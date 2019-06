Đánh giá chân thực của beauty editor về 9 món mỹ phẩm "ruột" của Meghan Markle: có món đỉnh thật, có món lại gây thất vọng

Charlotte Tilbury Matte Revolution Lipstick màu Very Victoria (710.000 VNĐ)

Vốn ưa thích lối trang điểm tự nhiên, Công nương Meghan gần như chỉ đánh son màu nude và đây chính là màu son mà cô "kết" số một. Kể từ sau khi Meghan chia sẻ đây là màu son "ruột" của mình, doanh số bán ra của màu son này đã tăng tới 65%.

Đánh giá của BTV Marie Claire: 10/10

"Chất son mềm mượt như bơ, lên môi siêu mịn và không hề gặp hiện tượng loang son. Son mềm môi nhưng vô cùng lâu trôi và là màu son nude lý tưởng cho làn da ngăm".

Decleor Aromessence Rose D'Orient Soothing Serum (820.000 VNĐ)



Chuyên gia makeup Min Min Ma, người chịu trách nhiệm "hoạ mặt" cho Meghan Markle trong thời gian cô đóng phim truyền hình Suits cho biết đây là loại serum mà cô luôn sử dụng trên da Meghan để làm mịn da trước khi makeup. Sản phẩm serum lai dầu này có chiết xuất hoa hồng cấp ẩm và dịu da, thành phần hoàn toàn tự nhiên và được Meghan rất yêu thích.

Đánh giá của BTV Marie Claire: 6/10



"Phải công nhận rằng loại serum này bôi lên da sướng vô cùng: mướt mát, trơn mịn như lụa. Da tôi là là da thiếu nước nên sản phẩm này mang đến cảm giác cực kỳ dễ chịu. Tiếc rằng da tôi rất dễ nổi mụn và chỉ sau một đêm sử dụng loại serum lai dầu này, da tôi đã xuất hiện vài nốt mụn nhỏ. Có lẽ làn da nhạy cảm của tôi không phù hợp với sản phẩm có nhiều tinh dầu "nặng đô" như vậy".

Yves Saint Laurent Touche Éclat Radiant Touch Concealer (655.000 VNĐ)



Khi còn là diễn viên, Meghan Markle đã tiết lộ rằng cây bút thần của YSL chính là một trong năm món mỹ phẩm mà cô luôn sử dụng để có diện mạo thật ổn chỉ trong 5 phút. Cô đã hơn một lần ca ngợi sản phẩm này: "Sản phẩm này vô cùng dễ tán, làm khuôn mặt tươi tỉnh tức thì và ngay cả khi bạn có làm việc liên tục trong 17 tiếng mà không dùng thêm bất cứ thứ gì khác, trông bạn vẫn tràn đầy sức sống".

Đánh giá của BTV Marie Claire: 10/10



"Tôi gần như không dùng kem nền mà chỉ dùng duy nhất kem che khuyết điểm và cây bút này thực sự là bảo bối tuyệt vời. Nó che phủ những vùng da kém đều màu, làm da tươi tắn hơn ngay tức thì kèm theo hiệu ứng căng bóng khoẻ mạnh nhờ thành phần hyaluronic acid".

Maybelline Lash Sensational Mascara (140.000 VNĐ)



Không chỉ dùng mỗi mỹ phẩm đắt tiền, Meghan Markle cũng là fan của các sản phẩm bình dân. Lydia Sellers, chuyên gia makeup từng làm việc với Công nương trước đây chia sẻ rằng chính Meghan đã giới thiệu loại mascara này cho cô. Kể từ đó, chuyên gia makeup này luôn dự trữ thật nhiều sản phẩm này trong bộ đồ nghề của mình vì nó "vừa làm dày vừa làm dài, cho làn mi mướt mát chứ không hề bị khô" và mức giá thì quá đỗi phải chăng.

Đánh giá của BTV Marie Claire: 7/10



"Loại mascara này cho tôi làn mi "lồng lộn" chỉ sau vài lần chải nhưng tiếc là tôi lại thích kiểu mi mềm mại, nhẹ nhàng hơn. Đến cuối ngày, nó làm mắt tôi lem nhem như gấu trúc vậy".

