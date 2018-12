Đánh răng 2 lần/ngày thôi chưa đủ, nha sĩ nào cũng muốn bạn biết những điều này để bảo vệ răng miệng

Thật tốt nếu có một người bạn là nha sĩ. Tất nhiên lý do không phải là để họ làm miễn phí cho bạn mà bất cứ lúc nào họ cũng có thể cung cấp cho bạn những lời khuyên hữu ích và cảnh báo bạn về những nguy hiểm về sức khỏe răng miệng mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến. Và nhờ vậy có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra rằng sức khỏe răng miệng của chúng ta phụ thuộc vào ngay cả những chi tiết nhỏ nhất.



Dưới đây là những điều nhỏ nhặt nhưng nha sĩ nào cũng muốn mọi người phải biết vì nó có tác động rất nhiều đến răng miệng.

1. Đừng đánh răng ngay sau bữa ăn

Các nha sĩ khuyên bạn nên đánh răng ít nhất 30-40 phút sau bữa ăn.

Việc này thực sự dễ làm hỏng men của bạn, nhất là khi bạn sử dụng một bàn chải đánh răng cứng. Khi ăn, thực phẩm và đồ uống làm gián đoạn cân bằng pH trong miệng và làm cho men răng mềm hơn một chút trong một thời gian ngắn. Axit được tạo ra bởi thực phẩm có thể làm mòn men bảo vệ khiến răng của bạn ở trạng thái yếu nhất ngay sau khi bạn ăn.

Chính vì thế, nước bọt được sử dụng để điều chỉnh mức axit cao trong miệng. Nước bọt cũng tự nhiên rửa sạch các hạt thức ăn và cung cấp cho men của bạn sự cân bằng cần thiết để tiếp tục công việc bảo vệ của nó. Nếu đánh răng ngay đồng nghĩa với việc làm mất đi sự cân bằng này và làm hỏng men răng.

2. Bơi lội cũng có hại cho răng

Các hóa chất được sử dụng để khử trùng nước trong hồ bơi có tác động khủng khiếp lên răng.

Không ai nói rằng bơi lội không có lợi cho sức khỏe nhưng vấn đề ở đây là các hóa chất được sử dụng để khử trùng nước trong một số hồ bơi có tác động khủng khiếp lên răng. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Nha khoa NYU College of Dentistry đã cảnh báo về sự nguy hiểm của các hồ bơi có nguồn nước được bảo quản không đúng cách. Tiến sĩ Leila Jahangiri của trường Đại học Nha khoa New York cảnh báo về sự nguy hiểm của sự xói mòn men răng nghiêm trọng và nhanh chóng do nước ở các bể bơi.

Trong những năm 80, các nhà khoa học Mỹ đã công bố kết quả của một nghiên cứu tập trung vào sức khỏe của răng của những người bơi lội chuyên nghiệp, 40% trong số đó bị tổn thương răng men.

Vậy bạn nên làm gì? Cố gắng tránh nước hồ bơi vào miệng và bơi trong bể bơi đảm bảo sạch sẽ.

3. Bạn nên uống cà phê ngay lập tức và không uống quá 30 phút

Nếu uống cà phê, hãy uống nhanh chóng, như vậy sẽ tốt hơn cho bạn.

Hãy suy nghĩ về cách chúng ta uống trà hoặc cà phê tại nơi làm việc hay là ở bất kì đâu. Chúng ta đổ đầy tách cà phê nóng và uống nó với những ngụm nhỏ trong khi liên tục nói chuyện với đồng nghiệp và trả lời e-mail. Có thể bạn không điều này, trong khi chúng ta đang làm điều đó, cà phê (đặc biệt là cà phê với đường) đã bắt đầu "công việc" phá hủy men răng của chúng ta.

Heidi Hackett, một nha sĩ tại thành phố Seattle, Mỹ, nhận thấy rằng: Sự tiếp xúc liên tục với đường lactose hoặc đường sữa khiến cho vi khuẩn trong miệng được tiếp thêm nhiên liệu. Mà loại vi khuẩn chính gây sâu răng là Streptococcus mutans - chất chuyển hóa carbohydrate và đường thành axit. Vì vậy, nếu uống cà phê, hãy uống nhanh chóng, như vậy sẽ tốt hơn cho bạn.

4. Có một lý do tại sao các bác sĩ phụ khoa khuyên bạn nên kiểm tra răng trước khi lên kế hoạch mang thai

Mắc một số bệnh răng miệng trước khi sinh có thể có hậu quả bất lợi cho trẻ.

Các nhà khoa học tại Đại học Y Massachusetts, Trường Y khoa Nha khoa Connecticut đã tiến hành nghiên cứu sức khỏe răng miệng trong thai kì và rút ra một số kết luận mắc một số bệnh răng miệng trước khi sinh có thể có hậu quả bất lợi cho trẻ.

Đầu tiên, phải nói rằng sâu răng là do lây nhiễm lây lan từ các mô răng đến nướu răng và sau đó có thể đi vào máu và ảnh hưởng đến thai nhi. Điều này có thể dẫn đến sinh non và em bé mắc bệnh bẩm sinh nghiêm trọng. Thứ hai, viêm nha chu cũng thực sự nguy hiểm vì nó có thể làm giảm khả năng sinh sản cho cả nam và nữ.

Đó chính là lý do tại sao các bác sĩ sản phụ khoa thường khuyên bạn cần có sức khỏe răng miệng tốt trước khi quyết định sinh con.

5. Trong lúc đánh răng nên tránh bị phân tâm

Trong khi chăm sóc răng, tốt nhất là bạn không nên để mình bị phân tâm bởi bất cứ thứ gì khác.

Trong khi chăm sóc răng, tốt nhất là bạn không nên để mình bị phân tâm bởi bất cứ thứ gì khác. Đây là một quá trình cần phải được thực hiện rất chăm chú. Và để dạy cho con bạn đánh răng trong một thời gian nhất định, các bác sĩ khuyên bạn nên bật bài hát yêu thích của chúng. Nó sẽ thu hút sự chú ý của bé trong 2-3 phút (đây là thời gian cần để loại bỏ mảng bám răng và loại bỏ vi khuẩn).

6. Đừng nhai đá và không xuyên lưỡi

Nếu bạn bắt mình luôn nhai đá (hoặc ăn nhiều hạt), bạn có thể làm hỏng nướu răng, men răng, thậm chí làm vỡ răng.

Nếu bạn bắt mình luôn nhai đá (hoặc ăn nhiều hạt), bạn có thể làm hỏng nướu răng, men răng, thậm chí làm vỡ răng. Chất trám trên bề mặt răng của bạn cũng có nguy cơ như vậy. Điều tương tự cũng xảy ra khi bạn xuyên lưỡi bởi có một miếng kim loại trong lưỡi của bạn là một nguồn có thể gây tổn thương cơ học cho răng nếu không may chúng va đập vào răng hoặc là nếu bạn cắn quá mạnh vào chiếc khuyên. Không những thế, xỏ khuyên lưỡi còn có thể khiến lưỡi bị sưng hoặc tạo cơ hội cho vi khuẩn sinh sôi, dẫn đến nhiễm trùng.

Tương tự như vậy, không sử dụng răng của bạn để mở gói thực phẩm, chai lọ... Tốt hơn là nên dành thêm vài giây để làm điều đó đúng cách và không để răng của bạn gặp nguy hiểm.