Thị Hồng Linh.

Cụ thể, ngày 8/12, Vũ Thị Quỳnh Trang và Phạm Thị Hồng Linh hẹn gặp nhau tại khu vực hồ An Biên, quận Ngô Quyền giải quyết, nhưng sau đó được mọi người can ngăn nên ra về.

Chiều 9/12, Linh rủ một bạn nam là Bùi Anh Dương, (SN 1997, ở phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền) và một bạn nữ có tên là Hiền (chưa rõ địa chỉ) đến nhà trọ 11/225 Ngô Gia Tự, phường Cát Bi, quận Hải An, để tìm Trang.

Lúc này, trong nhà trọ có Trang, Bùi Thị Hằng, Ngạc Thị Nhi và Nguyễn Thu Huyền (SN 2000, ở phường Quán Toan, quận Hồng Bàng).

Khi nhóm của Linh gặp nhóm của Trang thì hai bên xảy ra xô xát, Hiền dùng guốc đang đi đánh Hằng bị thương tích, sau đó được mọi người can ngăn.

Sau khi nhóm của Linh, Hiền, Dương bỏ đi thì Trang tiếp tục nhắn tin cãi chửi nhau với Hiền và hẹn tối cùng ngày gặp nhau tại khu vực cầu Rào 2 để “thanh toán”.

Khoảng 22h cùng ngày, theo lời hẹn, nhóm của Trang có khoảng gần 10 đối tượng kéo nhau đến tập trung tại khu vực vòng xuyến cầu Rào 2, phường Anh Dũng thì gặp nhóm của Hiền cũng có khoảng 10 đối tượng đi trên 2 xe ô tô. Hai bên đã dàn trận đánh nhau.

Trong quá trình xô xát, một ô tô bên nhóm của Hiền đã chèn gây thương tích làm Nguyễn Thị Thu Huyền phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Quá trình điều tra, xác minh, Phòng PC02 phát hiện một đối tượng trong nhóm của Vũ Thị Quỳnh Trang là Nguyễn Đức Thịnh (SN 1983, ở 265 Lê Lợi, Ngô Quyền) có tàng trữ một số súng đồ chơi nguy hiểm.

Số súng trò chơi nguy hiểm thu giữ.

Ngày 10/12, do được lực lượng công an vận động, Nguyễn Đức Thịnh đã tự giác giao nộp 8 khẩu súng bắn đạn nhựa các loại và khai nhận đã sưu tập số đồ chơi này để trưng bày tại nhà.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng đang phối hợp với Công an quận Dương Kinh triệu tập các đối tượng khác có liên quan, tiếp tục điều tra để làm rõ.