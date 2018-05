Đẳng cấp "chị đẹp" Son Ye Jin: Bạn diễn không thuộc dạng cực phẩm thì cũng là mỹ nam vạn người mê

Son Ye Jin sinh năm 1982, được biết đến là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc. Nữ diễn viên xinh đẹp bắt đầu gia nhập làng giải trí vào năm 2000 thông qua một vai diễn nhỏ. Sau 18 năm hoạt động nghệ thuật, Son Ye Jin nắm trong tay một gia tài phim ảnh không hề nhỏ.



Gần đây, với sự xuất hiện trong bộ phim truyền hình "Pretty Noona Who Buys Me Food" (Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi), một lần nữa cái tên Son Ye Jin lại làm người hâm mộ "dậy sóng".

Son Ye Jin và Jung Hae In trong Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi.

Trong phim, ngọc nữ sánh vai cùng nam diễn viên trẻ Jung Hae In và "phản ứng hóa học" tuyệt vời của cặp đôi này trên phim cũng như ngoài đời đang là chủ đề bàn tán của cư dân mạng.

Jung Hae In, về độ đẹp trai thì khỏi phải nói. Thân hình chuẩn, gương mặt baby, nụ cười tỏa nắng kèm đôi mắt biết nói khiến bao trái tim phụ nữ loạn nhịp. Với lần hợp tác này, Jung Hae In chính thức là cái tên nối dài danh sách bạn diễn "không phải dạng vừa đâu" của Son Ye Jin.

Jung Hae In là cái tên tiếp theo trong danh sách bạn diễn "cực phẩm" của Son Ye Jin.

Vậy trước Jung Hae In, "chị đẹp" Son Ye Jin đã từng đồng hành cùng ai?

1. Jo Seung Woo

Nam diễn viên Jo Seung Woo.

Jo Seung Woo hiện là nam diễn viên được xếp vào hạng A của điện ảnh Hàn Quốc. Diễn xuất tài tình, gương mặt điển trai, năng lực có thừa, nam diễn viên được nhiều đạo diễn ưu ái giao vai chính. Dù gia tài điện ảnh không nhiều nhưng những tác phẩm mà Jo Seung Woo tham gia đều là những tác phẩm thành công.

Son Ye Jin và Jo Seung Woo trong The Classic.

The Classic (2003) là bộ phim điện ảnh đánh dấu lần hợp tác giữa Jo Seung Woo và Son Ye Jin. Trong The Classic, Jo Seung Woo vào vai mối tình đầu của Joo Hee do Son Ye Jin thủ vai. Chuyện tình dang dở của Jo Seung Woo và Son Ye Jin lúc đó là một trong những câu chuyện thu hút khán giả.

2. Jo In Sung

Mỹ nam chân dài Jo In Sung có cơ hội hợp tác với Son Ye Jin cũng trong bộ phim điện ảnh The Classic vào năm 2003. Bộ phim tình cảm cổ điển gây tiếng vang lớn tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia Châu Á thời điểm đó.

Một trong những cảnh phim huyền thoại của Jo In Sung và Son Ye Jin.

Trong The Classic, Son Ye Jin một mình gánh 2 vai. Ngoài vài Joo Hee, "chị đẹp" còn vào vai Jin Hye, một nhân vật có tình cảm với Sang Min do Jo In Sung thủ vai. Hai diễn viên đã có sự phối hợp diễn xuất ăn ý tạo nên một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, lay động khán giả. Những cảnh quay lãng mạn trong phim vẫn luôn được nhắc lại đến tận bây giờ.

Cái tên Jo In Sung có lẽ không còn phải giải thích nhiều: đẹp trai, giàu có, diễn xuất tốt, tất cả những ưu điểm này đủ để anh trở thành niềm mơ ước của hàng triệu triệu khán giả nữ.

Jo In Sung, mẫu người lý tưởng của nhiều chị em phụ nữ.

3. Song Seung Hun

Nam diễn viên 42 tuổi này cũng từng là một trong những người tình màn ảnh của Son Ye Jin. Tác phẩm đánh dấu lần hợp tác của hai diễn viên đó chính là Hương Mùa Hè – nằm trong loạt phim "Tình yêu bốn mùa" của đài SBS.

Son Ye Jin và Song Seung Hun trong Hương Mùa Hè.

Câu chuyện tình yêu đẹp như tranh vẽ giữa Min Woo (Song Seung Hun) và Hae Won (Son Ye Jin) trong bối cảnh mùa hè đã chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả, góp phần làm nên thành công của bộ phim.

Mỹ nam Song Seung Hun hiện nay vẫn là cái tên hút truyền thông.

Thời điểm tham gia Hương Mùa Hè, Song Seung Hun đã là cái tên nổi tiếng không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở nhiều nước Châu Á. Ở thời điểm hiện tại, Song Seung Hun vẫn là cái tên hút truyền thông. Vẻ điển trai, lịch lãm khiến mỹ nam họ Song trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều chị em phụ nữ.

