Đẳng cấp cặp đôi đẹp nhất 2018 Park Seo Joon - Park Min Young: Lộng lẫy như ông hoàng bà hoàng!

Càng gần tới ngày phát sóng, các khán giả đang đón chờ Why Secretary Kim (tạm dịch: Thư Ký Kim Sao Thế?) càng "dính thính" từ nhà sản xuất nhiều hơn. Hình ảnh mới nhất vừa được công bố vào sáng nay (15/5) chính là loạt ảnh tĩnh tuyệt đẹp ghi lại phân cảnh Park Seo Joon và Park Min Young tay trong tay tại một buổi tiệc xa hoa.



Rũ bỏ những bộ cánh công sở (dù cô mặc đồ công sở thôi cũng đẹp lồng lộn rồi), Park Min Young khoác lên mình chiếc váy trễ vai ôm sát màu cam, khoác tay Park Seo Joon diện suit lịch lãm như thường lệ. Dù đang chỉ là mối quan hệ sếp và thư ký nhưng cặp đôi Park - Park lại trông giống một cặp đôi ông hoàng bà hoàng quyền lực hơn. Xem xong những hình ảnh này, ai cũng phải thốt lên: "Đẹp quá mức cho phép, đẹp nhất năm 2018 rồi!!".

Đẹp thế này, không xem phim thì có lỗi với bản thân lắm!

Trước đó, cặp đôi cũng từng gây sốt với khoảnh khắc Park Seo Joon nhìn nữ thư ký của mình bằng ánh mắt "thâm tình". Anh cứ tưởng cô đã "đớp thính" nhưng hóa ra là cô đang định... gửi đơn xin thôi việc!

Đây là một bộ phim, hay một sàn diễn thời trang vậy?

Teaser "Why Secretary Kim"



Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, Why Secretary Kim xoay quanh câu chuyện về Lee Young Joon, phó chủ tịch của tập đoàn do gia đình mình vận hành, và cô thư ký Kim Mi So (Park Min Young). Từ một chàng trai ngạo mạn, yêu bản thân, Lee Young Joon trở nên lao đao khi nữ thư ký tài năng của mình đùng đùng xin nghỉ việc. Bộ phim dự kiến lên sóng tập 1 vào ngày 6/6, trong khung giờ thứ Tư - thứ Năm của đài tvN.