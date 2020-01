Đằng sau bài hát "Happy New Year" được bật lên trong khoảnh khắc giao thừa là câu chuyện đau buồn và đầy suy tư mà nhiều người không biết

Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, người người nhà nhà sẽ mở bài "Happy New Year" để chào đón một năm mới đầy những hi vọng mới. Đặc biệt, trong khoảnh khắc giao thời từ năm cũ sang năm mới, tiếng hát của ban nhạc ABBA cất lên khiến trái tim mỗi người đều rung động và bồi hồi. Giai điệu vừa da diết, vừa trầm buồn, sâu lắng này đã hằn sâu trong tâm trí của không ít thế hệ Việt Nam.

Happy New Year là một trong những ca khúc bất hủ của ban nhạc ABBA. Bài hát được phát hành vào năm 1980, ngay lập tức đã trở thành hit và được phát lên vào mỗi dịp năm mới của rất nhiều nước trên thế giới. Như tiêu đề của bài hát, "Happy New Year" là một câu chúc tốt lành cho ngày đầu năm mới. Trong bài hát này, ABBA chúc mọi người một năm mới hạnh phúc và hy vọng rằng trong năm mới, thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn.

Abba - Happy New Year (Official Video)

Có một điều thú vị về bài hát này, ban đầu nó được đặt tên là Daddy Don’t Get Drunk On Christmas Day (Bố ơi đừng say xỉn trong ngày Giáng sinh). Vào thời điểm đó, ban nhạc ABBA thậm chí còn không đánh giá cao về bài hát này, dù phát hành vào năm 1980 nhưng phải mãi đến năm 1999 mới phát hành đĩa đơn.

Đối với người Việt Nam, bài hát này vang lên có nghĩa là Tết đến, xuân về. Từ già trẻ, lớn bé, vào đêm Giao thừa đều sẽ ra rả hát theo. Nhưng có lẽ chẳng mấy ai hiểu được hết toàn bộ ý nghĩa của bài hát.

Hóa ra, bài hát này lại mang nhiều ý nghĩa đau buồn và sâu lắng mà không phải ai cũng hiểu.

Hãy cùng nhìn lại bối cảnh thế giới vào năm 1980 khi bài hát ra đời.

Ban nhạc ABBA gồm có 4 thành viên và cũng chính là 2 cặp vợ chồng: Björn Ulvaeus và Agnetha Fältskog - Benny Anderson và Anni-Frid Lyngstad. Ban nhạc đã cùng nhau đi từ năm 1972 với những bản hit thành công khiến cả thế giới biết đến. Trong thời kì đỉnh cao, những bài hát của họ đã vươn ra khắp các châu lục và còn sức sống mãnh liệt cho đến tận bây giờ.

Thế nhưng, vào năm 1979, cặp đôi Bjorn và Agnetha tuyên bố ly hôn, là dấu hiệu đầu tiên cho sự tan rã của nhóm nhạc vào năm 1982.

"Rượu sâm-panh đã cạn và pháo hoa đã tàn

Chỉ còn tôi và bạn ở nơi đây cùng với những niềm đau và sự mất mát

Tiệc đã tàn và bình minh thì thật ảm đạm

Không giống như ngày hôm qua..."

Có thể thấy, lời bài hát không hề vui tươi và háo hức đón chờ một năm mới chút nào. Đó là thời điểm của những bữa tiệc đã tàn, những cuộc vui đã cạn và sáng hôm sau khi tỉnh dậy, người ta chợt thấy buồn bã và tiếc nuối biết bao.

Bài hát cất lên cũng không phải khoảnh khắc giao thời, không phải vào lúc mọi người ôm chầm lấy nhau và chúc tụng, cũng không phải là lúc rượu vẫn còn và pháo hoa vẫn đang bừng sáng trên bầu trời. Đó là một buổi sáng chỉ còn lại dư âm từ đêm hôm trước, ảm đạm và buồn bã.

Chắc hẳn nhiều người tin rằng, cuộc chia ly của Bjorn và Agnetha cũng đã được nhắc đến trong bài hát và báo trước về một sự tan rã trong tương lai khi chẳng còn ai đi cùng với ai nữa. Bởi 2 năm sau, cặp đôi Benny và Anni cũng tuyên bố đường ai nấy đi.

"Đôi khi tôi thấy một thế giới mới mạnh mẽ đang đến như thế nào.

Và tôi thấy, nó sinh sôi nảy nở trên tro tàn của cuộc đời chúng ta."