4. Jung Woo Sung

Son Ye Jin "nên duyên" cũng Jung Woo Sung trong bộ phim tình cảm lãng mạn A Momment to Remember. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của Su Jin (So Ye Jin), một nhà thiết kế thời trang mắc chứng bệnh mất trí nhớ ngắn hạn và Chul Soo (Jung Woo Sung), một anh chàng thợ mộc thô lỗ, cục cằn. Sự hợp tác ăn ý giữa Jung Woo Sung và Son Ye Jin trong phim khiến khán giả vô cùng cảm động.

Jung Woo Sung, hình mẫu lý tưởng của cả nam và nữ.

Jung Woo Sung hiện là nam diễn viên nổi tiếng bậc nhất xứ Hàn cả ở ngoại hình lẫn diễn xuất. Nam tài tử này hiện vẫn độc thân và tham gia diễn xuất chủ yếu ở mảng phim điện ảnh.

5. Bae Yong Joon

Những cảnh quay của Bae Yong Joon và Son Ye Jin trong Tuyết Tháng Tư.

"Ông hoàng Hallyu" Bae Yong Joon và "tình đầu quốc dân" Son Ye Jin xuất hiện cùng nhau trong tác phẩm Tuyết Tháng Tư vào năm 2005. Câu chuyện phim xoay quanh hai cặp vợ chồng với những tình tiết éo le, những xung đột, những giằng xé giữa tình yêu và bổn phận. Chuyện tình giữa Son Ye Jin và Bae Yong Joon trong Tuyết Tháng Tư là một trong những ví dụ cho việc "gặp đúng người những không đúng thời điểm". Bộ phim đã gây được ấn tượng lớn đối với khán giả.

Thời điểm tham gia Tuyết Tháng Tư, cả Bae Yong Joon và Son Ye Jin đều là những cái tên nổi tiếng, có chỗ đứng trong làng điện ảnh Hàn Quốc.

6. Lee Min Ho

Mỹ nam Lee Min Ho và Son Ye Jin từng sánh vai cùng nhau trong bộ phim Personal Taste vào năm 2010. Câu chuyện tình yêu hài hước, phản ứng hóa học tuyệt vời của hai diễn viên trong phim khiến khán giả truyền hình vô cũng thích thú.

Sau 8 năm phát sóng, mối quan hệ của Lee Min Ho và Son Ye Jin vẫn vô cùng tốt đẹp. Mặc dù đang trong thời gian phục vụ quân đội nhưng mới đây, mỹ nam chân dài này vẫn gửi xe đồ ăn tới phim trường "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" để cổ vũ Son Ye Jin và đoàn phim.

Lee Min Ho gửi xe đồ ăn tới cổ vũ So Ye Jin.

7. Kim Nam Gil

Kim Nam Gil có cơ hội hợp tác cùng "chị đẹp" Son Ye Jin trong bộ phim truyền hình Shark và tác phẩm Pirates. Diễn xuất ăn ý khiến cặp đôi từng vướng vào nghi vấn "phim giả tình thật". Mặc dù rất nhanh chóng phủ nhận tin đồn, nhưng cho đến bây giờ, mối quan hệ của "mỹ nam mặt lạnh" Kim Nam Gil và Son Ye Jin vẫn là mối quan tâm của nhiều người.

"Mỹ nam mặt lạnh" Kim Nam Gil và Son Ye Jin từng dính tin đồn hẹn hò.

8. So Ji Sub

Be With You (Và em sẽ đến) là tác phẩm điện ảnh đánh dấu sự trở lại của bộ đôi đình đám So Ji Sub và Son Ye Jin sau 17 năm kể từ Delicious Proposal (2001).

So Ji Sub và Son Ye Jin trong Be With You.

Bộ phim thuyết phục người xem bởi những cảnh quay ấm áp và cảm động xoay quanh chủ đề gia đình. Diễn xuất tinh tế, hòa hợp của So Ji Sub và Son Ye Jin trong phim cũng là yếu tố giúp bộ phim được khán giả đón nhận.

Cặp đôi mỹ nam mỹ nữ này đang được khán giả tích cực ghép đôi.

Sau khi bộ phim được công chiếu, quý ông lịch lãm So Ji Sub và nữ diễn viên Son Ye Jin cũng trở thành "mục tiêu" của khán giả. Trên các diễn đàn, mạng xã hội, rất nhiều người mong muốn cặp đôi nên duyên, tạo nên một câu chuyên "phim giả tình thật".

9. Hyun Bin

Với việc xác nhận tham gia phim điện ảnh Negotiation (tạm dịch: Cuộc Đàm Phán), Son Ye Jin chính thức "kết nạp" Hyun Bin vào danh sách những bạn diễn điển trai của mình.

Son Ye Jin và Hyun Bin trong Negotiation.

Khác với những bộ phim khác, Cuộc Đàm Phán là bộ phim về chủ đề hình sự điều tra, pha chút kinh dị. Bộ phim về cuộc đối đầu giữa một nhà đàm phán và một kẻ bắt cóc con tin. Son Ye Jin thủ vai Ha Chae Yoon, nhà đám phán xuất sắc nhất của đội đàm phán, trong khi đó, Hyun Bin vào vai kẻ bắt cóc.

Ngoài những nam diễn viên kể trên, bạn còn biết ai đã từng hợp tác với Son Ye Jin nữa không?