Đẳng cấp như Minh Hằng ở The Face: Huấn luyện thí sinh giỏi đến mức ai cũng phải trầm trồ

Sau 9 tập đầu tiên của The Face 2018, Minh Hằng vẫn giữ vững phong độ với việc duy trì đội hình 4 thí sinh. Tính cho đến thời điểm này, Minh Hằng là huấn luyện viên có nhiều thí sinh nhất. Võ Hoàng Yến - Thanh Hằng đang ở vị trí đồng đều với 2 thí sinh cho mỗi đội.

Tập 9 "The Face 2019": Minh Hằng chứng tỏ đẳng cấp làm cô giáo không phải dạng vừa đâu.

Trước khi đến với The Face 2018, Minh Hằng đã bị chê bai là chân ngắn, không đủ năng lực làm huấn luyện viên. Thậm chí, nhiều người còn đặt Minh Hằng lên bàn cân so sánh với Võ Hoàng Yến - Thanh Hằng và khẳng định rằng nữ ca sĩ sẽ sớm bị "banh team". Nào ngờ, đến lúc The Face phát sóng, Minh Hằng lại là người có nhiều ưu thế hơn Thanh Hằng - Võ Hoàng Yến.

Minh Hằng thị phạm cho các thí sinh.

Ở tập 9 vừa lên sóng, Minh Hằng một lần nữa được khán giả trầm trồ ngợi khen vì cách hướng dẫn, huấn luyện thí sinh cực chuyên nghiệp. Với thử thách nhóm là quay TVC quảng cáo cho tạp chí thời trang, Minh Hằng giao cho các thí sinh Như Mỹ - Bella - Trâm Anh - Trương Thanh Long mỗi người 1 vai diễn khác nhau. Sau đó, Minh Hằng đứng phía sau ống kính, điều khiển thí sinh, quay phim phải làm theo ý tưởng của mình.

Như Mỹ - Trâm Anh - Trương Thanh Long - Bella.

Cách Minh Hằng bắt Như Mỹ thể hiện cảm xúc hay hướng dẫn Trương Thanh Long - Bella - Trâm Anh bằng lời nói thể hiện sự tự tin của người đã có kinh nghiệm diễn xuất lâu năm. Từng biểu cảm, chuyển động của các thí sinh đều được Minh Hằng nắm trong lòng bàn tay.

Trên các diễn đàn giải trí, khán giả dành cho nữ huấn luyện viên chân ngắn lời khen: "Thật đáng ngạc nhiên, Minh Hằng đọc từng lời để thí sinh trình diễn", "Giống như cô ấy là đạo diễn còn thí sinh là diễn viên vậy", "Minh Hằng có khả năng làm cô giáo. Cách Minh Hằng dạy thí sinh dễ chịu hơn Thanh Hằng và Võ Hoàng Yến. Võ Hoàng Yến làm việc rất có tâm nhưng bị nhược điểm là diễn đạt khó hiểu, nhiều khi nói mà chẳng ai nghe được nội dung đó là gì", "Minh Hằng là diễn viên giỏi, thế nên cô ấy dạy học trò cũng tốt theo", "Càng ngày càng thích Minh Hằng".

Cuối tập 9 The Face, Minh Hằng may mắn giữ lại được thí sinh Trâm Anh vì Võ Hoàng Yến đã nương tình. Cách ứng xử của Minh Hằng tại chương trình được đánh giá là khá nhẹ nhàng, mềm mỏng. Dẫu vậy, vẫn có ý kiến cho rằng Minh Hằng hơi "thảo mai" so với Võ Hoàng Yến hay Thanh Hằng.