Lời bài hát cũng đã nhắc đến một thập kỉ trôi qua. Trong 10 năm đó, thế giới có rất nhiều những cuộc biến động, đó là thời điểm toàn thế giới phải gánh chịu những hậu quả nặng nề của chiến tranh, đói khổ, chết chóc.

"Bây giờ tôi cảm thấy rằng mọi giấc mơ ta từng có ngày nào đều đã chết.

Chẳng còn gì ngoài xác hoa giấy trên sàn.

Một thập niên vừa chấm dứt, nào ai biết một thập niên tới đây điều gì sẽ đến.

Điều gì đang đợi chúng ta vào cuối năm tám mươi chín…"

Thập niên 70, thế giới phải chứng kiến một loạt các sự kiện kinh khủng. Năm 1973, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu khiến nhiều người phải sống trong cảnh nghèo đói, thất nghiệp. Đến cuối năm 1979 là giai đoạn đỉnh điểm của sự đối đầu Đông – Tây với việc Liên Xô đưa quân vào Afghanistan trong Chiến tranh Lạnh.



Chưa kể, thập niên 70 cũng phải chứng kiến cuộc đảo chính đẫm máu của Pinochet, những cuộc diệt chủng kinh hoàng của Suharto ở Đông Timor, Mengistu ở Ethiopia, của Pol Pot ở Campuchia, khủng hoảng dầu mỏ do lệnh cấm dầu của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ Ả Rập.

Sự gia tăng bạo lực ở Trung Đông khi Ai Cập và Syria tuyên chiến với Isreal cũng diễn ra trong thập kỉ này. Trong khi đó, vào Olympic mùa hè 1972 tại Munich, Đức đã diễn ra cuộc thảm sát, nơi nhóm người Palestine thuộc nhóm khủng bố Tháng Chín Đen tổ chức bắt cóc và giết hại 10 vận động viên Israel. Các nhóm ở châu Âu như Lữ đoàn đỏ và Băng đảng Baader-Meinhof cũng chịu trách nhiệm cho một loạt các vụ đánh bom, bắt cóc và giết người.

Bên cạnh đó, thế giới cũng phải chứng kiến hàng loạt những thiên tai khiến nhiều người chết và mất tích. Năm 1970, bão Bhola tấn công Đông Pakistan và bang Tây Bengal của Ấn Độ khiến hơn 500.000 tử vong. Đây được cho là cơn bão nguy hiểm nhất mọi thời đại. Một trận động đất tại Đường Sơn, Trung Quốc đã làm 242.769 người thiệt mạng và 164.851 người bị thương.

Ngoài ra còn một loạt các vụ rơi máy bay, khủng bố máy bay khiến nhiều người thiệt mạng.

Nhìn chung, thập niên 1970 là một thập niên đen tối của toàn thế giới. Giữa khung cảnh loạn lạc, đói khổ, chết chóc, người ta tìm đến lời ca tiếng hát để xoa dịu tâm hồn và nuôi niềm hi vọng cho những khởi đầu mới tốt đẹp.

"Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới.

Cầu chúc cho chúng ta rồi một ngày nào đó sẽ thấy được một thế giới nơi mọi người đều là bạn bè.

Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới.

Cầu chúc cho chúng ta đều có hy vọng và can đảm để chấp nhận thử thách.

Vì nếu không chúng ta có lẽ nên nằm xuống và chết.

Tôi và bạn."

Lời chúc cho một năm mới, một thập niên mới, với những điều tốt đẹp ở phía trước chính là tinh thần của bài "Happy New Year". Ban nhạc dường như đã truyền tải những tâm tư, mơ ước của thế giới vào từng lời ca, tiếng nhạc, về khát vọng yêu thương và hòa bình cho nhân loại, về một thế giới đại đồng trong tương lai.

Năm 2020 cũng là một năm đặc biệt bởi nó bắt đầu một thập niên mới. Một thập niên hứa hẹn với những sự khởi đầu, những điều tốt đẹp và những ước vọng cho tương lai.

Dù bài hát chứa đựng nhiều nỗi buồn đau, những trăn trở và suy tư, thì nhiều nơi trên thế giới khi đón khoảnh khắc Giao thừa vẫn bật vang "Happy New Year". Người Việt vẫn bồi hồi xúc động khi nghe lời bài hát cất lên vào khoảnh khắc năm cũ đã qua và năm mới đang đến. Và Tết đến xuân về, một năm mới lại sang.