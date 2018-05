Đang thi công đường cao tốc, người công nhân hét lên thất thanh khi phát hiện một chiếc hộp, mở ra vụ án mạng kỳ bí kéo dài suốt 22 năm

Tiếng hét thất thanh của người công nhân làm đường

Vào ngày 23/7/1991, trong khi đang thi công con đường cao tốc Henry Hudson Parkway (Manhattan, New York), một công nhân bỗng hét lên thảm thiết. Mọi người tức tốc chạy lại để kiểm tra và kinh hoàng nhận ra thi thể của một bé gái trong tình trạng khỏa thân và đang phân hủy trong một thùng đựng nước đá bị bật nắp. Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều cho rằng cô bé là nạn nhân của một vụ giết người, hủy xác và nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát.

Chiếc thùng đá chứa thi thể của bé gái 4 tuổi được phát hiện khi đang thi công con đường cao tốc Henry Hudson Parkway.

Sau khi bộ phận pháp y nhận định, họ thông báo rằng cô bé bị suy dinh dưỡng nặng, chỉ nặng khoảng 9kg (bằng phân nửa một bé gái 4 tuổi bình thường). Nạn nhân được cho là đã bị bỏ đói trước khi chết và phi tang trong thùng nước đá. Tiến hành kiểm tra xung quanh khu vực phát hiện ra xác chết, cơ quan chức năng còn tìm được nhiều lon nước ngọt Coke vẫn còn nguyên.

Sau khi điều tra, cảnh sát đã kết luận rằng nạn nhân bị tấn công tình dục và bị giết chết; đồng thời do xác chết đã bị phân hủy nặng nề nên không có cách nào để nhận dạng nạn nhân, đồng thời cũng không thể đưa ra được phác thảo nhân dạng của cô bé; những manh mối duy nhất mà cơ quan điều tra có thể kết luận được, đó là nạn nhân nằm trong độ tuổi từ 3 tới 5, vẫn còn răng sữa và có mái tóc màu đen.

Hình vẽ phác thảo của nạn nhân, được dựa trên những manh mối ít ỏi từ cảnh sát.

Việc truy tìm danh tính và nhận dạng nạn nhân khó khăn tới mức trong suố 2 năm sau đó, cảnh sát không có cách nào để nhận dạng bé gái. Họ cuối cùng đành thực hiện tang lễ cho cô bé dưới cái tên Baby Hope (em bé hy vọng); đám tang của bé được tổ chức bởi nhiều đơn vị từ thiện cùng hơn 500 người tham dự. Khi an nghỉ, cô bé được mặc một chiếc váy trắng, nằm trong quan tài màu trắng và yên nghỉ ở nghĩa trang St Raymond, thuộc quận Bronx.

Tuy nhiên vụ án không hề bị lãng quên. Baby Hope còn được khai quật thêm 2 lần nữa để thử nghiệm ADN vào năm 2006 và 2011, tuy nhiên hy vọng tìm ra danh tính của cô bé cũng như kẻ thủ ác cứ vơi dần, vơi dần theo tháng năm. Không ai nghĩ công lý sẽ được đòi lại cho Baby Hope mãi tới tận 22 năm sau.

Kẻ thủ ác lộ diện sau 22 năm

Vụ án Baby Hope thực ra đã bị đóng hồ sơ cho tới tận ngày 23/7/2013, tròn 22 năm ngày phát hiện thi thể của cô bé. Cảnh sát quyết định thực hiện một chuyên án đặc biệt để phá giải vụ án này; họ đi phân phát tờ rơi có kèm theo phác thảo hình ảnh của nạn nhân, đồng thời treo thưởng 12.000 USD cho bất cứ ai có thông tin gì liên quan tới nạn nhân và vụ án.

Sau một thời gian ngắn thực hiện, một nhân viên trong một tiệm giặt ủi địa phương trình báo về việc mình từng có một người bạn nói rằng mình có một cô em gái 4 tuổi bị mất tích một cách bí ẩn cách đây 22 năm. Nhận thấy nhiều điểm tương đồng, cảnh sát nhanh chóng tìm ra gia đình Castillo, đồng thời thu về mẫu ADN của mẹ và người chị gái trong gia đình này.

Sau 22 năm, danh tính của Baby Hope cuối cùng cũng được vén màn bí mật.

Qua phân tích các thông tin trên, cảnh sát nhận thấy có nhiều điểm tương đồng trong vụ án Hope Baby. Theo cảnh sát, đây rất có thể là manh mối quan trọng nhằm phá vụ án bí ẩn suốt 2 thập kỷ qua. Khi cảnh sát tìm đến nhà, người phụ nữ này cho biết, khi cô 8 tuổi, người em gái lên 4 của mình bị mất tích bí ẩn, đến nay vẫn bặt vô âm tín. Thông qua người chị ruột của nạn nhân, cảnh sát đã tìm đến gia đình Castillo. Đây là một gia đình có người mẹ tên Anjelica Castillo vốn là người Mexico nhập cư trái phép và có đến 10 người con với 3 người đàn ông khác nhau; do đó khi con gái mất tích, bà đã không dám trình báo do lo sợ sẽ bị trục xuất. Sau khi xác định mẫu ADN từ ngày 23/7/2013 đến 11/10/2013, cảnh sát vui mừng thông báo, Baby Hope đã được định danh chính là bé gái Anjelica Castillo - người đã mất tích 22 năm về trước của gia đình Castillo.

Danh tính nạn nhân được đưa ra trước ánh sáng khiến hung thủ Conrado Juarez cũng nhanh chóng lộ diện.

Từ đó, cảnh sát nhanh chóng khôi phục điều tra vụ án và xác định được nghi can là Conrado Juarez, cũng là một người nhập cư trái phép từ Mexico sang. Cơ quan hành pháp ập vào khi gã đang làm công việc rửa bát ở nhà hàng Pasta Pesce trên phố Bleecker, Manhattan. Sau nhiều giờ chối tội quanh co, gã đã phải cúi đầu nhận tội. Lời khai của Conrado làm nhiều người chứng kiến phải lạnh gáy. 22 năm trước, gã lúc đó khoảng 30 tuổi; trong một lần say rượu, Conrado nhìn thấy bé gái Anjelica Castillo và bắt lấy cô bé đem về phòng cưỡng hiếp với sự giúp đỡ từ chính người vợ tên Balvina. Sau khi phát hiện ra Anjelica Castillo đã chết, gã hoảng hốt nhờ chị gái tìm cách phi tang thi thể nạn nhân vào thùng nước đá, bắt một chiếc taxi tới Manhattan, ném thùng đựng xuống một bên lề đường cao tốc để phi tang. Sau đó, dự án đường cao tốc đã mở ra vụ án bí ẩn kéo dài tới 22 năm ròng rã.

Tấm bia mộ của cô bé Baby Hope sau đó đã được khắc thêm tên thật Anjelica Castillo.

Điều đáng nói là người mẹ của Anjelica đã từng có ý định đi trình báo cảnh sát, thế nhưng chính hung thủ Conrado đã tìm đến và khuyên bảo bà mẹ này đừng đi trình báo cảnh sát, nếu không cả gia đình họ sẽ bị trục xuất.

(nguồn: Tổng hợp)