Dành 2 năm để ăn dưa chuột và trứng, bí quyết "nhỏ mà có võ" giúp Trương Thiên Ái giảm được tới 18kg

Từ sau cơn sốt Thái Tử Phi Thăng Chức Ký, Trương Thiên Ái từ nữ diễn viên vô danh bỗng vụt sáng trở thành mỹ nhân được săn đón nhất tại các sự kiện lớn nhỏ. Thế nhưng, sau bộ phim này, cô nàng chưa tìm được tác phẩm điện ảnh nào gây ấn tượng mà vẫn dậm chân tại chỗ với hình ảnh mờ nhạt hơn.

Thậm chí, trước khi đóng Thái Tử Phi Thăng Chức Ký, Trương Thiên Ái còn lộ khoảnh khắc lên cân, xuống sắc trầm trọng vì sự nghiệp diễn xuất không như kỳ vọng.

Từng có thời điểm, nữ diễn viên nặng tới 61kg. Một số hình ảnh cũ còn cho thấy cô nàng trông khá mập, phong cách ăn mặc quê mùa chứ không thon gọn, thời thượng như hiện tại.

Khi được các phóng viên phỏng vấn, Trương Thiên Ái chia sẻ rằng, cô muốn thay đổi hình ảnh của mình lúc đó nhưng lại không có nhiều tiền để thuê PT riêng. "Tôi đã không biết làm thế nào để giảm cân và giữ dáng. Thế rồi, tôi tìm hiểu các kinh nghiệm giảm cân từ trên mạng xã hội. Tôi đã dành 2 năm để ăn dưa chuột và trứng luộc. Sau 2 năm trôi qua, tôi đã giảm được 18kg" - nữ diễn viên chia sẻ.



Khi đã nổi tiếng hơn, Trương Thiên Ái bắt đầy chăm đến phòng tập gym và ăn thêm các bữa ăn bổ dưỡng. Cho đến hiện tại, cô nàng vẫn gắn bó với trứng luộc và dưa chuột để duy trì vóc dáng của mình.

Trong tủ lạnh nhà Trương Thiên Ái thường chất đầy trứng luộc để phục vụ cô nàng hàng ngày.

Lợi ích tuyệt vời của việc ăn trứng trong thời kỳ giảm cân

Trứng vốn rất giàu chất đạm (protein) cùng nhiều vitamin thiết yếu nên mang đến cảm giác no lâu ngay sau khi ăn. Do đó, trứng trở thành một loại thực phẩm đứng đầu trong top những món ăn cần bổ sung trong thời kỳ giảm cân. Ngoài việc mang đến cảm giác no, trứng còn chứa một loại axit amin để thúc đẩy quá trình sản xuất hormone bão hòa.

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, nếu bạn ăn một quả trứng vào buổi sáng thì lượng thức ăn tiêu thụ trong ngày của bạn sẽ giảm ít nhất 330 calo. Bên cạnh đó, sau khi tập luyện, lượng đường trong máu hạ thấp cũng khiến cơ thể dễ đói hơn. Vào thời điểm này, ăn trứng không chỉ giúp duy trì cảm giác no mà còn giảm bớt tình trạng ăn quá nhiều sau đó. Trứng cũng giúp cung cấp lượng đạm nhất định cho cơ thể nên thúc đẩy sự định hình cơ bắp.

*Chú ý: Bạn chỉ nên ăn trứng luộc thay vì trứng rán và không nên lạm dụng mà ăn quá 3 quả/ngày.

Vì sao dưa chuột cũng là một loại thực phẩm được Trương Thiên Ái lựa chọn trong thời kỳ giảm cân?

Dưa chuột vốn là loại thực phẩm chứa ít calories và không hề có chút chất béo nào nên khá phù hợp với những ai đang ăn kiêng. Bên cạnh đó, hàm lượng nước dồi dào trong mỗi quả dưa chuột cũng có thể giúp cơ thể bạn vừa bổ sung chất ẩm, vừa có thêm nguồn nước giúp tăng cường quá trình trao đổi chất để giảm cân nhanh hơn.

Một phân tích từ trang Healthline đăng tải đã khảo sát 13 nghiên cứu bao gồm 3.628 người và nhận thấy rằng ăn các thực phẩm có lượng nước cao với hàm lượng calo thấp như dưa chuột đều có tác dụng giảm đáng kể trọng lượng cơ thể.

