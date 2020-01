Dành cho người đang yêu và sẽ yêu: 10 lời thoại lãng mạn có thể “đốn tim” bất cứ ai

Nếu các bạn đã từng đọc hoặc xem bộ phim "The fault in our stars" (Lỗi tại những vì sao) thì chắc chắn biết đến mật mã tình yêu "Okay? – Okay?" này. Khi Augustus và Hazel đều nhắn cho nhau Okay liên tục và nó trở thành ngôn ngữ đặc biệt của hai người. Trong tình yêu, nếu có sự kết nối sâu sắc, tự trong tâm khảm hai người sẽ hiểu ý đối phương nhau trọn vẹn mà không cần ngôn ngữ lời nói quá nhiều. "Maybe Okay will be our always" cũng chính là mật ngữ tình yêu của cặp đôi lãng mạn này.



Vốn dĩ, tình yêu không phải là sự vắng mặt của nỗi đau, mà nỗi đau là một trong những trạng thái khiến ta cảm nhận được tình yêu. Nhớ người ta lỡ thích cũng đau, bị tổn thương bởi câu nói của người đó cũng khiến trái tim đau, mộng tưởng hay lo lắng cũng khiến trái tim thêm phần nhoi nhói. Và, nỗi đau luôn cần sự cảm nhận như ý nghĩa của câu nói "That’s thing about pain. It demands to be felt."

Có thể, đây không phải là lời thoại khiến bạn rung cảm nhất khi xem The Choice nhưng khi suy nghĩ sâu sắc hơn một chút thì đây chính là đúc kết lớn nhất của bộ phim này. "Come bother me, baby" (Hãy đến làm phiền em nữa đi, anh yêu) và "Bother me for the rest of my life" (Hãy làm phiền anh đến hết đời em nhé). Hy vọng rằng, bạn cũng sẽ sớm tìm kiếm được nửa kia – người sẽ "làm phiền" bạn suốt cuộc đời mình.



Trong bộ phim "Con đường bất tận" (The Longest Ride), ai mà chẳng bị ấn tượng bởi câu nói mà Ira đã dành cho Ruth lúc cô ấy quyết định ra đi: "Anh cần nói vài thứ. Anh đã yêu em ngay từ lần đầu nhìn thấy em. Em là cô gái tuyệt vời nhất mà anh từng gặp… và bằng cách nào đó, em đã chọn anh. Nhưng cách mà anh yêu em lúc đó chẳng là gì so với cách mà bây giờ anh yêu em. Bây giờ, anh yêu em với tất cả mọi thứ ở trong con người anh. Anh nghĩ là em nên đi. Anh yêu em rất nhiều, anh chỉ muốn em được hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy không bao gồm anh nữa. "Tình yêu cần sự hy sinh, luôn luôn" – Ira bồi hồi chia sẻ.



Chính bản năng chiếm hữu trong tình yêu đã khiến loài người khổ đau suốt hàng thế kỷ. Và rồi, con người mới bắt đầu nhận ra yêu là khi chỉ cần người ta yêu cảm thấy hạnh phúc nhất.

Goblin - Yêu Tinh là một trong những bộ phim Hàn ý nghĩa. Lời thoại khiến người ta phải rung động đến muốn yêu và được yêu một cách nồng nàn, cuồng nhiệt. Tình yêu của cô gái 18 tuổi với chú yêu tinh buồn nhưng cô đọng lại trong tâm trí người xem niềm tin mãnh liệt về sự tự do và phóng khoáng trong tình yêu rằng "tuổi tác đâu còn quan trọng nữa".



Có những lúc nhạc ngân lên mà người ta chỉ biết hòa vào phần âm thanh mà quên ý nghĩa câu chữ trong bài. Riêng những câu chữ này trong When we were young của Adele đã khiến bao chúng ta nghẹn ngào, xúc động. Ai mà chẳng sợ thời gian, nhưng hơn cả - sợ già đi. Trong tình yêu, nếu được già đi cùng người mình yêu, chẳng còn gì tuyệt hơn nữa.

Nếu phải kể đến phim lãng mạn từ tiểu thuyết thì phải kể đến Pride and Prejudice đầu tiên. Bỏ qua mọi kiêu hãnh và định kiến, Darcy và Elizabeth đã đến bên nhau. Hẳn bạn còn nhớ cảnh Darcy thổ lộ với Elizabeth rằng chàng yêu nàng trong một cơn mưa xối xả nhưng rồi chàng bị từ chối bởi sự khác biệt và khoảng cách quá lớn mà Elizabeth nhận ra. Darcy luôn tỏ ra là kẻ lạnh lùng, còn Elizabeth là người phụ nữ thông minh nhưng không kém phần cá tính. Họ có thể đã yêu nhau từ phút giây nhìn thấy nhau nhưng vì sự ngăn trở giữa đôi gia đình, của định kiến xã hội mà không thể đến với nhau từ phút giây đầu. Cuối cùng thì đôi uyên ương cũng có thể bên nhau. Đó là cái kết khiến mãn nguyện vô cùng. Đây là một trong những bộ phim kinh điển khiến bạn phải xem đi xem lại nhiều lần.



Xem La La Land rất nhạc, rất tình nhưng cũng rất buồn. Sebastian và Mia yêu nhau nhưng không đến được với nhau vì họ còn trầy trật trên con đường theo đuổi sự nghiệp. Đoạn hội thoại này thật sự rung cảm, khi cả hai đều tin rằng họ sẽ luôn yêu thương người kia, cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Nhiều năm sau, khi Mia trở lại, nhìn thấy Sebastian biểu diễn, lúc ấy nàng đã có chồng và con nhưng tình yêu của cả hai vẫn luôn âm ỉ đến khó tả thành lời.



Yêu, đôi lúc là giữ cho riêng mình, nhưng để tình yêu cất cánh, có lẽ, ta phải thể hiện chúng ra, dù kết quả là gì đi chăng nữa.

Trong Dear John, có những mẩu hội thoại lãng mạn và dào dạt tình yêu nhưng bạn sẽ thật sự nhói lòng trước câu nói này của Savannah. Chờ đợi John đằng đẵng nhiều năm, chỉ biết anh qua những bức thư trao tay. Gặp người mình yêu trong vòng 2 tuần nghỉ phép. Yêu xa sẽ mệt mỏi, yêu xa sẽ luôn là nước mắt và đau đớn.



Dear John lấy đi của độc giả không ít nước mắt, không phải vì John và Savannah không đến được với nhau mà còn vì chiến tranh, vì sứ mệnh hi sinh cao cả của người đàn ông nước Mỹ khiến họ phải xa người phụ nữ, gia đình họ thương yêu. Đó là phần buồn nhất của tác phẩm này, phần ý nghĩa mà bất cứ ai trên thế giới cũng sẽ phải đồng cảm. Đọc sách hay hơn xem phim nhiều, tôi xin được bảo đảm, cam đoan.

Tình yêu không hề đợi thời gian nuôi lớn. Before Sunrise đã minh chứng cho điều đó.



Before Sunrise - Before sunset - Before midnight có lẽ là chuỗi phim bạn nên xem nhất, cùng cặp đôi đó nhưng ở từng thời gian khác nhau. Ngỡ tưởng tình yêu có thể thay đổi theo thời gian, nhưng trong tình huống này, tình yêu được nuôi dưỡng theo thời gian có vẻ là câu nói chính xác hơn.