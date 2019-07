Đánh ghen kiểu Rong "Chiếc lá bay": Chụp lén chồng đi với "tiểu tam" rồi tung lên báo cho xấu mặt cả nhà

Tập 10 của bộ phim Chiếc lá bay mang đến cho khán giả những cảm xúc trái ngược. Càng yêu thương Nira bao nhiêu thì khán giả lại băn khoăn cho số phận của cô nàng. Bởi Nira là người chuyển giới, cô đang giấu giếm tất cả mọi người bí mật về thân thế của mình. Một mai, bí mật này được phơi bày, Nira sẽ sống ra sao?

Về phần Rong - vợ Chat, cô nàng đã tung chiêu ghen tuông cực hiểm độc khiến Nira rơi vào thế khó. Rong đến gặp ngôi sao đỏng đảnh Now và đưa ra lời hợp tác. Rong lấy tiền túi của mình, yêu cầu Now làm người đại diện quảng cáo cho chung cư nhà cô. Dù số tiền cát xê không cao như mong đợi nhưng Now vẫn đồng ý làm. Bởi việc làm người mẫu quảng cáo cho chung cư vốn thuộc về Nira, vì không muốn Nira có công việc nên Now mới lao vào giành giật.

Rong bày mưu để chụp lén Chat và Nira.

Dưới sự giúp sức của Now, Rong đã chụp được ảnh Nira ăn mặc hở hang, nắm tay Chat vào cùng 1 ngôi nhà. Thế là không chút ngại ngần, Rong liền tung cho báo chí đưa tin. Có thông tin giật gân trong tay, cánh phóng viên cứ thế mà giật tít. Chỉ sau 1 đêm, Nira trở thành "tiểu tam" giật chồng đình đám, còn Chat thì bị mắng là người đàn ông không chung thủy, chỉ giỏi cắm sừng vợ để đi với cô gái trẻ trung.

Những thông tin giật chồng do Rong phát tán có thể giết chết sự nghiệp của Nira.

Thông tin này như 1 nhát dao đâm vào tim Nira. Quản lý của Nira - Yot rối trí tìm cách giải quyết nhưng vẫn không thành. Yot tức giận nhắn tin cho Nira yêu cầu cô trở về ngay lập tức. Biết là đã gây ra rắc rối lớn, Nira tìm gặp Yot để nhận lời tư vấn. Không biết trong những ngày sắp tới cuộc sống của cô sẽ ra sao?

Về phần Chat, anh đến tìm Rong để nói chuyện ghen tuông hiểm độc này. Không cần cho người đánh ghen, Rong triệt hạ Nira bằng cách khiến cô xấu mặt với cả thế giới. Nira mới chân ướt chân ráo bước vào showbiz, việc Rong tung tin Nira giật chồng người khác chẳng khác nào khiến cô gái trẻ mất đường tiến thân.

Chat đòi ly dị nhưng Nira không đồng ý.

Không chịu nổi Rong, Chat quyết định ly hôn. Nhưng có vẻ như cuộc hôn nhân này chẳng kết thúc dễ dàng, bởi Rong mạnh mẽ phản bác và bảo sẽ không bao giờ làm việc này.