Kate Somerville Quench Hydrating Face Serum (1,7 triệu VNĐ)



Đây là loại serum cấp ẩm mà Meghan Markle đã liên tục ca ngợi là thứ mà cô không thể sống thiếu. Cô cho biết mình đã sử dụng sản phẩm này trong nhiều năm, gắn bó với nó cả khi làm việc tại Mỹ lẫn Canada. Không chỉ làm da căng mọng, sản phẩm này còn chống lão hoá với thành phần retinol và lipid.

Đánh giá của BTV Marie Claire: 8/10



"Da tôi rất dễ nổi mụn nên thành phần retinol dường như là lựa chọn lý tưởng. Tôi đã dùng thử sản phẩm này vào sáng và tối, thấy da mình căng bóng hẳn lên. Nhưng tiếc rằng chỉ sau một tuần, da tôi bắt đầu nổi mụn khá nhiều. Có thể nói rằng sản phẩm này không phù hợp cho lắm với da nhạy cảm".

Make Up For Ever Ultra HD Microfinishing Loose Powder (840.000 VNĐ)



Khi được hỏi đâu là loại phấn phủ mình yêu thích nhất, Meghan Markle đã không ngần ngại trả lời ngay đó chính là sản phẩm Ultra HD Microfinishing của MUFE vì nó "làm da bạn căng bóng rạng rỡ nhưng vẫn ráo mịn mà không hề bị đổ dầu".

Đánh giá của BTV Marie Claire: 8/10



"Tôi đánh giá cao loại phấn phủ này ở khoản nó lên màu trong suốt, không bị lộ phấn. Nhưng tiếc rằng khi lên da tôi, nó không mang đến hiệu ứng căng bóng mà khá lì, không được tự nhiên như tôi kỳ vọng".

NARS Orgasm Blush (700.000 VNĐ)

Phấn má Orgasm của NARS là một huyền thoại trong làng mỹ phẩm và danh sách fan cứng của sản phẩm này bao gồm cả Công nương Meghan Markle. Cô mê màu phấn má này đến nỗi liên tục nhắc đến nó trong nhiều bài phỏng vấn khác nhau: "Đây là màu phấn má ửng màu cánh hoa hồng làm sáng bừng khuôn mặt. Tôi mê nó vô cùng. Tôi dùng nó ở cả bên ngoài lẫn những lúc ghi hình vì nó làm gò má của tôi trông như toả sáng từ bên trong vậy".

Đánh giá của BTV Marie Claire: 10/10

"Không phải ngẫu nhiên mà màu má này nổi tiếng đến vậy. Tôi cực kỳ thích màu ửng hồng tự nhiên của gò má khi bạn vừa tập gym xong, và sản phẩm này mang đến hiệu ứng y hệt như vậy. Cần nói thêm là chất phấn mịn mượt vô cùng, đến nỗi bạn có thể dùng đầu ngón tay để tán".



RMS Beauty Living Luminizer (890.000 VNĐ)



Meghan Markle không phải là fan của lối makeup lồng lộn, vậy nên sản phẩm highlighter mà cô yêu thích cũng thiên về sự nhẹ nhàng, tự nhiên. Chuyên gia makeup Lydia Sellers cho biết highlighter dạng kem của RMS Beauty chính là sản phẩm yêu thích của cô vì nó cho hiệu ứng da căng bóng tự nhiên như da đẹp sẵn.

Đánh giá của BTV Marie Claire: 10/10

"Giống Meghan Markle, tôi cũng nghiện loại highlighter này từ rất lâu rồi. Tôi dùng nó cho cả mặt lẫn body vì nó làm da căng bóng, bắt sáng đẹp hết sức mà vẫn tự nhiên. Đây thực sự là hũ highlighter ma thuật".

Fresh Sugar Advanced Therapy Lip Treatment (605.000 VNĐ)



"Tôi đã tìm kiếm rất lâu, dùng thử qua hàng loạt loại son dưỡng và đây chính là sản phẩm đỉnh nhất. Nó làm môi bạn mềm mịn như bơ, nhìn chỉ muốn hôn mà thôi" - Meghan Markle ca ngợi son dưỡng Fresh Sugar.

Đánh giá của BTV Marie Claire: 10/10



"Tôi hoàn toàn đồng ý với Meghan Markle. Bản thân tôi cũng đã dùng loại son dưỡng này từ vài năm trước và nó thực sự làm mềm đôi môi lúc nào cũng khô như ngói của tôi".

Theo Marie Claire